//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

КВАСной патриотизм «Бородино»

Новорожденный «Старый» квас занял лидирующие позиции

№ 35(69) от 29.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]

КВАСной патриотизм «Бородино»
Современное высокотехнологичное оборудование завода

 Подмосковный Можайск – старинный город со славной историей. Чтобы вписать свою страницу в историю страны, ему было бы достаточно одной лишь Бородинской битвы. Однако и местные монастыри издавна славились святыми источниками минеральных вод. В честь одного из них, уже в период новейшей русской истории, был назван завод «Спасо-Бородинские воды». Он интересен тем, что с него началась в 1993 г. история группы компаний «Бородино» – ныне одной из крупнейших в России. Корреспондент «Аргументов неделi» побывал в Можайске и с трудом поверил, что это современное предприятие начиналось с маленького цеха по розливу «газировки».

 ДЕНЬ, когда я приехал в Можайск, для работников завода оказался удачным. Как раз стало извест­но, что последняя новинка от «Бородино» – квас брожения «Старый» – на Всероссийской выставке-дегустации «Рос­сий­ские напитки – 2007» в Гусь-Хрустальном получил серебряную медаль. Тот самый квас, что, согласно рекламному слогану, «Отчизну спас».

 Директор завода Анатолий Гульбой не скрывает удовлетворения:

 – В конце 90-х мы пробовали разливать квасной напиток. Первый сезон был очень удачный – мы выпустили целую серию, 5 видов. Но на следующий год был провал, и мы даже клятву дали больше с квасом не связываться.

 – Но ведь связались?

 – Мы два года готовились, не спешили выходить на рынок. «Старый» – квас брожения, а не квасной напиток. Как при производстве пива, здесь очень важна технология. И каждый производитель разрабатывает ее самостоятельно. Есть и другие важные нюансы – квасное сусло, например. Качественного на рынке не хватает, поэтому мы планируем запустить собственное производство в Оренбурге. Для нас квас сейчас – приоритетный продукт. И хоть на данный момент мы без остатка продаем все, что выпускаем, будем «Старый» совершенствовать.

 У «бородинского» кваса действительно индивидуальный вкус – близкий к домашнему. Не сладкий, как у большинства, а в меру кисленький. Один из авторов «Старого» кваса – зам­директора по производству Светлана Набатова, провела для меня небольшую экскурсию по заводу:

 – В создании «Старого» все участвовали. Квас, как и пиво, сложное дело: микробиология, сложные технологии. Оборудование для нас делали специально, по техзаданию, в машиностроительном дивизионе нашего холдинга.

 Святая святых квасного производства – цех брожения. Он чем-то напоминает операционную – чистотой и сверкающими поверхностями. Впрочем, и остальные цеха в этом мало отличаются. Экскурсия наша заканчивается в заводских лабораториях, где проверяют качество сырья и готовой продукции по технологическим, санитарным и микробиологическим нормативам…

 Завод полностью автоматизирован – линии европейского производства разливают соки «7Я», воду «Минералов», слабоалкогольные коктейли и квас в пластиковые и стеклянные бутылки, алюминиевые банки. За этим интересно наблюдать: все происходит как бы само собой. И не скажешь, что на заводе работает 1000 человек. Хотя если вспомнить, в 1993 г. его коллектив составлял, по словам Анатолия Гульбоя, «всего 15 энтузиастов». Это экономическое чудо директор объяснил просто: «Наше руководство всегда заработанные деньги вкладывало не в «мерседесы», а в производст­во». Что ж, результат не заставил себя ждать.

Виктор ЕГОРОВ

«Бородинское» поле

 СЕГОДНЯ в ГК «Бородино» входят более 60 компаний, расположенных в России, ближнем и дальнем зарубежье. Около 15 тыс. сотрудников заняты в пищевой, машиностроительной, строительной и сервисной отраслях. Бизнесы ГК «Бородино» на 95% представляют собой замкнутый цикл – от научно-технических разработок и сырьевых ресурсов до производства, рекламы и розничной торговли.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Общество

Путин назвал "придурками" тех, кто считал Дальний Восток балластом

Путин назвал "придурками" тех, кто считал Дальний Восток балластом

Президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета, посвященного национальной программе развития Дальнего Востока, назвал "придурками" тех, кто говорил, что этот регион – балласт.

//В мире

Опасные для Белоруссии последствия отказа от интеграции с РФ предсказал аналитик

Опасные для Белоруссии последствия отказа от интеграции с РФ предсказал аналитик

Белоруссию защитит от реализации украинского сценария только полная интеграция с Российской Федерацией. Такую точку зрения в телевизионном эфире высказал политический эксперт Юрий Городненко.

//В мире

Уволенный Зеленским украинский дипломат назвал условие нового Майдана в Киеве

Уволенный Зеленским украинский дипломат назвал условие нового Майдана в Киеве

Украинский дипломат Роман Бессмертный, ранее уволенный президентом Владимиром Зеленским с должности представителя Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, назвал условие нового Майдана в стране.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Куда вам еще один выходной?

Куда вам еще один выходной?

Когда эта тему только начали обсуждать в Сети, ожидая от аудитории какого-то адекватного отклика, подумалось, что все это шутка, ведь в реальности такого не бывает.

//В мире

Кабмин одобрил увольнение Кличко с должности главы администрации Киева

Кабмин одобрил увольнение Кличко с должности главы администрации Киева

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что кабмин направил президенту Владимиру Зеленскому представление на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Происшествия

Военный эксперт объяснил, почему не катапультировались пилоты разбившегося Су-25

Военный эксперт объяснил, почему не катапультировались пилоты разбившегося Су-25

Летчик-инструктор и майор запаса ВВС Андрей Красноперов отреагировал на крушение учебно-боевого штурмовика Су-25 недалеко от села Чернолесского в Буденновске во время выполнения полёта без боекомплекта. Инцидент произошёл во вторник, 3 сентября.

//Шоу-бизнес

Заворотнюк не опровергла слухи об онкологии

Заворотнюк не опровергла слухи об онкологии

Известная актриса Анастасия Заворотнюк впервые пообщалась с представителями СМИ после появления слухов о раке мозга. Звезда не стала опровергать информацию о своей болезни.

//Здоровье

Семь способов снизить риск возникновения рака раскрыли эксперты в сфере медицины

Семь способов снизить риск возникновения рака раскрыли эксперты в сфере медицины

Специалисты в области здравоохранения перечислили семь способов снизить вероятность появления в организме злокачественного образования. Об этом рассказывается в заметке, опубликованной на страницах СМИ.

//Общество

Как попасть на работу в спецслужбы?

Как попасть на работу в спецслужбы?

Чаще всего будущих разведчиков ищут уже после первого курса гражданского или военного вуза. Затем три-четыре года внимательно изучают потенциальных кандидатов. Сразу отсеивают тех, кто склонен к излишнему авантюризму, состоял в радикальных молодёжных организациях или религиозных сектах.

//Новости партнеров

//В мире

Моди написал об "эпохальной дружбе" между Индией и Россией

Моди написал об "эпохальной дружбе" между Индией и Россией

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил на русском языке, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума на острове Русский "эпохальным событием".

//Армия

К чему готовят солдат России, Узбекистана, Пакистана, Индии и Китая?

К чему готовят солдат России, Узбекистана, Пакистана, Индии и Китая?

16 сентября 2019 года начнутся военные учения Российской Армии "Центр-2019". В этом году в них будут участвовать 128 тыс. человек, более 20 тыс. единиц бронетехники и артиллерии и более 600 самолётов и вертолётов и порядка 20 кораблей.

//Новости СМИ2

//Политика

Путин и Моди приняли совместное заявление

Путин и Моди приняли совместное заявление

Президент РФ Владимир Путин и премьер - министр Индии Нарендра Моди после переговоров на острове Русский на полях Восточного экономического форума приняли совместное заявление о сотрудничестве.

//Шоу-бизнес

Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце

Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце

Известная российская певица Алла Пугачёва рассказала поклонникам, что безумно обожает солнце, но ей противопоказано долго находится на улице. Примадонна показала фотографию, которая объясняет её слова.

//Происшествия

Видео: турист выпал из окна, потом упал с крыши, но остался жив

Видео: турист выпал из окна, потом упал с крыши, но остался жив

Во вьетнамском Хошимине турист дважды упал с высоты в течение нескольких минут, но смог выжить. Отмечается, что местные жители просто наблюдали за молодым человеком, не предложив помощь.

//Происшествия

В Новой Зеландии перевернулся автобус с китайскими туристами

В Новой Зеландии перевернулся автобус с китайскими туристами

Автобус с 23 китайскими туристами перевернулся в Новой Зеландии. В результате ДТП некоторые люди погибли и многие получили ранения. Об этом сообщило посольство КНР в Новой Зеландии.

//Общество

Мединский: комикс для тех, кто плохо умеет читать

Мединский: комикс для тех, кто плохо умеет читать

Министр культуры РФ Владимир Мединский на открытии Московской международной книжной выставке-ярмарке высказался о своём отношении к комиксам. По его словам, они ориентируются только на детей.

//В мире

В Нью-Йорке стартует неделя моды

В Нью-Йорке стартует неделя моды

Нью-йоркская неделя моды, первое в череде четырех главных событий в индустрии дизайна одежды, открывается в среду. Показы коллекций сезона весна-лето 2020 продлятся до 11 сентября.

//Новости партнеров

//Происшествия

Известны имена погибших при крушении Су-25 на Ставрополье летчиков

Известны имена погибших при крушении Су-25 на Ставрополье летчиков

Названы имена двух лётчиков, тела которых были обнаружены в Ставропольском крае после крушения учебно-боевого штурмовика Су-25 недалеко от села Чернолесского в Буденновске во время выполнения полёта без боекомплекта.

//Политика

В России призвали Запад не искажать исторические факты

В России призвали Запад не искажать исторические факты

МИД Российской Федерации призвал Запад прекратить искажать исторические факты. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

//Общество

Определен возможный главный козырь армии России в случае начала войны с США

Определен возможный главный козырь армии России в случае начала войны с США

Главный козырь армии России в случае начала конфликта с Соединенными Штатами – войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом говорится в публикации, появившейся некоторое время назад в блогосфере.

//Экономика

Индия заказала у России оружие и военную технику на $14,5 млрд

Индия заказала у России оружие и военную технику на $14,5 млрд

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в среду, 4 сентября, заявил, что Индия заказала у России оружие и военную технику на $14,5 млрд.

//Здоровье

Россиян могут обязать следить за здоровьем на законодательном уровне

Россиян могут обязать следить за здоровьем на законодательном уровне

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил законодательно закрепить за россиянами ответственность следить за своим здоровьем. Он заметил, что многие люди предпочитают игнорировать регулярные медосмотры.

//В мире

Британский правоохранитель предупредила об угрозе появления всемирного полицейского государства

Британский правоохранитель предупредила об угрозе появления всемирного полицейского государства

Комиссар лондонской полиции Крессида Дик заявила, что необходимо жестко регламентировать этические вопросы использования правоохранителями таких технологий, как робототехника и искусственный интеллект.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Заворотнюк не опровергла слухи об онкологии
2

Терапевт перечислила бесполезные анализы, на которые не стоит тратить деньги
3

Названы вероятные признаки подготовки «синхронного удара» Украины и Грузии по РФ
4

Супруги актеры Анна Легчилова и Игорь Бочкин стали показывать фото своего маленького сына
5

Не воевали - не победили

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры