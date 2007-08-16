Кому нужны развлекательные программы о бывших героях?
№ 33(67) от 16.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]
«Аргументы неделi»: 18 августа Леонид Якубович впервые выступит в качестве ведущего программы, посвященной известным людям. Она откроет новый цикл передач из серии «Последние 24 часа». Не слишком ли много подобного рода программ на отечественном ТВ?
Леонид Якубович:
– ЭТО будет программа о людях, чья судьба и внезапная смерть имели большой общественный резонанс. Первый выпуск посвящен актеру Андрею Миронову. В нем примут участие народная артистка РФ Лариса Голубкина, актриса Мария Голубкина, художественный руководитель театра Сатиры Александр Ширвиндт, кинорежиссер Алла Сурикова, профессор, нейрохирург Владимир Крылов.
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