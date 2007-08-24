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Узник принципа и чести

Если человека нельзя купить, его можно продать

№ 34(68) от 23.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Узник принципа и чести

 Недавно в колонию строгого режима КИН-49 близ города Карши, что на юге Узбекистана, этапировали не совсем обычного заключенного. За девять долгих лет для гражданина России Рустама Усманова это уже четвертое учреждение исправления наказаний Республики Узбекистан. Девять из четырнадцати, согласно приговору, вынесенному Андижанским областным судом 19 октября 1998 г. Кроме гражданства он отличается от своих сокамерников еще и тем, что находится в учреждении пеницитарной системы незаконно.

Первый в республике

 РУСТАМ Турдиевич Усманов родился в 1948 г. в городе Джалалабаде Киргизской ССР. В марте 1987 г. уже в Узбекистане он первым в республике основал собственный кооператив. Первоначальный капитал Рустам заработал на реализации пчелиного меда. Коммуникабельный и настойчивый, он сумел получить лицензию на торговлю с зарубежными странами. В 1990 году ко­оператив перерос в пчеловодческий колхоз «Дустлик» (город Ханабад).

 Заработав крупные суммы на продаже фермерским хозяйствам калифорний­ских червей и биогумуса и заручившись поддержкой президента, создал первый в Средней Азии частный банк. Банк всегда упоминался властями в качестве положительного примера.

 Болея за экономическое процветание всего Узбекистана, Усманов много инвестировал в развитие экономики республики.

Принципиальность и честность

 НЕБЕЗРАЗЛИЧНО ему было и политическое будущее страны. 29 декабря 1991 г. в Узбекистане впервые проходили альтернативные президентские выборы. Исламу Каримову противостоял председатель партии «Эрк» Мухаммад Солих. В разгар предвыборной борьбы 18 декабря в центральной газете Узбекистана «Правда Востока» публикуется письмо депутата Советабадского городского Совета Рустама Усманова под заголовком «Поддерживал «Эрк», но проголосую за Каримова».

 «Встречаясь с руководителями «Эрка», я остался недовольным, - пишет Усманов. - Если они так высокомерны сейчас, что будет, если они придут к власти? Я как предприниматель лишусь всех результатов своего труда. Методы работы И. Каримова людям известны и прогнозируемы. Отдадим свои голоса за Ислама Каримова. Пожелаем ему более решительных действий на пути к рынку».

 Бизнес Усманова процветал в Узбекистане, в Кыргызстане, России. Дом в Подмосковье служил Рустаму скорее деловой резиденцией, чем жильем, а приусадебные земли - сельскохозяйст­венным полигоном. Западные фирмы охотно с ним сотрудничали.

Нет человека - нет долгов

 В  СЕРЕДИНЕ 90-х на Рустама свалились беды одна за другой. Сгорел дотла дом в Подмосковье. В банке странное ограбление, при котором погиб сторож. Угрозы Усманову и членам его семьи переросли в конкретное покушение.

 А в 1995-м Р. Усманов, находившийся на киргизской территории, был задержан сотрудниками Узбекского МВД и препровожден в тюрьму. Через несколько дней, благодаря вмешательству президента И. Каримова, Рустама выпустили на свободу с негласной «подпиской о выезде». После ареста средств, замораживания счетов, выемки документов и вычислительной техники банк пришлось закрыть. Возвращать розданные кредиты было некуда.

 В Киргизию он уехал уже гражданином Российской Федерации, получив от посольства РФ в Узбекистане соответствующий штамп в паспорте с обложкой несуществующего государства СССР.

 Любого другого такие убийственные обстоятельст­ва могли бы сломить, но только не Рустама Усманова. Приехав на свою историческую родину, он организовал Научно-исследовательский институт экономики развития Кыргызстана (НИИЭРК). Применяя прогрессивную технологию, под руководством доктора наук Усманова собирали рекордные урожаи хлопка, более 60 центнеров с гектара! Бизнес снова процветал, как и журналистская и научная деятельность.

Держаться до конца

 У РУСТАМА Турдыевича жена, дочь и два сына. Теперь уже и пять внуков. В феврале 1998 г. приезд в Ташкент, чтобы навестить семью, обернулся для него новым арестом. А через 8 месяцев его судили и приговорили к 14 годам тюремного заключения с отбыванием в колонии строгого режима.

 Несмотря на чересчур строгий приговор для «ранее несудимого», Рустам Усманов не считает себя узником совести. Да и оппозиция, зная его взгляды и выступления в поддержку президента И. Каримова, своим не считает. Отказавшись от политических дивидендов, не идя на сговор с мафиозными структурами, он уверен, что президент, не раз доказывавший образец мудрости в руководстве страной, когда-нибудь разберется в его деле.

 Неоднократные запросы генеральным прокурорам Узбекистана и России пока результатов не принесли.

 Родственники каждый год с нетерпеньем ждут 1 сентября, очередного указа президента об амнистии, которая, на удивление, пока обходит их стороной. Рустам уверен, что заинтересованные лица просто покупают его «невозвращение» у продавшихся чиновников, чем в очередной раз подставляют своего президента перед всем миром.

Закон есть закон

 В СТАТЬЕ 487 УПК РУз определенно сказано:

 Пpиговоp подлежит отмене, если:

 6) подсудимому не пpедоставлено последнее слово;

 10) в деле отсутствует пpотокол судебного заседания либо он не подписан.

 Факты подтверждаются протоколом судебного заседания, где отсутствуют прения сторон и выступление подсудимого с последним словом. Подписи председателя суда и секретаря также отсутствуют.

Сегодня пошли 3462-е сутки, проведенные Рустамом Усмановым в неволе.

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