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Идеальное уродство

№ 34(68) от 23.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Идеальное уродство

 Максим ПОКРОВСКИЙ, лидер группы «Ногу Cвело!», – известный ненавистник рекламы. А сколько возмущения вызывают у Максима баннеры, билборды, перетяжки, заставки, щиты и прочие конструкции, «украшающие» столицу!

 – В ПРИРОДЕ не существует идеальных вещей. Нет абсолютно черного тела или идеального газа. Но из этого правила есть единственное исключение. Московская наружная реклама – это идеал, эталон, совершенная модель всеобъемлющего урод­ства.

 В последнее время мы живем так, что общество принято считать целевой аудиторией, а ту площадь, которую мы заселяем, – пространством под рекламу. Единственное место, на которое пока еще не распространяется подобное скотство, – это небо. Учитывая, что темное время суток длится в среднем не час и не два, можно было бы такого натворить при помощи лазерных лучей, что мало бы не показалось! Вот и не знаю теперь, радоваться или жалеть, что я об этом сказал, потому что найдется кто-нибудь, кто займется этим делом…

 Чехов говорил, что надо выдавливать из себя раба по капле. Так вот нам надо по капле выдавливать из себя зомбированное жвачное животное, не поддаваться стадному чувству. Когда мы для себя объективно проанализируем рекламу, она у нас вызовет столько раздражения, что товары с билбордов породят разве что тошноту. Мы перестанем покупать весь этот отстой. Реклама будет неэффективной – и ее сразу станет меньше.

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