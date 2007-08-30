БЛОКАДНЫЙ КЕФИР ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Мало кто знает, что блокадный Ленинград все страшные 900 дней не только воевал. Здесь продолжали фундаментальные исследования, вели прикладные разработки, создавали необычные технологии. Одна из них впрямую касалась снабжения города продовольствием.

ДЕЛО в том, что накануне войны в городе скопилось огромное количество бобов сои. Точных данных нет, но по косвенным оценкам – несколько сот тысяч тонн. Продукт весьма ценный и питательный, только для превращения в привычную еду сою нужно было определенным образом обрабатывать. Обычно ее использовали как добавки к другим продуктам. Шестьдесят пять лет назад в Ленинграде такой возможности не было. И тогда группа молодых специалистов нашла фантастическое решение. Они разработали технологию изготовления из сои… молока!

Конечно, это было не молоко в обычном понимании. Отличалось и вкусом, и цветом. Но главное – в голодающем городе оно было огромным «привесом» к скудному рациону. К примеру, каждый ребенок, приходя в школу, ежедневно получал по стакану такого молока.

Дальше – больше. Специалисты научились делать из него кефир. Может, на очереди была бы и сметана, но блокаду прорвали. А вот сегодня, спустя 65 лет, предприниматели решили возобновить производство соевого кефира. Последние исследования показали – он необычайно полезен. И очень вкусен.

Санкт-Петербург