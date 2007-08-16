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«БОЛЬШОЕ ЖЮРИ» ОТ «СЕВЕРНОЙ КОРОНЫ» ГОТОВИТ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

№ 33(67) от 16.08.2007 [«Аргументы Недели », Иван КАДЫРОВ ]

 Устроители этой морской прогулки называли свое мероприятие заседанием масонской ложи «Се­верная корона». Считается, что корни этой организации уходят в Фин­ляндию. Ее названия практически нет в публичном списке известных или действующих в России масон­ских организаций. Однако ключевой фигурой капитула был назван ле­гендарный президент Финлян­дии Урхо Калеви Кекко­нен. Некогда большой друг Хрущева и  Брежнева.

 Корреспондент «АН» был на этом мероприятии. По окончании встречи ее участники сходили на берег небольшими группами и в разных местах.

 В ПОСЛЕДНИЕ дни июля в Санкт-Петербурге на борту одного из морских катеров по Неве и Финскому заливу путешествовала небольшая жизнерадостная компания. Это были неизвест­ные широкой публике весьма тихие и благовоспитанные люди, приехавшие в Питер из разных городов России и мира.

 Никто из них не выделялся ни личной охраной с квакающими джипами и мигалками, ни «бриллиантово-позолоченными» секретаршами-моделями или  бронзовыми от загара женами. Все выглядели скромно.

 Основной целью этой встречи было обсуждение мировых тенденций в России на ближайшую перспективу в 1,5–2 года. Разговор был построен по прин­ципу: несколько докладчиков, все желающие – оппоненты. При этом за ходом встречи следили члены так называемого Большого жюри. Кто они, что и для чего делали – так и осталось тайной. Однако все присутствующие относились к ним с почтением и трепетом.

 Ключевым направлением дискуссий было определение наиболее вероятного «идейного поля» к 2008 году. Звучали многие темы: финансовые и экономические успехи России, направление возможного восстановления СССР, россий­ские «энер­гетические достижения», воз­можность организации массового голода в нашей стране, поведение России на политической линии Восток – За­пад. Вот всего лишь несколько тем, которые обсудили участники.

 Итоги встречи пока, по-видимому, известны лишь «посвященным». Жизнь покажет, что из этого «посвящения» реально сбудется, а что нет.  Остается ждать и надеяться, что новые масоны не принесут России новые беды. А «Большое жюри» за этим внимательно проследит.

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