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Учитесь быть богатым

Российское бизнес-образование – благо или надувательство?

№ 35(69) от 29.08.2007 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Учитесь быть богатым
Российское бизнес-образование вызывает только усмешки

Корочки МВА (степень мастера делового администрирования) в России обычно рекламируют как верный способ продвинуться по служебной лестнице и резко увеличить свою зарплату. При этом «преподаватели» забывают о главном. Речь идет не только о подготовке кадров для бизнеса, но и о воспитании будущей управленческой элиты страны. Неудивительно, что качество такого образования у нас пока не выдерживает никакой критики.

Не тот уровень

На Западе диплом МВА обязателен не только для глав корпораций, но и, например, для чиновников высокого ранга, дипломатов, председателей олимпийских комитетов, комиссий ООН и т.п. «Деловое администрирование» там понимают как умение управлять большими коллективами и справляться со сложными социальными процессами.

Но наши бизнес-школы пока не доросли до решения задач такого уровня. Бум на МВА в России продолжается седьмой год подряд. По данным «Ассоциации бизнес-образования», только за последние пять лет шесть крупнейших российских бизнес-школ выпустили 70 тыс. студентов. Большинство из них еще до поступления были прекрасно осведомлены о слабых сторонах российского бизнес-образования.

Большинство отечественных программ МВА объединяет одно свойство. Их качество не выдерживает никакой критики. «Бизнес-школ в стране мало, но самое печальное, что многие из них откровенно плохи. Случается, что студенты знают о предмете больше, чем преподаватели», – жалуется генеральный директор компании Begin Group Ольга Гозман.

«Деньги, потраченные мной на российский МВА, по меркам западного образования – сумма небольшая. Адекватно количеству нулей мне и отвесили знаний», – признается Михаил Жуков, вице-президент холдинга IBS.

«Коль скоро развелось огромное количество программ МВА, на это наверняка есть спрос. Другое дело, что студенты почти ничего не получают взамен. Но, честно говоря, это их проб­лемы – каждый должен думать своей головой», – полагает директор «Ассоциации менеджеров России» Сергей Литовченко.

В чем причины низкого ка­чества российских программ МВА? Бизнес в стране молод, преподавателей, имеющих огромный практический опыт (а именно это качество ­ценится больше всего у профессоров МВА), у нас нет. Приглашать западных «звезд» – накладное удовольствие.

Правда, степень MBA часто получают не ради новых знаний. Один из основных мотивов – полезные связи. По статистике, до 60% студентов российских MBA-программ – генеральные директора компаний и их заместители. Знакомство с такими людьми может положительно сказаться на карьерном росте. Не редкость, когда слушатели программ, занимающие руководящие посты, впоследствии набирают менеджеров среднего звена в свою компанию из числа бывших сокурс­ников.

Найди отличия

За МВА в России просят приемлемые, но отнюдь не маленькие деньги. Стоимость годового обучения начинается от 15 тыс. рублей и доходит до сумм, сопоставимых с западными расценками. Например, шесть ведущих россий­ских бизнес-школ назначают на МВА цену, порой превышающую стоимость аналогичного обучения в американских и канадских вузах.

Увы, но, кроме стоимости, общего у российского и западного бизнес-образования мало. Там почти все программы дневные, здесь преобладают вечерние. Ведь большинство студентов не могут позволить себе учебу с «отрывом от производства». Учебная нагрузка в России подозрительно невысока, она редко превышает 12 часов в неделю. К примеру, в Гарварде столько же часов отводится на обычный дневной курс лекций.

Чтобы поступить в западные вузы высокого уровня, приходится проходить очень жесткий отбор (конкурс может достигать десятка человек на место). У нас ограничиваются формальным собеседованием.

И главное, в наших школах не развиты интерактивные методы обучения. На Западе 80% занятий строятся на основе примеров из реальной практики компаний (так называемых кейсов). У нас они занимают только 10–15% учебного времени.

Неудивительно, что у порогов российских бизнес-школ не толпятся работодатели. Если зарубежные вузы даже среднего звена обязательно устраивают ярмарки вакансий и часто сами предлагают выпускнику несколько вариантов трудоустройства, то в России студенты почти всегда должны заботиться о себе сами.

Масла в огонь подлило и государство. Недавно Минобрнауки утвердило «Государственные требования к подготовке менеджеров высшей квалификации» по программе «Мастер делового администрирования». Ничего подобного нет ни в одной стране мира.

Новые порядки создали студентам множество неудобств. Например, Минобразования требует, чтобы стаж управленческой работы на момент поступления был не менее двух лет. Госвузы не принимают на программы второго высшего образования (в том числе и МВА) выпускников тех частных вузов, дипломы которых не признаются государством. Им нельзя «перезачесть» уже пройденные дисциплины, а без этого вместо двух лет придется учиться пять…

К счастью, ситуация сдвинулась с мертвой точки. По совмест­ной инициативе Мин­экономразвития и крупного бизнеса через два года в стране появятся две новые бизнес-школы мирового уровня. Одну откроют в Москве (бизнес-школа «Сколково»), другую в Санкт-Петербурге. Затраты на образовательный проект, который вскладчину финансируют крупнейшие россий­ские компании, оцениваются в 20 ­млрд. рублей. Можно не сомневаться, что такие вложения в человеческий капитал быстро окупятся.

Наши в Гарварде

Кирилл Дмитриев, управляющий директор компании Delta Private Equity Partners.

– Вы получили полную стипендию Стенфорда (в год таких выдается всего три), который закончили с отличием. После чего поступили в Гарвард, где получили степень МВА, причем попали в число 5% лучших студентов. Как это удалось?

– Мне нравится речь, которую Стив Джобс (глава компании Apple) прочитал перед студентами Стенфорда. Он говорил, что значительная часть успеха связана с умением делать то, что тебе действительно интересно. Джобс приводит такой пример: в колледже, хотя все над ним смеялись, он начал заниматься каллиграфией. Через 12 лет, уже возглавляя Apple, он создал шрифты, ставшие одним из ключевых факторов успеха компании…

Я всем рекомендую сначала разобраться в том, какие навыки вы хотите иметь, а потом строить свой жизненный опыт именно вокруг того, чтобы их получить. Предположим, вначале ты консультант и понимаешь, как помогать компаниям. Затем работаешь в банке и начинаешь разбираться в механизме сделок. Потом попадаешь в крупный IT-холдинг, где учишься управлять своим департаментом и компанией в целом.

И все это я применяю сейчас, когда занимаюсь инвестициями. Дело в том, что в эту область часто приходят люди, которые раньше занимались только сделками. Им скучно «залезать» в компанию и разбираться, как там все устроено. С другой стороны, «чистые консультанты» нередко излишне теоретичны. Их занимает «рисование графиков», а принимать решения и управлять людьми они не умеют.

Кроме того, важно умение справляться с информационной асимметрией. Вокруг всегда очень много людей, и ты не знаешь, насколько они в действительности будут полезны в твоей работе. Единственный критерий – практика, реальные достижения. Именно поэтому в Гарварде и Стенфорде я предпочитал посещать занятия тех преподавателей, которые обладали огромным опытом: сами проводили по нескольку реструктуризаций громадных корпораций или сами соз­давали компании, приносившие им миллиарды долларов. При том что основная масса студентов ломилась на семинары различных «бизнес-гуру».

 

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