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«АВРОРА» МОЖЕТ СТАТЬ ОТЕЛЕМ

№ 34(68) от 23.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]

«АВРОРА» МОЖЕТ СТАТЬ ОТЕЛЕМ
 ПОЯВИЛАСЬ идея открыть на легендарном крейсере два-три пятизвездочных спальных номера. На корабле для этого есть все возможности.

 Снимать номер можно будет не более чем на одни сутки. В перечень бесплатных услуг войдут ужин и завтрак вместе с матросами – по их, матросскому рациону. Можно будет также отправить электронное сообщение из корабельной радиорубки. Кроме того, на берегу откроют большой сувенирный центр. Вот только двух вещей делать будет нельзя: выпить на борту и выстрелить – пусть даже холостым – из знаменитой пушки.

 «Аврора» сейчас является филиалом Центрального военно-морского музея. В состав боевых кораблей не входит. Поэтому средства, полученные от «постояльцев» – а они, судя по всему, будут немалые, – пойдут на поддержание крейсера в рабочем состоянии.

Санкт-Петербург

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