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«Дон-Строй» разрыл ядерный могильник?

№ 35(69) от 29.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 Уже третий год длится противостояние жителей района Щукино и компании «Дон-Строй», которая, вопреки закону и обещанию мэра остановить точечную застройку в столице, пытается возвести небоскреб в маленьком дворике на ул. Маршала Бирюзова, 41.

 ЖЕСТОКИЕ столкновения с охранниками стройплощадки происходят здесь каждую неделю. В прошлый четверг люди, скорее всего, нанятые застройщиком, набросились на митингующих с бейсбольными битами. В результате нападения жители получили травмы и обратились к врачу. Пресс-служ­ба компании «Дон-Строй» сразу же заявила, что «ее сотрудники с начала строительства и по сегодняшний день не участвовали в столкновениях с местными жителями, в том числе и 22 августа».

 Чтобы хоть как-то унять бушующие в Щукино страсти, в понедельник 27 августа на встречу к митингующим приехал префект Северо-Западного округа Виктор Козлов.

 «Квартирку здесь прикупить хотите? – спросил меня местный житель почтенного возраста, пока народ на краю стометрового котлована ждал приезда командующего округом. – Не советую! Это задворки Курчатовского института – чего тут в былые годы только не хоронили! Рабочие нашли здесь бочки с оранжевой жидкостью. Куда их дели? А яма «фонит», мы дозиметрами проверяли…»

 В начале своего визита на стройку префект пытался объяснить народу, что гигантская воронка под окнами жилых домов появилась на законных основаниях. Тогда толпа зашумела и стала напирать. Отступать было некуда, и Виктор Александрович вынужден был признать, что котлован застройщиком был расширен незаконно, без согласования с властями. «Прокуратура разберется», – по­обещал он.

 После таких слов жители ощутили прилив сил и потребовали «немедленно заморозить «ядерную стройку». Свита Козлова долго искала среди бумаг документ об экологической экспертизе объекта. Но так и не нашла.

 «Не могу я своей волей в одночасье стройку остановить, а вот кричать, как вы, – умею!» – парировал Козлов. Говорят, что «Дон-Строй» скоро будет требовать возмещения убытков. Минимум 10 млн. рублей. «Я не собираюсь их из собственного кармана выплачивать», – объяснил собравшимся Виктор Александрович.

 По словам Виктора Козлова, сейчас стройка будет на время приостановлена. Затем специальная комиссия при главном архитекторе Москвы должна изучить документы застройщика. Если строительство квалифицируют как «точечное», комиссия вынесет специальное постановление – и у «Дон-Строя» отзовут разрешение на строительство. Только ждать решения (еще неизвестно, будет ли оно в пользу жителей!) придется долго – на рассмотрении главного архитектора сегодня находятся уже 92 подобных объекта.

Николай ВОЛКОВ

Аргумент депутата

 «ГЛАВНОЕ: мы добились от префекта публичного обещания изменить проект застройки на улице Маршала Бирюзова, – говорит депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. – Это несмотря на то, что документы об экологической экспертизе у застройщиков, скорее всего, есть. Кроме того, по факту нападения на жителей три человека задержаны, ведутся следственные действия».

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