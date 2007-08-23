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Экология во имя регресса?

№ 34(68) от 23.08.2007 [«Аргументы Недели », Антон МИРОНОВ ]

 «Как мы только начинаем что-то делать, одна из линий атаки против нас всегда – экологические проблемы. Порт начали строить рядом с Финляндией, наши партнеры (достоверно мне известно) деньги вложили в деятельность экологических организаций, только бы торпедировать развитие этого проекта, потому что это создает для них конкуренцию на Балтике… К чему я это говорю? К тому, что для того, чтобы взаимодействие между экологическими национальными организациями, которые используются во благо нашей страны, а не как инструмент конкурентной борьбы с развитием нашей экономики, состоялось в нормальном режиме, нам, конечно, нужен больший контакт и большее доверие. Именно поэтому я говорил о том, что, когда идет финансирование подобного рода работы из-за рубежа, это вызывает подозрение у государства и компрометирует и общественные организации самого разного толка».

Из выступления Президента РФ В.В. Путина
на заседании Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека 20 июля 2005 года

 

 ЭТА ДЛИННАЯ цитата из выступления президента приведена в начале статьи неспроста. Уж очень хорошо она иллюст­рирует, как борьба за экологию может иногда повлиять на экономику целой страны. Требования «зеленых» обычно охотно перепечатывают СМИ, не особенно вникая в их суть, а также в то, кто именно может финансировать их акции и с какой целью. Возьмем недавние примеры. В Карелии экологические организации при поддержке общественности вынудили власти закрыть добычу щебня в районе озера Ястребиное. Теперь подумаем – к чему это приведет?

 Сегодня около 80% экономики Карелии так или иначе связано с лесозаготовкой и переработкой древесины. При этом заготовкой леса – фактически выполнением низкоквалифицированного, низкооплачиваемого тяжелого физического труда – занимаются жители самой Карелии, а большая часть леса на глубокую переработку поступает в соседнюю Финляндию. Фактически республика является поставщиком сырья для Финляндии. Неудивительно, что в последние 7–10 лет на приграничных с Финляндией территориях Карелии активизировались различные зарубежные общественные организации и фонды, активно выступающие против промышленного развития региона. При этом, как это ни удивительно, против лесозаготовок, в ходе которых объем вырубки в 3,2 раза превышает объемы восстановительных мероприятий, эти «экологи» не возражают. Не потому ли, что большая часть компаний, работающих в сфере деревопереработки и целлюлозно-бумажной промышленности, уже перекуплена иностранными компаниями?

 Теперь перейдем к другой теме – горнодобывающему производству в Карелии. После развала Советского Союза республика стала крупнейшим регионом европейской части России по залежам нерудных ископаемых (гранитов, гнейсов и диоритов) – стратегического сырья для строительной отрасли страны. Строительный бум 1999–2007 гг. породил дефицит сырья – в основном цемента и гранитного щебня. Большинство добывающих предприятий в Советском Союзе находились на территории Украины и Белоруссии. После распада СССР месторождения нерудных ископаемых остались лишь на севере Ленинградской области, в Карелии и на Урале. Основные регионы потребления – Центральный и Северо-Западный федеральные округа. Так как стоимость перевозки нерудных ископаемых довольно высока (в Москве, например, стоимость гранитного щебня из Карелии складывается на 50–70% из стоимости железнодорожной перевозки и лишь на 30–50% – собственно из стоимости щебня), везти его на длинные расстояния просто нерентабельно. Цена щебня с Урала в той же Москве будет состоять уже на 80% из стоимости его транспортировки.

 Тем не менее, новые крупные предприятия по добыче нерудных ископаемых в республике до сих пор не строились. Во-первых, из-за сложности получения лицензий на разработку. Во-вторых, из-за сложности строительства. И в-треть­их, из-за нехватки средств у специализирующихся на этом компаний. И только сегодня сложилась благоприятная ситуация, когда впервые появилась перспектива преодолеть все эти проблемы и начать разработку стратегического материала, так нужного стране.

 Однако теперь споткнулись на новой проблеме – экологии. И это несмотря на то, что большинство комбинатов по добыче щебня давно укомплектованы всем необходимым западным оборудованием и основываются на щадящих технологиях, отвечающих всем экологическим нормам. Взамен предприятий экологи предлагают туризм по дев­ственно диким местам. Хотя даже малосведущему человеку понятно, что еще ни одна страна в мире от промышленности и жилищного строительства в пользу жизни населения в шалашах на лоне природы не отказалась.

 Строительство одного комбината по добыче нерудных ископаемых (куда относится и щебень) мощностью 1 млн. м3/год
обходится в 650–700 млн. рублей. Это, кстати, почти в два раза больше, чем было инвестировано в развитие туризма во всей Карелии за прошлый год. И инвесторы готовы вложить эти деньги уже сейчас, но на их пути встал серьезный камень преткновения – экология Ястребиного озера, вокруг которого и разгорелись нешуточные страсти.

 К слову сказать, запасы щебня здесь не так велики, как на отдаленных карельских месторождениях. По расчетам Института геологии КНЦ – примерно на 20 млн. долларов. Это намного меньше, чем в других районах республики. Но проблема в том, что именно эти месторождения единст­венные в республике расположены у транспортных путей, что позволяет добывать стратегическое сырье как минимум на 50% дешевле. И именно они в первую очередь привлекают потенциальных инвесторов, за счет которых можно было бы потом проложить необходимые коммуникации и в другие, более богатые районы: Беломорский, Калевальский, Прионежский, Сортавала.

 Последствия принятого под давлением экологов запрета на освоение месторождения в районе Ястребиного озера гораздо серьезнее, чем это может показаться на первый взгляд. И не мешало бы еще раз трезво взглянуть на складывающуюся ситуацию, чтобы не приш­лось потом жалеть о недостаточно продуманных решениях, сформировавшихся на уровне эмоций. Статистика такова. В Москве и области потребление щебня только за прошлый год увеличилось почти на 70%. В Санкт-Петербурге за последние 7 лет его потребление выросло на 60%, а цена за четыре года возросла в 2–3 раза – в том числе за счет его постоянной нехватки, обусловленной ростом объемов строительства. Ведь карельский щебень используется для строительства дорог и домов, являясь главным компонентом качественного цемента. А если учесть, что в этом регионе страны щебень добывают только недалеко от Выборга и в Карелии, то сами понимаете, чем это грозит. Стройматериалы, а следом за ними и жилье, и без того постоянно дорожающее, будут дорожать еще быстрее.

 А может, жилье нам и не нужно? Без него, как ни крути, экологичнее…

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