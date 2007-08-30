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Новая и старая Тургеневка

№ 35(69) от 29.08.2007 [«Аргументы Недели », Алексей МИТРОФАНОВ, москвовед ]

Новая и старая Тургеневка

 Первой общедоступной из библиотек была «Тургеневка». Писатель С. Дурылин вспоминал о ней: «Я стал посещать ее во второй половине 1890-х годов. Тогда это была единст­венная в стране библиотека с хорошим подбором книг, открытая для всех».

 ОТКРЫЛАСЬ же она в 1885 г. на площади, которую потом после открытия читальни и в ее честь назвали Тургеневской. Газеты сообщали: «Высокий светлый зал, обставленный простою, но изящной мебелью, может поместить в себе до 100 человек. Вечером читальня освещается двумя большими газовыми лампами, по образцу тех, которые освещают залу Московской городской думы. Чтение книг и журналов бесплатное».

 Здание было построено известным архитектором Д.Н. Чичаговым. Средст­ва же на устройство новенькой читальни предоставила московская меценатка Варвара Алексеевна Морозова. Один из современников так отзывался о ней: «Богатая вдова, олицетворяющая в себе Марфу-Посадницу новейшей культурной формации. Величественно прекрасная жена, бойкая купчиха-фабрикантша и в то же время элегантная, просвещенная хозяйка одного из интеллигентнейших салонов в Москве. Она утром щелкает в конторе костяшками на счетах, вечером – извлекает теми же перстами великолепные шопеновские мелодии. Свое сочувствие просвещению г-жа Морозова выразила и на деле, вызвавшись поддержать своим капиталом женские врачебные курсы и пожертвовав 10 тысяч на учреждение школы».

 Библиотека, как и многие другие начинания Морозовой, в тот список не вошла – иначе бы перечень чрезмерно затянулся.

 К сожалению, историческое здание библиотеки не сохранилось до наших дней – его снесли в 1972 году. Однако же библиотека существует по сей день – в уютном дворике шестого дома по Боброву переулку. В сентябре 1997 г. к 850-летию основания Москвы была  завершена первая очередь реконструкции библиотеки. И здесь уже 10 лет желающие уединяются в полной тишине за чтением редких книг.

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