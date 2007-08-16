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Мавзолей от строителя обители

№ 33(67) от 16.08.2007 [«Аргументы Недели », Алексей МИТРОФАНОВ, москвовед ]

Мавзолей от строителя обители

 Идя по Большой Ордынке, по ее правой стороне, увидишь дом №34 – со смешной малюсенькой калиточкой под арочкой. Если калиточка не на зам­ке, то нужно поднырнуть под арочку, и тогда окажешься на территории Марфо-Мариинской обители, одного из чудеснейших московских уголков. Построил здание обители архитектор Алексей Щусев.

 ЭТОТ заказ, кстати сказать, достаточно престижный, поступил молодому еще и малоизвестному Щусеву в 1907 г. с подачи его приятеля, художника М. Нестерова. Нес­теров был вхож в царское семейст­во, и, когда великая княгиня Елизавета решила возводить в Замо­скво­речье Марфо-Мариинскую обитель, он не задумываясь отрекомендовал ей Алексея Викторовича.

 И Алексей Викторович выдумал абсолютно сказочную церковь, а вокруг нее – несколько корпусов.

 Правда, Щусев оказался перед необходимостью идти на компромисс. Особенно досадный потому, что разошелся он во мнениях не с заказчицей, а с коллегой Нестеровым. Алексей Викторович настаивал на том, чтобы украсить церковь Марфо-Мариинской обители росписями в традиционном русском духе, Нестеров же выбрал другой вариант – итальян­ский классический стиль.

 Щусев особо не спорил – опасался разругаться с живописцем, потерять и друга, и заказ. Храм в результате расписан так, как захотел Нестеров, но главное – он был построен и является по сей день украшением столицы.

 Художник Игорь Грабарь писал: «Работая над Марфо-Мариинской обителью, Щусев вдохновлялся прекрасной гладью стен новгородских и псковских памятников, лишенных всякого убора и воздействующих на чувство зрителя только гармонией объемов и их взаимосвязью… Навеянная воспоминаниями о Пскове, эта постройка производит впечатление вдохновенного сонета, сложенного поэтом-зодчим его любимому Пскову. Это не подражание, а чисто щусевское создание, с изумительным чувством такта и тончайшим вкусом».

 Знакомство с царским домом посодействовало получению еще одного колоссального заказа. В 1911 г. Алексей Викторович был утвержден в должности главного архитектора московского Казанского вокзала – формально говоря, гораздо более масштабного сооружения, чем маленькая замоскворецкая обитель. Затем – Мавзолей Ленина, гостиница «Москва» и множество других громадных и престижных строек. Щусев и сам не заметил, как сделался главным архитектором Москвы. Нет, не по должности – по сути.

 А начало всех его начал по сей день радует замоскворецких жителей.

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