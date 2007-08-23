Москва избавляется от зон. Промышленных
№ 34(68) от 23.08.2007 [«Аргументы Недели », Андрей ОБУХОВ ]
ПРОБЛЕМА нерационального использования столичной земли, оккупированной старыми промышленными предприятиями, остро стоит уже не один год. Эти сколь масштабные, столь и нелепые и бесполезные в центре современного европейского мегаполиса промышленные динозавры изрядно портят архитектуру города, не давая развиваться инфраструктуре и ухудшая транспортную обстановку.
Как заметил руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин, такая ситуация невозможна в принципе ни в одной другой развитой стране. И тому есть простое и понятное экономическое объяснение: аренда в центрах мегаполисов настолько дорога, что любое промышленное производство в границах города теряет смысл. Однако российская действительность, как это часто бывает, не имеет с экономической целесообразностью ничего общего. Несмотря на то что, по данным Алешина, в пределах третьего транспортного кольца нет ни одного крупного производственного предприятия, эффективно распоряжающегося своим имуществом и финансами, промышленные зоны не спешат исчезать с карты столицы.
«Логично и естественно выводить из центра города промышленные предприятия, в том числе и с точки зрения более эффективного использования земли», – уверен начальник Управления экономической безопасности правительства Москвы Александр Корсак. Кстати, это давно поняли инвестиционные компании, работающие на рынке слияний и поглощений. Приобретая контрольные пакеты акций убыточных заводов и фабрик, частный бизнес находит лучшее применение московской земле. На месте бывших промзон в кратчайшие сроки появляются офисные и торговые центры, гостиницы, жилые комплексы — все то, в чем так остро сегодня нуждается динамично развивающаяся столица.
Какие предприятия необходимы Москве? Столица традиционно «специализировалась» на высокотехнологичной, наукоемкой промышленности, и Юрий Лужков пообещал, что город не утратит статус
Но эти и многие другие предприятия в последние годы постепенно выводились за пределы столицы. Причем зачастую вовсе не закрывались, а… реконструировались и обретали новую жизнь. Иногда из двух неэффективных структур создавалась одна, обладающая современными технологиями и оборудованием. А в тех регионах, куда перебазировались фабрики и заводы, они часто становились градообразующими, снижали уровень безработицы и увеличивали налоговые поступления в местные бюджеты. В этом смысле повезло, например, Ярославской области, куда один из самых крупных участников рынка слияний и поглощений «Базовый элемент» «переселил» из столицы «Трехгорную мануфактуру». Как следствие — заметно раздобревший местный бюджет и бурное развитие текстильной промышленности в регионе. Последнее, впрочем, совсем не удивительно, ведь, по словам того же Корсака, «цивилизованный инвестор – девелопер, приобретая актив с целью получения прибыли, учитывает и социальную составляющую, например, повышает эффективность предприятия, привлекая более квалифицированный менеджмент».
До сих пор среди россиян существует устойчивое мнение, что смена собственника обязательно влечет за собой массовые сокращения. Это не так. Чаще всего увольняют только руководство, менеджеров высшего звена, которые и довели предприятие «до ручки». А вот квалифицированные рабочие в Москве нынче дороги и в дефиците. Такая ситуация заставляет новых собственников бережно относиться к профессиональным кадрам. Но если увольнений не избежать (к примеру, в случае, когда поглощенное предприятие переезжает в другой регион), то цивилизованные игроки рынка слияний и поглощений стараются сделать этот процесс абсолютно безболезненным. В этом плане показателен подход инвестиционной компании «Росбилдинг». Эта компания на собственные средства создала «Фонд трудоустройства и социальной поддержки», который не только искал работу для уволенных сотрудников поглощенных предприятий, но и при необходимости переучивал кадры. Помощью фонда воспользовались несколько тысяч человек. В результате они с легкостью перешли на новую работу и даже стали зарабатывать гораздо больше.
А вот в московских «промзонах» кадры, кстати, не
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес