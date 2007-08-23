Армия зарывается в облака

Российские военные штурмуют высочайшие вершины мира. На днях по Распоряжению Президента РФ №392 в высокогорный Непал вылетела группа наших военнослужащих. Около 50 россиян будут работать в политической миссии ООН в качестве наблюдателей, офицеров штаба и связи, а также медицинской службы. Перед длительной командировкой все они прошли курс горной подготовки на Кавказе. Правда, им не довелось взойти на вершину Эльбруса.

НЕДАВНО, впервые за последние двадцать лет, туда поднялась другая рота горной бригады. Вместе с солдатами совершил восхождение заместитель главкома Сухопутных войск генерал-лейтенант Валерий Евневич. Он рассказал корреспонденту «Аргументов неделi», что солдаты и офицеры штурмовали пять тысяч с лишним метров поднебесья с полной выкладкой. На себе тащили пулеметы, минометы, боеприпасы к ним.

В ходе тренировки горные стрелки испытали новое снаряжение и обмундирование, которое было закуплено для них по личному указанию Владимира Путина. Он ранее посещал место их дислокации в дагестан­ском Ботлихе. Впервые в высокогорье был применен новейший комплекс разведки, управления и связи «Стрелец».

На обратном пути военные в соответствии с замыслом учения вступили в бой с «бандформированием» и на высоте 4500 м выполнили боевые стрельбы из штатного оружия и 82-миллиметровых минометов. По словам генерала Евневича, «на такой верхотуре никто в мире пока не стрелял».

Впрочем, не все с ним согласны. Это сейчас такого рода восхождения для нашей армии в диковинку. По своему армейскому опыту знаю, что в Советском Союзе в Закавказском военном округе каждая третья рота была – горной. И тогда наши военные ежегодно массово покоряли Эльбрус.

И началось все еще в 1930-е гг., когда проводились регулярные армейские альпиниады. Например, в 1935 г. на Эльбрус поднялось рекордное число военных альпинистов – 2016 человек. Сейчас туда взошли пока лишь 100 солдат и офицеров. В 1977 г., будучи юным старлеем, сам с ротой спецназа Кировобадской дивизии ВДВ поднимался на Эльбрус.

Наконец-то старый опыт взят на вооружение. Анализ двух войн в Чечне заставил военное начальство начать восстанавливать легкомысленно забытые горные подразделения и части. Формирование двух горных бригад общей численностью более 4 тыс. военнослужащих планируется завершить к 1 декабря 2007 года.