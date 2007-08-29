КВАСной патриотизм «Бородино»

Подмосковный Можайск – старинный город со славной историей. Чтобы вписать свою страницу в историю страны, ему было бы достаточно одной лишь Бородинской битвы. Однако и местные монастыри издавна славились святыми источниками минеральных вод. В честь одного из них, уже в период новейшей русской истории, был назван завод «Спасо-Бородинские воды». Он интересен тем, что с него началась в 1993 г. история группы компаний «Бородино» – ныне одной из крупнейших в России. Корреспондент «Аргументов неделi» побывал в Можайске и с трудом поверил, что это современное предприятие начиналось с маленького цеха по розливу «газировки».

ДЕНЬ, когда я приехал в Можайск, для работников завода оказался удачным. Как раз стало извест­но, что последняя новинка от «Бородино» – квас брожения «Старый» – на Всероссийской выставке-дегустации «Рос­сий­ские напитки – 2007» в Гусь-Хрустальном получил серебряную медаль. Тот самый квас, что, согласно рекламному слогану, «Отчизну спас».

Директор завода Анатолий Гульбой не скрывает удовлетворения:

– В конце 90-х мы пробовали разливать квасной напиток. Первый сезон был очень удачный – мы выпустили целую серию, 5 видов. Но на следующий год был провал, и мы даже клятву дали больше с квасом не связываться.

– Но ведь связались?

– Мы два года готовились, не спешили выходить на рынок. «Старый» – квас брожения, а не квасной напиток. Как при производстве пива, здесь очень важна технология. И каждый производитель разрабатывает ее самостоятельно. Есть и другие важные нюансы – квасное сусло, например. Качественного на рынке не хватает, поэтому мы планируем запустить собственное производство в Оренбурге. Для нас квас сейчас – приоритетный продукт. И хоть на данный момент мы без остатка продаем все, что выпускаем, будем «Старый» совершенствовать.

У «бородинского» кваса действительно индивидуальный вкус – близкий к домашнему. Не сладкий, как у большинства, а в меру кисленький. Один из авторов «Старого» кваса – зам­директора по производству Светлана Набатова, провела для меня небольшую экскурсию по заводу:

– В создании «Старого» все участвовали. Квас, как и пиво, сложное дело: микробиология, сложные технологии. Оборудование для нас делали специально, по техзаданию, в машиностроительном дивизионе нашего холдинга.

Святая святых квасного производства – цех брожения. Он чем-то напоминает операционную – чистотой и сверкающими поверхностями. Впрочем, и остальные цеха в этом мало отличаются. Экскурсия наша заканчивается в заводских лабораториях, где проверяют качество сырья и готовой продукции по технологическим, санитарным и микробиологическим нормативам…

Завод полностью автоматизирован – линии европейского производства разливают соки «7Я», воду «Минералов», слабоалкогольные коктейли и квас в пластиковые и стеклянные бутылки, алюминиевые банки. За этим интересно наблюдать: все происходит как бы само собой. И не скажешь, что на заводе работает 1000 человек. Хотя если вспомнить, в 1993 г. его коллектив составлял, по словам Анатолия Гульбоя, «всего 15 энтузиастов». Это экономическое чудо директор объяснил просто: «Наше руководство всегда заработанные деньги вкладывало не в «мерседесы», а в производст­во». Что ж, результат не заставил себя ждать.

Виктор ЕГОРОВ

«Бородинское» поле

СЕГОДНЯ в ГК «Бородино» входят более 60 компаний, расположенных в России, ближнем и дальнем зарубежье. Около 15 тыс. сотрудников заняты в пищевой, машиностроительной, строительной и сервисной отраслях. Бизнесы ГК «Бородино» на 95% представляют собой замкнутый цикл – от научно-технических разработок и сырьевых ресурсов до производства, рекламы и розничной торговли.