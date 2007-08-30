Новая и старая Тургеневка
№ 35(69) от 29.08.2007 [«Аргументы Недели », Алексей МИТРОФАНОВ, москвовед ]
Первой общедоступной из библиотек была «Тургеневка». Писатель С. Дурылин вспоминал о ней: «Я стал посещать ее во второй половине
ОТКРЫЛАСЬ же она в 1885 г. на площади, которую потом после открытия читальни и в ее честь назвали Тургеневской. Газеты сообщали: «Высокий светлый зал, обставленный простою, но изящной мебелью, может поместить в себе до 100 человек. Вечером читальня освещается двумя большими газовыми лампами, по образцу тех, которые освещают залу Московской городской думы. Чтение книг и журналов бесплатное».
Здание было построено известным архитектором Д.Н. Чичаговым. Средства же на устройство новенькой читальни предоставила московская меценатка Варвара Алексеевна Морозова. Один из современников так отзывался о ней: «Богатая вдова, олицетворяющая в себе
Библиотека, как и многие другие начинания Морозовой, в тот список не вошла – иначе бы перечень чрезмерно затянулся.
К сожалению, историческое здание библиотеки не сохранилось до наших дней – его снесли в 1972 году. Однако же библиотека существует по сей день – в уютном дворике шестого дома по Боброву переулку. В сентябре 1997 г. к
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