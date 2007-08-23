Кино как театр

Кинотеатры были и остаются для столичного жителя самым популярным местом отдыха. Москвичи с радостью отдают немалые деньги за «объемный» звук, удобные кресла, рекламу – именно за это мы платим несколько сотен рублей, малая часть которых идет на сам фильм. Разве это правильное соотношение?

ЕСТЬ и такое кино, у которого с этой пропорцией все в порядке. Речь идет о фестивальных, авторских, экспериментальных, документальных, классических фильмах. Недавно ушли в мир иной два великих кинорежиссера – Ингмар Бергман и Микельанджело Антониони. Когда я решила почтить их память и сходить в кинотеатр на их фильмы, оказалось, что в Москве это практически невозможно!

«Другое» кино показывают в столичных залах, которые можно по пальцам перечесть. Это созданные по частной инициативе любителей и деятелей кино клубы и площадки. Есть три клуба – «Сине фантом», «Улица Оги», «Кинотеатр. DOC», два кинотеатра – «Мир искусства» и «35мм» (здесь стоит вспомнить очень дорогой многим москвичам, но безвременно закрытый «Дом кино») и два творческих кафе – «Билингва» и «FAQcafe». Может показаться, что для любителей «другого» кино этих мест более чем достаточно. На самом деле, это не так. Например, в «Сине фантоме» 100 мест, и билеты в этот зал, как в театр, покупают за две-три недели, а на некоторые показы и вовсе невозможно достать билет. Можно не попасть и на бесплатные показы в «Улице ОГИ», если не занять места заранее.

Почему же «другому» кино не находится места в мультиплексах? «Владельцы сетей кинотеатров считают, что показывать такое кино – значит, ступать на скользкую дорожку, – говорит Анна Пендраковская, директор ГУП «Москино». – Для прокатчиков это вопрос дохода». Например, неизвестно, соберет ли зал тот же Бергман. Может собрать, а может – и не собрать. Проще показать «Шрека» или «Пиратов Карибского моря», на которых точно пойдут. С отечест­венными нераскрученными режиссерами – еще сложнее. Каким бы ни было качественным кино, у авторов часто нет денег даже на единственный рекламный щит перед кинотеатром. Москвичи едва ли согласятся идти на «не пойми что». Но в сознании массового зрителя, кажется, уже наметился перелом. Лучше посмотреть «не пойми что», чем стать заложником лгущей рекламы.»

Правительство Москвы, со своей стороны, обещает «другому» кино свою поддержку. Сейчас ГУП «Москино» поручена реставрация нескольких государственных кинотеатров. Там планируется показывать преимущественно россий­ские фильмы, а также лучшие образцы зарубежного, совет­ского, детского кино. «Мы хотим стать стартовой площадкой для нового отечественного кино», – поясняет Анна Пендраковская.

Но на сегодняшний день «по полной программе» работает только кинотеатр «Художественный». Большинство проектов «Москино» еще не реализованы. Пока не открыты кинотеатры «Владивосток», «Факел», «Рига», «Звезда» и многие другие. Остается надеяться, что эти залы качественно отремонтируют и там действительно будут показывать то кино, которое обещают власти.

Инна ПОЛОЗОВА

Аргумент режиссера

«СУТЬ некоммерческого кино в принципе и заключается в его узкой направленности, – говорит режиссер Глеб Алейников, директор киноклуба «Сине фантом». – С другой стороны, у каждого должен быть выбор, какое кино смотреть. Широкий зритель привык к голливудскому жанровому кино, отличает триллер от комедии, но не имеет представления о таких категориях, как фестивальное, независимое, параллельное, экспериментальное кино. Да он может просто не подозревать о существовании «другого» кинематографа! Я не жду государственной поддержки. Думаю, мы как существовали на частной основе, так и будем существовать».