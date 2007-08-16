Лучший напиток –
пиво-Кола
№ 33(67) от 16.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Только не надо путать со всякими там
В ДВУХ шагах от Мурманска на берегу железной дороги стоит небольшой городок. Сколько ему лет, точно не знает никто. Но очень много. Потому что именно это древнее поселение дало название самому полуострову: он назван Кольским по имени села Кола.
В разные времена здесь занимались разными промыслами. В основном рыбачили, строили баркасы. Пришла «железка» – появились механические мастерские. А ныне Коле приносит славу совершенно другое предприятие – Кольский пивзавод. Что главное для хорошего пива? Правильно, вода. Так вот, местная вода обладает
Молва гласит, что в незапамятные времена приехал сюда на жительство
Мурманск
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