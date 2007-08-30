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Страна Белого Длинного Облака

№ 35(69) от 29.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Страна Белого Длинного Облака

 Готовить «сани летом», следуя народной мудрости, стало актуальным и применительно и к новогодним турам. Российские туроператоры, работающие с экзотическими странами, уже сейчас завалены работой и заявляют, что к концу сентября все будет распродано. Делая себе теплый и ласковый новогодний подарок в виде отдыха там, где зимы нет и в помине, что все-таки выбрать – Таиланд, Индию, Мальдивы, Сейшелы, Маврикий, Австралию? Остановитесь на Новой Зеландии, и вы не пожалеете. Помните фантастические пейзажи « Властелина колец»? Они снимались именно здесь…

Жара приходит под Новый год

 ДВА крупных острова в Тихом океане – Северный и Южный, разделенные проливом Кука, – это, не считая островов помельче, и есть Новая Зеландия – страна Длинного Белого Облака на языке коренного населения маори, одна из самых экологически чистых и малонаселенных в мире.

 Лететь сюда не менее суток, пересаживаясь в одном из азиатских аэропортов – Гонконге, Бангкоке, Сингапуре, Сеуле или Токио. Если из Хабаровска, путь короче, но тоже без пересадки не обойтись. Но, как говорится, оно того стоит.

 Климат в стране довольно мягкий круглый год, а самым лучшим временем года считается новозеландское лето – с ноября по апрель, когда отовсюду съезжается множество туристов. В том числе фанатов-экстремалов, чтобы испытать острые ощущения от экзотически звучащих каякинга и рафтинга по горным рекам, виндсерфинга, яхтинга, зорбинга (спуск с горы внутри пластикового шара), тарзанки и еще от много чего, ведь Новая Зеландия как будто создана для экстремальных видов спорта. А если вы стремитесь вручить себя солнечным лучам и морским волнам, лететь как раз лучше в новогодние каникулы – период с конца декабря по январь – верхушка новозеландского лета, когда стоит приятная жара 27–30 градусов.

 Страна славится разнообразием ланд­шафтов, меняющихся через каждую сотню километров, и уникальной дев­ственной природой – фьордами, белоснежными песчаными пляжами, бирюзовыми лагунами, прозрачными озерами, дымящимися гейзерами, вулканами, вершинами гор, покрытыми вечными снегами, живописными водопадами, древними папоротниками и лесами, где растут деревья каури, которые живут несколько тысяч лет и достигают высоты пятидесяти метров… Маленькая нелетающая птичка киви, ставшая символом Новой Зеландии, живет именно здесь.

 – Одно из самых сильных первых впечатлений у вас останется от местного воздуха, – рассказывает мой консультант Игорь Степанов, директор North Island Immigration & Education Consultants Limited, проживающий в Новой Зеландии последние десять лет. – Пронзительно свежий – ведь со всех сторон океан – кажется, что он даже пахнет! А второе – от порядка и идеальной чистоты вокруг. На улицах практически нет открытого грунта, только газоны, асфальт, тротуарная плитка, которые моют днем и ночью. Войдя в дом, можно ходить не разуваясь. Пол останется чистым.

 По площади страна сравнима с Японией или Великобританией. При этом в четырех городах есть международные аэропорты. Столица Веллингтон, расположенная в красивой гавани, считается самым «европейским» городом – с насыщенной культурной жизнью, обилием ресторанов и кафе, торговых цент­ров. Но, скорее всего, ваше первое знакомство с островной страной начнется все-таки с Окленда, в самой северной части Северного острова. Именно его аэропорт для большинства туристов является «дверью» в Новую Зеландию. Любопытно, что крупнейший город-порт Окленд с множеством белоснежных яхт и катеров в гавани, с небоскребами деловых центров, входящий в десятку лучших для жизни городов мира, почти весь застроен одноэтажными жилыми домами.

Страна иммигрантов

 НАСЕЛЕНИЕ страны на 80% состоит из иммигрантов. Две трети его живет в городах, и большая часть – выходцы из Великобритании. Поэтому весь уклад жизни в стране напоминает английский. Даже присягу при получении гражданства здесь дают английской королеве. Кроме англичан в Новой Зеландии достаточно много иммигрантов из Австралии, США, стран Европейского Союза и Азии, а теперь и из России.

 Выходцы из Великобритании традиционно заняты в менеджменте, индусы – в IT-технологиях и медицине. Наши соотечественники нередко проявляют себя в рабочих специальностях: работают электриками, механиками, технологами пищевого производства, сварщиками, строителями – последние несколько лет в стране настоящий строительный бум.

 Вообще, число наших соотечественников в Новой Зеландии растет весьма быстрыми темпами. Сейчас стал очень популярен выезд в Новую Зеландию с целью совершенствования английского языка, получения образования в Университете, политехнических институтах и колледжах и даже трудоустройства. У российских студентов наибольший интерес вызывают компьютерные технологии, финансы и бухучет, гостиничное хозяйство, туриндустрия, ландшафтный дизайн, дизайн интерьеров. Год обучения на диплом политехнического института, включая медицинскую страховку, питание, проживание в общежитии или новозеландской семье (цена одинаковая, но в семье жить комфортнее) стоит около 18 тыс. долларов. Месячный курс английского языка на таких же условиях – всего 1,5 тысячи. Особенно востребованы сочетание языкового курса и институтского диплома.

 Новозеландское образование, отличающееся глубокой специализацией, ничуть не уступает британскому, но при этом значительно дешевле. Посещая занятия пять раз в неделю по шесть часов в день, студент официально вправе подрабатывать. Его примерный месячный заработок составит 700–800 долл., этого хватит и на учебу, и на личную жизнь. Через год после полного окончания обучения специалист получает рабочую визу, а через 5 лет – гражданство. Это дает право без проблем путешествовать по миру и работать в Австралии, Канаде, США, странах Евросоюза. Можно трудоустроиться по дипломной специальности и в самой стране.

 Интересно, что тем, кто едет в страну работать, в Новой Зеландии изначально созданы на редкость льготные условия. Самостоятельной работе предшествует стажировка с инструктором, которая к тому же оплачивается – порядка 20 долл. в час. Дальнейшая зарплата позволяет благополучно содержать семью из трех человек даже в случае взятия кредита за дом. Неудивительно, что Новая Зеландия считается настоящим раем для иммигрантов…

Бывалые выбирают автомобиль

 КАЧЕСТВО услуг в гостиницах Новой Зеландии находится на весьма достойном уровне. Причем неважно, решите вы остановиться в шикарном отеле, выберете тихую семейную гостиницу, гостевой дом или мотель. Кроме того, вас ожидают интереснейшие экскурсионные программы, которые можно заранее спланировать с московским туроператором.

 Бывалые туристы утверждают, что лучший способ путешествовать по Новой Зеландии – на автомобиле. Представьте, вы плавно мчитесь по отличному шоссе, а за окном проносятся тропические леса с неведомыми европейцу деревьями, изумрудные холмы с бесчисленными стадами овец и коров, вино­градники, фермы… Увидели восхитительный пляж, свернули, разбили палатку – и он ваш. Ну а если вы собьетесь с пути, дружелюбные новозеландцы (киви, как они сами себя называют) вам пропасть не дадут!

 Местная полиция не вооружена и тоже настроена весьма доброжелательно. Но все же старайтесь не превышать скорость и ни в коем случае не садитесь за руль после порции спиртного. Откупиться от полицейского не удастся ни при каких обстоятельствах, и даже за саму попытку он вправе тут же надеть на вас наручники…

 Характерно, что в течение рабочей недели в новозеландских семьях вообще не принято питаться дома. Зав­тракают, ужинают и обедают здесь иск­лючительно в ресторанчиках, кафе, бистро, где готовят вкусно, а цены весьма щадящие. Зато в выходные дни традиционный званый обед для родных и друзей. Как правило, домашнее застолье не обходится без запеченной бараньей ножки с гарниром из овощей, фруктов, воздушного торта со взбитыми сливками, овощных салатов и бутылочки местного вина. Кстати, новозеландское вино очень неплохое.

 Долгий перелет – это безусловный минус для массового туризма. Но как прожить полноценную жизнь и хотя бы один раз не увидеть своими глазами сказочную страну, где практически без декораций можно снять пейзажи толкиеновского Средиземья?

Юлия СЕМЕНОВА

Турсоветы от «АН»

• Местной валютой является новозеландский доллар. Он равен примерно 73 американским центам. Основные мировые валюты можно обменять в аэропортах, отделениях банков, обменных пунктах. В банкоматах курс менее выгоден из-за комиссии.

• Запаситесь самыми необходимыми лекарствами в России. В местных аптеках привычные нам антибиотики, желудочные, противозачаточные можно купить только по рецепту врача.

• Давать и брать чаевые в стране не принято. 5–10 процентов от счета можно оставить только в очень хорошем ресторане. В других местах официанты их просто не ждут.

• Минимальный возраст водителя для аренды машины – 21 год.

• Курение запрещено во всех общественных местах, на всех видах транспорта, в отелях и даже в некоторых ресторанах.

• Время в Новой Зеландии опережает московское на 8 часов летом и на 10 часов зимой. Догадались, почему так?

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