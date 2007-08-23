Семь бед – один документ

На днях столичное правительство приняло новое постановление №499. Отныне вместо 12 документов, которые могли потребоваться москвичам в разных жизненных ситуациях, будут выдавать один – единый жилищный документ (ЕЖД).

ЕЖД заменяет многочисленные справки: о проверке жилищных условий, о регистрации по адресу и его изменении, о составе семьи, о совместном проживании с умершим и о прописке на день смерти, об одиноком умершем, об иждивении, о проживании в новостройке, об отсутствии задолженности по оплате жилого помещения, коммунальных и прочих услуг.

Кроме того, единый документ выдают вместо копии финансово-лицевого счета нанимателя и копии карточки учета для собственника, выписки из домовой книги. ЕЖД можно затребовать с информацией на дату выдачи или за прошедший период. Получить эту чудо-бумагу можно в «одном окне» единого информационно-расчетного центра вашего района, предъявив паспорт и написав специальное заявление. Представителям также потребуется доверенность. Бумага выдается бесплатно в день обращения. Обратите внимание: в любых городских и частных организациях у вас не имеют право требовать старые документы – они все были раз и навсегда заменены ЕЖД.

Если возникнут проблемы, ссылайтесь на постановление правительства №499.