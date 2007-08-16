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Кому нужны развлекательные программы о бывших героях?

№ 33(67) от 16.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 «Аргументы неделi»: 18 августа Леонид Якубович впервые выступит в качестве ведущего программы, посвященной известным людям. Она откроет новый цикл передач из серии «Последние 24 часа». Не слишком ли много подобного рода программ на отечественном ТВ?

 Леонид Якубович:

 – ЭТО будет программа о людях, чья судьба и внезапная смерть имели большой общественный резонанс. Первый выпуск посвящен актеру Андрею Миронову. В нем примут участие народная артистка РФ Лариса Голубкина, актриса Мария Голубкина, художественный руководитель театра Сатиры Александр Ширвиндт, кинорежиссер Алла Сурикова, профессор, нейрохирург Владимир Крылов. Когда-то я участвовал в создании первых фильмов про актеров, а потом как будто всех прорвало – на всех каналах пошли фильмы про актеров. Мы сделали также фильм о Гагарине. Вот у кого была популярность! Причем еще в дотелевизионную эпоху! Поразительно просто, сколько было любви всенародной! Телевидение должно показывать личности как из прошлого, так и создавать новых героев. Сами по себе они не появятся. Спросите у любого на улице состав сборной России по футболу или по хоккею – никто не скажет. Теннис вроде такой модный, а ведь знают 4–5 фамилий, и не больше. Нации требуются герои (в том числе из прежней жизни), и над этим надо работать!

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