Новая и старая Тургеневка

Первой общедоступной из библиотек была «Тургеневка». Писатель С. Дурылин вспоминал о ней: «Я стал посещать ее во второй половине 1890-х годов. Тогда это была единст­венная в стране библиотека с хорошим подбором книг, открытая для всех».

ОТКРЫЛАСЬ же она в 1885 г. на площади, которую потом после открытия читальни и в ее честь назвали Тургеневской. Газеты сообщали: «Высокий светлый зал, обставленный простою, но изящной мебелью, может поместить в себе до 100 человек. Вечером читальня освещается двумя большими газовыми лампами, по образцу тех, которые освещают залу Московской городской думы. Чтение книг и журналов бесплатное».

Здание было построено известным архитектором Д.Н. Чичаговым. Средст­ва же на устройство новенькой читальни предоставила московская меценатка Варвара Алексеевна Морозова. Один из современников так отзывался о ней: «Богатая вдова, олицетворяющая в себе Марфу-Посадницу новейшей культурной формации. Величественно прекрасная жена, бойкая купчиха-фабрикантша и в то же время элегантная, просвещенная хозяйка одного из интеллигентнейших салонов в Москве. Она утром щелкает в конторе костяшками на счетах, вечером – извлекает теми же перстами великолепные шопеновские мелодии. Свое сочувствие просвещению г-жа Морозова выразила и на деле, вызвавшись поддержать своим капиталом женские врачебные курсы и пожертвовав 10 тысяч на учреждение школы».

Библиотека, как и многие другие начинания Морозовой, в тот список не вошла – иначе бы перечень чрезмерно затянулся.