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Бюрократические короеды

В столице невозможно легально срубить даже гнилое дерево

№ 35(69) от 29.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Бюрократические короеды
Деревья обступили!

 Московское законодательство само по себе – темный лес. А в том, что касается вопросов природоохраны и защиты зеленых насаждений, оно и вовсе – тайга с буреломами. Ни проехать, ни пройти.

Не рубите, мужики! Не расплатитесь…

 ТРИ коротеньких примера из жизни.

 Собачья площадка в одном из московских парков. От мощного порыва ветра в начале лета тут повалилась полусгнившая ива. Местный лесник буквально затерроризировал собачников. С одной стороны, упавшему дереву не положено находиться на территории площадки. С другой – убрать его можно только с разрешения специальной комиссии. Вызвать комиссию – долгая история, к тому же небесплатная. А за каждый день просрочки лесник накладывал на кинологов штраф.

 Купил себе человек дом с участком. За МКАДом, но в черте Москвы. Решил расширить жилую площадь, попер сдуру в БТИ за разрешением. Расширяться ему запретили, потому что для этого пришлось бы спилить три дерева на его частном участке. Доводы разума и уговоры на чиновников не подействовали. Живите хоть в конуре, но деревья не трогайте! Можно вызвать комиссию, но это себе дороже встанет.

 Под окнами пятиэтажки за последние годы до того бурно разрослись ясени, что в квартирах света белого не видать. Жизнь проходит, как в полуподвальном помещении. Так что жителям приходится постоянно включать свет. Даже во второй половине дня, когда солнце, по идее, должно было бы пронизывать квартиры насквозь. Срубить деревья – не дай бог! На штрафах разоришься. Можно, конечно, вызвать комиссию…

 – Порубочный билет на здоровое молодое дерево вам никто не даст, – авторитетно разъясняет начальник местного ДЕЗа Виктор Л. – Но комиссия оценит освещенность вашей квартиры и, если она недостаточна, определит: сколько и каких именно веток можно срезать с деревьев под окном. За работу заплатите согласно действующему прейскуранту, то есть кругленькую сумму.

Топорная работа

 ЕЩЕ пяток лет назад с деревьями в столице поступали по из­вестной пословице: кто в лес, кто – по дрова. Пилили без разбору. В сентябре 2002 г. появилось постановление Правительства Москвы №743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и зеленых насаждений города Москвы». Приходилось, конечно, видеть разные правовые акты с Тверской, 13, но такого!.. Даже невдумчивое чтение этого постановления занимает часа два с гаком. И по объему оно существенно превышает многие федеральные законы, включая Уголовный кодекс.

 В «Правилах» регламентировано буквально все. Виды грунтов и зеленых насаждений. Как их поливать и удобрять, рыхлить почву и утеплять, срезать кроны и сучья. Как лечить и защищать деревья от вредителей и болезней (приводится длиннющий список всех известных науке «деревянных» болячек и короедов).

 Каждое дерево в городе учтено (по 16 параметрам!) и внесено в специальный паспорт. Надзор за их сохранностью осуществляют Объединения админист­ративно-технической экспертизы (ОАТИ) правительства Москвы. Они вправе проводить не только ежегодные проверки подведомственной территории, но и внеплановые – после ураганов, ливней и снегопадов. На любой территории, включая частную.

 «Правила» запрещают юридическим и физическим лицам не только самовольную вырубку деревьев, но и их посадку (?!). Избавиться даже от гнилого тополя можно, только получив порубочный билет в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды. Для этого желающим потребуется собрать 15 (!) справок.

 …Конечно, хотелось бы верить, что все это на деле поможет защитить зеленые насаждения. Но СМИ едва ли не ежедневно сообщают о массовых вырубках на территории города. Чаще всего под строительные нужды. При этом топор дровосека не щадит ни молодые, ни даже ценные и реликтовые деревья. В этом случае протестуют только граждане, а закон почему-то молчит. Впрочем, разве способен остановить столичных строителей максимальный (но смехотворный для них) штраф в 80 тыс. рублей?

Александр ОРЛОВ

Финансовый аргумент

За повреждения и незаконную рубку деревьев, согласно ст. 17 Закона г. Москвы «О защите зеленых насаждений», штрафуются:

граждане – 800–8000 руб.;

должностные лица – 2400–16 000 руб.;

юридические лица – 8000–80 000 рублей.

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