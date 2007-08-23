«АВРОРА» МОЖЕТ СТАТЬ ОТЕЛЕМ
№ 34(68) от 23.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Снимать номер можно будет не более чем на одни сутки. В перечень бесплатных услуг войдут ужин и завтрак вместе с матросами – по их, матросскому рациону. Можно будет также отправить электронное сообщение из корабельной радиорубки. Кроме того, на берегу откроют большой сувенирный центр. Вот только двух вещей делать будет нельзя: выпить на борту и выстрелить – пусть даже холостым – из знаменитой пушки.
«Аврора» сейчас является филиалом Центрального
Санкт-Петербург
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