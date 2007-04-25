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Кредитная «неотложка»

Массовые карты обзаводятся эксклюзивными условиями

№ 35(69) от 29.08.2007 [«Аргументы Недели », Константин УВАРОВ ]

Кредитная «неотложка»
Кредитки становятся популярнее

 Кредиты становятся популярнее у населения, а банки предлагают потребителям все новые возможности. Дошло до того, что даже среднестатистический владелец кредитки может получать кредит без комиссий и в некоторых случаях даже без процентов.

Льготный период

 В РОССИИ - настоящий бум кредитных карт. Сейчас на руках у населения почти 20 млн. кредиток. Но это только начало большого пути: через 2-3 года, по прогнозам аналитиков, на каждого жителя страны будет приходиться минимум по одной кредитной карте. А в Штатах, скажем, кошелек среднестатистического американца - это 2-3 кредитки.

 В отличие от так называемых дебетовых пластиковых карточек кредитные позволяют взять деньги в долг. Для этого не нужно собирать документы и дожидаться решения комиссии. Достаточно, делая покупки, просто оплатить товар, не имея собственных средств на карте, - перерасходованная сумма автоматически станет кредитом.

 Размер возможного кредита по карточке ограничен вашими доходами. Скажем, с доходом в 20 тыс. руб. размер ссуды в большинстве банков ограничивается 50-60 тыс. рублями. А максимально можно взять порядка 500 тыс. рублей. Клиентам, которые добросовестно погашают платежи, банки со временем повышают кредитный потолок и снижают проценты.

 Основное преимущество «пластиковых» кредитов - для клиента они могут быть бесплатными. У кредитных карт есть так называемый нулевой период (grace period). Взять кредит без процентов можно и на пару недель, и на пару месяцев: например, grace period в банке «Русский Cтандарт» составляет до 55 дней. Никакого подвоха нет: если вы полностью оплатите кредит в течение льготного срока, то никаких процентов по кредиту платить не придется. Тем не менее это выгодно и банкам: они зарабатывают, получая комиссионный сбор с магазинов, в которых сделана покупка, оплаченная картой.

 «Нулевой период» начинает действовать с момента оплаты покупки и, как правило, до какого-то определенного числа следующего месяца. Если клиент сделал первую покупку 1 мая, вернуть долг без процентов можно до 25 июня - льготный период составит 55 дней. Но если он совершит вторую покупку, например 31 мая, то, чтобы уложиться в льготный период, долг за обе покупки придется вернуть до 25 июня.

 Важно знать, что выгода от льготного периода будет минимальной, если вы захотите снять наличные. За это взимается комиссия: в «Альфа-­Банке» - 3%, в ВТБ­-24 - 4%, в «Русском Cтандарте» - 3,9%, и несколько возрастает ставка за обслуживание кредита.

Перспективный рынок

 ДО НЕКОТОРЫХ пор банки не спешили выдавать карты с кредитом. Три года назад в России было выпущено 40 млн. пластиковых карт, но настоящих кредитных среди них было менее 3%.

 В 2006 г. банкиры ринулись осваивать перспективный рынок. По мнению экс­пертов, самыми популярными кредитными картами сегодня являются кредитки банка «Русский Cтандарт» (он выдает такие карточки всем своим заемщикам и с недавних пор активно оформляет карты клиентам в отделениях), за ним следуют «Инвестсбербанк», «Ситибанк», Хоум Кредит и Финанс банк.

 При этом некоторые банки значительно облегчили процедуру получения так называемых револьверных карт, которые позволяют многократно брать ссуду. Например, по карте «Спринт» банка «Русский Стандарт» срок принятия решения о выдаче сократился до 15 минут. Получить и воспользоваться ею можно не выходя из отделения. Список необходимых заемщику документов по всем видам карт «усох» до одного паспорта. Даже «золотую» карту «Русский Стандарт» оформляет, не требуя подтверждения дохода. Хотя обычная практика в большинстве банков - 5 дней на рассмотрение заявки, еще неделя на изготовление карты, плюс пакет документов, включающий справку о доходах и копию трудовой книжки.

 Потенциальных клиентов сдерживали не только сложные процедуры оформления карт, но и высокая стоимость их обслуживания. В год за «револьверную» карту Visa Classic и MasterCard Standard нужно платить в разных банках от 700 до 1000 рублей. Чем карта «престижнее», тем больше стоит ее обслуживание. Например, годовое обслуживание «золотой» Visa обойдется почти в 4 тыс. руб. в год. Зато кредитный лимит по «золоту» выше (до 450 тыс. руб.), льготный период распространяется на снятие наличных, и владельцы получают больше услуг за границей и в Интернете.

 Но, как считают эксперты, тарифы будут снижаться. Первая ласточка - банк «Русский Стандарт», у которого классические карты на основе систем Visa и MasterCard обслуживаются бесплатно.

 Решается и другая проблема - дороговизна быстрых кредитов. Особенно если учесть, что банки добавляют к заявленной процентной ставке разнообразные сборы и комиссии. Но эта практика уходит в прошлое. Из 14 крупнейших банков, выдающих клиентам кредитный «пластик», она осталась только у двух. Проценты по карточным кредитам упали до 24-25% годовых в рублях. В «Ситибанке» реальная ставка кредитования 24-28%, в «Райффайзенбанке» - 24-25%, в «Банке Москвы» - 23%, в ВТБ-­24 - 25% годовых, а «Русский Cтандарт» с 1 апреля снизил ее до 18-22%.

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