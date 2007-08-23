Семь бед – один документ
№ 34(68) от 23.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]
На днях столичное правительство приняло новое постановление №499. Отныне вместо 12 документов, которые могли потребоваться москвичам в разных жизненных ситуациях, будут выдавать один – единый жилищный документ (ЕЖД).
ЕЖД заменяет многочисленные справки: о проверке жилищных условий, о регистрации по адресу и его изменении, о составе семьи, о совместном проживании с умершим и о прописке на день смерти, об одиноком умершем, об иждивении, о проживании в новостройке, об отсутствии задолженности по оплате жилого помещения, коммунальных и прочих услуг.
Кроме того, единый документ выдают вместо копии
Если возникнут проблемы, ссылайтесь на постановление правительства №499.
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