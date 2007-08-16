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Первый поцелуй в ночном зоопарке

№ 33(67) от 16.08.2007 [«Аргументы Недели », Надежда ЛАРИНА ]

Первый поцелуй в ночном зоопарке

 Владимир ПРЕСНЯКОВ, певец и настоящий «последний герой», жить не может без Москвы. Пройдет две недели – и даже из отпуска стремится убежать в столицу.

 – Я МОСКВУ очень люблю… Где только ни жил, но всегда возвращался – такое ощущение, что меня сюда что-то зовет. Пусть говорят, что столица шумная, суетливая – в том же Нью-Йорке суеты и шума в 500 раз больше! В Москве много потрясающих мест – те же Воробьевы горы. Когда там стоишь, все плохое из души куда-то улетучивается. А еще я очень люблю Московский зоопарк: с ним столько воспоминаний связано!. Музыкальное училище, которое я заканчивал, находится как раз рядом, и мы с приятелями частенько гуляли по зоопарку… ночью. Перелезали через забор и бродили по аллеям. До сих пор вспоминаю, как мы от охранников бегали. Кстати, там же, в ночном зоопарке, у меня был первый поцелуй. Возле клетки с медведями, которая, как впоследствии выяснилось, была открыта…

 Конечно, в городе не все идеально. Например, меня ужасают вокзалы – суетой, неорганизованностью и страшной грязью. В Европе все иначе: там вокзалы сильнее контролируются городскими властями. Я считаю, что московским градоначальникам стоит больше внимания уделять этому вопросу. Также я избегаю заниматься шопингом в столице: все очень дорого. Покупаю что-нибудь только в случае острой необходимости. Вообще в Москве цены иногда зашкаливают: по-моему, чашечка кофе за 800 рублей, как в кафе аэропорта «Внуково», – это все-таки перебор.

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