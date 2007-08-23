«АВРОРА» МОЖЕТ СТАТЬ ОТЕЛЕМ

два-три

ПОЯВИЛАСЬ идея открыть на легендарном крейсерепятизвездочных спальных номера. На корабле для этого есть все возможности.

Снимать номер можно будет не более чем на одни сутки. В перечень бесплатных услуг войдут ужин и завтрак вместе с матросами – по их, матросскому рациону. Можно будет также отправить электронное сообщение из корабельной радиорубки. Кроме того, на берегу откроют большой сувенирный центр. Вот только двух вещей делать будет нельзя: выпить на борту и выстрелить – пусть даже холостым – из знаменитой пушки.

«Аврора» сейчас является филиалом Центрального военно-морского музея. В состав боевых кораблей не входит. Поэтому средства, полученные от «постояльцев» – а они, судя по всему, будут немалые, – пойдут на поддержание крейсера в рабочем состоянии.

Санкт-Петербург