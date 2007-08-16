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Борьба за выживание – это отдых?

Наши дети проводят лето в лагерях, где их кормят кишечной палочкой

№ 33(67) от 16.08.2007 [«Аргументы Недели », Екатерина КАРАЧЕВА  ]

Борьба за выживание – это отдых?
Сплюнь три раза - не моя зараза!

 До конца последней, третьей, смены отдыха в детских лагерях осталось две недели. Но, как выяснил корреспондент «АН», родителям стоит задуматься о том, чтобы вызволить своих отпрысков оттуда пораньше: ребят во многих лагерях недокармливают, а если кормят – то просроченными продуктами, поят грязной водой.

 ВОТ лишь несколько вопиющих случаев.

 На прошлой неделе Роспотребнадзор Подмосковья выявил в палаточном скаутском лагере «Наследники вятских племен» вспышку кишечных инфекций. В больницу отправились 34 ребенка и двое вожатых. Лагерь был закрыт, а директор оштрафован.

 Когда в подмосковном лагере «Литвиново» (Наро-Фоминский район Подмосковья) дизентерией заболели 37 детей, администрация попыталась скрыть этот факт. Охрана лагеря физически не пускала ни представителей прокуратуры, ни сотрудников Роспотребнадзора к больным детям. Скрывать было что: учреждение работало без разрешения СЭС. Детей поили грязной водой, продукты хранили неправильно. Лагерь закрыт, возбуждено уголовное дело.

 А в «Смене» (Рузский район области) отравились 52 человека. Бактерии кишечной палочки на «лагерной» кухне повсюду – даже в салате из свежих огурцов! «Болезнью грязных рук» заразила детей и взрослых повариха, за что поплатилась… штрафом в 500 рублей! Зато в отношении директора (впервые в след­ственной практике по таким делам) началось уголовное преследование.

 В лагере «Восток» (Подольский район Подмосковья) ребят недокармливали: намеренно занижали порции, чтобы растащить полагавшиеся детям продукты по домам. На кухне царил сущий бедлам: сотрудники без медкнижек готовили пищу, нарушая все мыслимые нормы, а потом мыли посуду средством, которое в детских учреждениях использовать запрещено. «Восток» по количеству нарушений может посоревноваться разве что с «Дружбой» (Пушкинский район). В этом санатории-профилактории посуду не мыли по три дня, а порции занижали в три раза!

 Страшный список можно продолжать. В Подмосковье 200 оздоровительных лагерей и еще 800 дневных лагерей, где ежегодно отдыхает 300 тыс. детей. Едва ли хоть одно из таких учреждений без греха. «Это при том, что все эти лагеря были открыты по разрешению област­ного Роспотребнадзора, – возмущается начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Мособласти Людмила Дьячковская. – Значит, нарушения носят систематический характер. Думаю, что Роспотребнадзор должен чаще проверять лагеря и приходить туда неожиданно. После проверок Роспотребнадзора прокуратура ВСЕГДА находит нарушения. Мы не можем сами дер­жать администрации всех учреждений в тонусе!»

 Прокуратура области установила, что работа в еще 20 подмосковных лагерях не отвечает требованиям санитарной, противопожарной и антитеррористической безопасности. Однако эти «базы отдыха» продолжают принимать детей. Может быть, ваш ребенок отдыхает именно в этом лагере?

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