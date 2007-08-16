Шпионка Ядвига Ковальская стала Галиной Брежневой

РОССИЙСКИЕ кинематографисты приступили к съемкам телесериала, посвященного эпохе правления Брежнева. Сериал будет состоять из 8 частей. Но главным героем этой картины стал не Леонид Ильич, а его дочь –, которая закончила свою жизнь в спецбольнице для алкоголиков в 1998 году. Для Леонида Ильича дочь была настоящей головной болью. «Брежнев жаловался, что одним глазом ему приходится следить за страной, другим – за Галиной», – рассказывало близкое окружение генсека. Галина без памяти любила бриллианты и антиквариат. На главную роль дочери Брежнева приглашена одна из самых красивых актрис советского кинематографа –, знакомая зрителю по роли польской шпионки Ядвиги Ковальской в киноэпопее(1980 г.).

В телесериале о Галине Брежневой заняты популярные актеры российского кино – Мария Аронова и Александр Ильин. Режиссер картины – известный драматург Виталий Павлов. Художник – Валерий Сорокоумов, на счету которого более 70 картин, в том числе киношедевр «17 мгновений весны». На съемки фильма приглашен патриарх операторского искусства – Николай Немоляев (брат известной актрисы Светланы Немоляевой. – «АН»), который снимал такие «жемчужины» советского кино, как «Обыкновенное чудо» и «Покровские ворота».

У Нильской был длительный перерыв в кино: актриса 9 лет прожила в США, откуда уехала в 2004 году. Там ей пришлось работать продавцом, пробовать себя в роли водителя такси. После возвращения она начала играть в антрепризных спектаклях «Безумства любви» и «Последняя ставка».