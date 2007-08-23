//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Заемный труд

Сдам в аренду – ум и рабочие руки

№ 34(68) от 23.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Заемный труд

 Все большую популярность в России набирает использование заемного труда. Эксперты утверждают, что этот рынок только формируется, ежегодно увеличиваясь чуть ли не вдвое. Тем не менее у заемного труда больше минусов, чем плюсов.

 ПЕРВЫМИ заемный, или лизинговый, труд в 20–30-е гг. прошлого столетия стали использовать США. Когда была нехватка сезонных работников, американские кадровые агентства быстро смекнули, на чем можно «поживиться», и создали нехитрую схему, которую теперь применяют в остальных странах.

В чем кроется успех?

 ЧАСТНОЕ агентство занятости (ЧАЗ) создает свой штат сотрудников, состоящий из самых разных профессий. И если какой-либо компании срочно понадобится тот или иной специалист, оно тут же может предложить недостающую единицу… в аренду. Благодаря этому компания быстро получает необходимого сотрудника, если ее работник неожиданно заболел, уехал в длительную командировку, ушел в отпуск или декрет. Когда оговоренный срок работы заканчивается, человека могут направить трудиться на другое предприятие.

 Есть еще один вид заемного труда – аутстаффинг. Это когда предприятие выводит часть своих сотрудников за штат и передает их частному кадровому агентству. Как ни странно, агентство зачастую предлагает этих же работников предприятию, на котором они ранее работали. Например, в городе Тимашевск Краснодарского края большая часть жителей работает в транснациональных компаниях – «Нестле», «Вимм-Билль-Данн», «Тетра-Пак». Именно на этих предприятиях очень активно в последнее время стали использовать аутстаффинг. Бывает, что и против воли самих работников, так как у «заемников», как правило, уменьшаются зарплата, социальная защищенность.

 Выгода компаний, использующих заемный труд, понятна – сокращение административных издержек, налогооблагаемой базы, быстрая замена недостающих людей. Частные агентст­ва занятости тоже не остаются в накладе – получают сверхприбыли с каждого сданного в аренду работника.

 В Россию традиция использования заемного труда была завезена транснациональными компаниями (ТНК) в начале 90‑х годов. Но в полную мощь заработала после кризиса 1998 года. Теперь лизинговый труд у нас используют не только ТНК и компании с участием иностранного капитала, но и исконно россий­ские предприятия.

 Распознать заемщиков несложно. Возможно, вы не раз слышали в гипер- или супермаркетах объявления по громкой связи: «Представитель такой-то компании, подойдите туда-то». Этот самый «представитель» и есть человек, работающий по займу. Многие заблуждаются, думая, что заемный труд чаще всего применяется в охранном бизнесе и среди обслуживающего персонала – уборщики помещений, официанты. Исследования агентства «Мэнпауэр инк.» показывают, что на первом месте по востребованности среди заемщиков стоят финансисты, переводчики, кадровики, маркетологи и программисты.

 Традиция использования заемного труда может быть привлекательной для безработных, приезжих из других областей, вчерашних студентов без опыта работы, матерей-одиночек или женщин с маленькими детьми. А также для тех, кто может работать по совместительству. Дело в том, что график трудового дня временщика может гибко варьироваться.

Кто в ответе за заемщика?

 Как объясняет юрист Центра социально-трудовых прав (ЦСТП) Анна Гвоздицких, специфика рынка труда такова, что если появляются низкооплачиваемые сектора, а также зоны с нетипичной занятостью, то рынок труда начинает «проседать». То есть в ряде случаев временщики – это дешевая рабочая сила. Правда, бывает и так, что они получают ту же зарплату, что и штатные сотрудники компании. Но минус в том, что временщики не могут пользоваться теми благами, которые доступны для «родных» сотрудников – получать премии, доплаты за переработку, различные бонусы, соцпакет и т.д. В общем, даже заболеть нельзя – нет уверенности в том, что тебя тут же не заменят другим временщиком. Хотя формально ЧАЗ тоже могут платить своим заемным работникам премии и обязаны оплачивать сверхурочные. Но на практике это сделать нереально, потому что ЧАЗ не сможет уследить за соблюдением режима рабочего времени всех своих сотрудников.

 Кто же в случае чего должен нести ответственность за заемного работника, который состоит в штате кадрового агентства, но, по сути, работает на другого «дядю»?

 «Частные агентства занятости хотят быть работодателями – получать прибыли, но при этом не желают работать по Трудовому кодексу. Они ссылаются на то, что в отношении заемного труда нет никакой правовой базы. Заемный труд не упоминается даже в Трудовом кодексе. Поэтому, принимая на работу людей, зачастую делают это незаконно либо допускают грубые нарушения. Однако отсутствие правовой базы по заемному труду – это к лучшему. Потому что именно это пока сдерживает рост заемного труда. Тем не менее, формально ответст­венность за человека несет кадровое агентст­во, с которым у него заключен трудовой договор, но и с компании, где он выполняет работу, ее снимать не стоит», – считает Анна Гвоздицких.

 Надо заметить, что недавно был разработан законопроект, в котором расписаны права и обязанности кадрового агентст­ва, предприятия-заказчика и самого работника. Но, по мнению юриста ЦСТП, этот законопроект больше нацелен на защиту прав работодателей – частного агентства занятости и предприятия-заказчика и меньше всего защищает интересы работников.

 Взять хотя бы такой момент: заемщики могут организовать профсоюзную организацию. Казалось бы, замечательно. Но как это сделать, если постоянные сотрудники предприятия обычно с недоверием смотрят на «приш­лых» и воспринимают их как угрозу замены. Поэтому профсоюз, который в принципе призван объединять людей, в этом случае просто всех разоб­щит и создаст два воинствующих лагеря, где у каждого будут свои интересы.

 Пока закон о временщиках не принят ни в каком виде, несмотря на огромный интерес частных кадровых агентств и «продавливание» его в Государст­венной Думе.

Рената МОСКАЛЬЧУК

Добрый совет

 ЕСЛИ вы устраиваетесь на работу через частное кадровое агентство, но не хотите быть заемным работником, Анна Гвоздицких рекомендует обращать внимание на оформление трудового договора. Прежде всего следует посмотреть, какая организация принимает вас на работу – если стоит название кадрового агентства, то надо насторожиться. Если вы согласны быть временным работником, то проследите, кто является предприятием-заказчиком. В случае если ваши трудовые права будут нарушены и вы решите обратиться в суд, смело можете подавать иски сразу же на кадровое агентст­во и предприятие-заказчика.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Человек, призывающий охотиться на детей, обязательно должен быть наказан!»

«Человек, призывающий охотиться на детей, обязательно должен быть наказан!»

Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам за призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов. Про Синичью «пятерочку» размышляет президент Института Ближнего Востока Евгений САТАНОВСКИЙ.

//В мире

Американский эксперт допустил скорое начало Третьей мировой войны из-за России

Американский эксперт допустил скорое начало Третьей мировой войны из-за России

В скором времени на Земле может разгореться Третья мировая война. Такой вариант в разговоре с представителями прессы допустил Юрий Фельштинский, американский историк российского происхождения.

//Политика

Стала известна новая схема обмена заключенными между Россией и Украиной

Стала известна новая схема обмена заключенными между Россией и Украиной

Россия и Украина при обмене заключенными могут использовать новую схему работы с уголовными делами. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу.

//новости партнеров

//В мире

Спрогнозирован ответ России на возможную переброску в Европу американских ракет

Спрогнозирован ответ России на возможную переброску в Европу американских ракет

Предсказан ответ Российской Федерации в случае размещения Соединенными Штатами ракет средней и меньшей дальности на территории Европы. Соответствующий материал появился в отечественной блогосфере.

//В мире

В Совфеде оценили решение Рады отменить депутатскую неприкосновенность

В Совфеде оценили решение Рады отменить депутатскую неприкосновенность

Сенатор Совфеда от Крыма Сергей Цеков прокомментировал решение Верховной рады Украины принять закон, согласно которому с начала 2020 года депутаты лишатся неприкосновенности.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Бригада ВСУ потеряла в Донбассе за один день погибшими и ранеными 14 военных

Бригада ВСУ потеряла в Донбассе за один день погибшими и ранеными 14 военных

Народной милиции ДНР стало известно о факте массовой гибели и ранений военнослужащих 92-й бригады ВСУ. Об этом заявил Ринат Айгистов, представитель оборонного ведомства самопровозглашенного государства.

//Музыкальный подарок

Третье сентября. Кто у кого украл песню и подарил её Михаилу Шуфутинскому?

Третье сентября. Кто у кого украл песню и подарил её Михаилу Шуфутинскому?

В музыке всего 7 основных нот, неудивительно, что прослушивая какую-либо мелодию, мы непроизвольно вспоминаем другую. По теории вероятности как не располагай эти 7 нот и полутона между ними, вариации ограничены. Но, порой, можно услышать практически идентичные песни. Плагиат?

//Здоровье

Малышева рассказала, как женщинам среднего возраста похудеть за две недели

Малышева рассказала, как женщинам среднего возраста похудеть за две недели

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева рассказала, что женщины среднего возраста сильнее прочих подвержены ожирению. При этом Малышева отметила, что при особом подходе можно похудеть даже за пару недель.

//Здоровье

Терапевт перечислила бесполезные анализы, на которые не стоит тратить деньги

Терапевт перечислила бесполезные анализы, на которые не стоит тратить деньги

Врач-терапевт Ирина Уфимцева рассказала о нескольких медицинских анализах, которые по сути являются пустой тратой денег. По её словам, они не несут никакой практической пользы.

//Новости партнеров

//Общество

Мать погибшей в Турции пятилетней девочки рассказала о случившемся

Мать погибшей в Турции пятилетней девочки рассказала о случившемся

Мать утонувшей в турецкой Анталье пятилетней девочки из России рассказала, почему пятилетняя Люба осталась без присмотра и без спасательного круга рядом с глубоким бассейном для взрослых.

//Общество

Крёстная умершей в Турции девушки рассказала, какие органы изъяли врачи

Крёстная умершей в Турции девушки рассказала, какие органы изъяли врачи

Крестная умершей в Турции 16-летней российской девушки рассказала, что российские врачи подтвердили изъятие внутренних органов. Девушка умерла в больнице Турции от перитонита.

//Новости СМИ2

//Экономика

Кипр погасил долг перед Российской Федерацией

Кипр погасил долг перед Российской Федерацией

Кипр досрочно погасил долг перед Российской Федерацией и выплатил оставшиеся 1,5 миллиарда евро, сообщили в Министерстве финансов Республики. Отмечается, что долг должен был быть погашен ещё в 2016 году.

//В мире

Экс-глава Пентагона рассказал о самой опасной в мире стране

Экс-глава Пентагона рассказал о самой опасной в мире стране

Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис рассказал, какую страну считает самой опасной в мире. По его словам, в ней сочетается радикализация общества и стремление нарастить ядерный потенциал.

//В мире

Стало известно о трагедии в семье Юлии Тимошенко

Стало известно о трагедии в семье Юлии Тимошенко

Глава украинской политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не принимала участия в заседании Верховной рады 3 сентября из-за трагедии в семье. В соцсети представители «Батькивщины» рассказали о случившемся.

//Экономика

В России дорожает гречка, но дешевеет рис и пшено

В России дорожает гречка, но дешевеет рис и пшено

В России в последние несколько недель резко снизилась оптовая стоимость пшена и риса. При этом цены на гречневую крупу, наоборот, поднялись. Эксперты объясняют новую тенденцию изменением площадей посевов.

//Говорят, что...

Экспорт российского зерна в Китай вырастет в пять раз

Экспорт российского зерна в Китай вырастет в пять раз

Вопреки многим прогнозам торговая война США и Китая не прекращается. Наоборот – экономические противоречия двух лидеров мировой экономики только усиливаются. Не так давно Пекин в ответ на действия Вашингтона отказался от импорта американской сельхозпродукции.

//Говорят, что...

В Саудовской Аравии считают, что Россия скоро снова станет великой

В Саудовской Аравии считают, что Россия скоро снова станет великой

Успех сирийской кампании России заставил многие ближневосточные государства по-другому взглянуть на нашу страну. Особенно заметны изменения в риторике саудовских СМИ. На днях ведущая газета королевства Al Watan опубликовала достаточно комплементарную статью о нашей стране.

//Новости партнеров

//Говорят, что...

Георгий Карлович Лория

Георгий Карлович Лория

Не стало Георгия Карловича Лории, талантливого журналиста, поэта, автора интереснейших репортажей с космодрома Байконур, лауреата премии «Лучшие перья России». 

//Говорят, что...

Датчане рассказали, зачем Трампу Гренландия

Датчане рассказали, зачем Трампу Гренландия

Граждане Дании продолжают пребывать в шоке после наезда Дональда Трампа, который потребовал отдать Гренландию США. Любопытно, что некоторые датские эксперты серьёзно напуганы американскими требованиями – они уже заявляют, что, возможно, Дания не имеет прав на весь этот остров.

//Говорят, что...

Генетики хотят повысить уловы горбуши

Генетики хотят повысить уловы горбуши

«Красная» путина в этом году удалась на славу – уловы уже перевалили за 420 тыс. тонн. Это на 46% больше, чем в прошлый нечётный, 2017 год. Однако хорошо известно, что вылов лососей сильно отличается в чётные и нечётные годы. Учёные начали работать над этой проблемой.

//Экономика

Коньяк – не всегда панацея

Коньяк – не всегда панацея

В народе, да и среди медиков существует поверье, которое приписывает этому виду алкоголя разнообразные, а порой и чудодейственные свойства. Но, во-первых, надо понимать, что коньяком могут называться лишь спиртные напитки, которые сделаны по специальной, проверенной веками технологии

//Здоровье

Осеннее обострение – не для всех

Осеннее обострение – не для всех

Любая перестройка организма – это стресс. А каждый переходный период – это перестройка организма и его биоритмов. Нарушение биоритмов снижает активность, понижает тонус. Во всём мире в медицине используются термины «весенний синдром» и «осенний синдром». Или «обострения».

//Спорт

Кто бросит вызов ЦСКА?

Кто бросит вызов ЦСКА?

1 сентября стартовал 12‑й регулярный чемпионат КХЛ. В матче за Кубок Открытия весьма неожиданно «Авангард» разобрался с ЦСКА. Неожиданность тут в том, что «Авангард» потерял ведущего центрфорварда Дениса Зернова, который из-за травмы выбыл на полгода.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры