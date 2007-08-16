//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Небесный быстроход

Москвичи будут летать в соседние регионы недорого и комфортно?

№ 33(67) от 16.08.2007 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Небесный быстроход
Безопасные авиаперевозки – это не только хороший аэропорт, но и обученный экипаж и надежный самолет

 Недавно на заседании правительства города был рассмотрен проект постановления «Об основных направлениях дальнейшего развития воздушно-транспортной системы (ВТС) Москвы». Документ в общих чертах одобрили. Таким образом, в столице с 2007 по 2010 г. будет налажено авиационное сообщение с близлежащими 18 региональными центрами. Из Внуково и Внуково-3, заплатив 1–1,5 тыс. руб., можно будет долететь за 40–60 минут, например, до Иваново или Липецка.

 ИДЕЯ вроде бы хорошая. Только стоит ли игра свеч? По словам первого заместителя руководителя Департамента транспорта и связи г. Москвы Сергея Калитина, общий объем вложений из городского бюджета за 4 года составит 1 млрд. 69,52 млн. рублей. Это при том, что «кольцо» из аэропортов вокруг Москвы обойдется в 55 ­млрд. рублей. Остальное доберут из внебюджетных источников.

 Потратить эти средства планируется прежде всего на реконструкцию аэропортов в регионах. Для начала их восстановят в Иваново, Нижнем Нов­городе, Липецке, Калуге, Пет­розаводске, Воронеже, Брянске и Тамбове. Средний объем инвестиций, необходимый для ремонта только одного такого порта, равен 3 млрд. рублей.

 Но для того чтобы люди могли безопасно и комфортно летать, недостаточно построить одни аэропорты! Во-первых, как отмечает Сергей Калитин, есть серьезные проблемы с «кадровым потенциалом предприятий, работающих в сфере обустройст­ва и обслуживания аэропортов». Действительно, летный состав постарел, пилотов не хватает. Обучить летать тысячи новичков за 3 года практически невозможно. Малая авиация и так считается самой аварийной. Для 18 аэропортов понадобятся также тысячи работников технического состава.

 Во-вторых, нужны сами небольшие вертолеты и самолеты вместимостью от 10 до 35 человек. А их наша промышленность почти не производит. Чтобы возить моск­вичей в регионы, придется покупать или брать в лизинг дешевые подержанные самолеты. Иначе вся затея с доступностью провалится. Чтобы осуществлять регулярные рейсы, авиапарк в регионах должен прирасти как минимум на 50–70 машин. По самой скромной цене 500 тыс. долл. за штуку… А просчитывал ли кто-нибудь пассажиропоток на заявленных в программе направлениях? Когда окупятся вложения в авиатехнику и обучение персонала?

 Пока у всех перед глазами не самый удачный опыт «авиатакси». Оно тоже создавалось специально для коротких маршрутов. Несколько небольших самолетов совершают рейсы из Быково. Но никакого коммерческого ажиотажа вокруг них не наблюдается. Кроме того, нельзя забывать и о железных дорогах, которые успешно обслуживают окружающие Москву регионы. Например, в Нижний Новгород за 4,5 часа можно добраться на поезде, который отправляется из центра Москвы. Туда также летает самолет из Быкова, находящегося в глубоком Подмосковье. Билет стоит всего 550 руб., но пользуются рейсом все равно три с половиной человека. А, скажем, в Калугу проще уехать на автобусе.

 Думается, если часть бюджета программы потратить на реконструкцию дорог в соседних регионах, то Москве вкладываться в чужие аэропорты вообще не придется.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Человек, призывающий охотиться на детей, обязательно должен быть наказан!»

«Человек, призывающий охотиться на детей, обязательно должен быть наказан!»

Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам за призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов. Про Синичью «пятерочку» размышляет президент Института Ближнего Востока Евгений САТАНОВСКИЙ.

//В мире

Американский эксперт допустил скорое начало Третьей мировой войны из-за России

Американский эксперт допустил скорое начало Третьей мировой войны из-за России

В скором времени на Земле может разгореться Третья мировая война. Такой вариант в разговоре с представителями прессы допустил Юрий Фельштинский, американский историк российского происхождения.

//Политика

Стала известна новая схема обмена заключенными между Россией и Украиной

Стала известна новая схема обмена заключенными между Россией и Украиной

Россия и Украина при обмене заключенными могут использовать новую схему работы с уголовными делами. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу.

//новости партнеров

//В мире

Спрогнозирован ответ России на возможную переброску в Европу американских ракет

Спрогнозирован ответ России на возможную переброску в Европу американских ракет

Предсказан ответ Российской Федерации в случае размещения Соединенными Штатами ракет средней и меньшей дальности на территории Европы. Соответствующий материал появился в отечественной блогосфере.

//В мире

Украине предрекли появление «эскадронов смерти» из-за решения команды Зеленского

Украине предрекли появление «эскадронов смерти» из-за решения команды Зеленского

Решение отменить мораторий на продажу земли приведет к появлению на Украине мафиозных группировок с опытом работы на этом рынке в Латинской Америке. С таким прогнозом выступил политолог Сергей Марков.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Бригада ВСУ потеряла в Донбассе за один день погибшими и ранеными 14 военных

Бригада ВСУ потеряла в Донбассе за один день погибшими и ранеными 14 военных

Народной милиции ДНР стало известно о факте массовой гибели и ранений военнослужащих 92-й бригады ВСУ. Об этом заявил Ринат Айгистов, представитель оборонного ведомства самопровозглашенного государства.

//Музыкальный подарок

Третье сентября. Кто у кого украл песню и подарил её Михаилу Шуфутинскому?

Третье сентября. Кто у кого украл песню и подарил её Михаилу Шуфутинскому?

В музыке всего 7 основных нот, неудивительно, что прослушивая какую-либо мелодию, мы непроизвольно вспоминаем другую. По теории вероятности как не располагай эти 7 нот и полутона между ними, вариации ограничены. Но, порой, можно услышать практически идентичные песни. Плагиат?

//Здоровье

Повышающие вероятность образования раковой опухоли привычки назвали эксперты

Повышающие вероятность образования раковой опухоли привычки назвали эксперты

Эксперты в области здравоохранения обозначили привычки, которые повышают риск развития онкологических заболеваний. Соответствующая информация содержится в материале, появившемся в интернете.

//Политика

Кого отправить в лес?

Кого отправить в лес?

Лесные пожары летом нынешнего года не на шутку встревожили реальных властителей страны. Кто-то из них испугался грядущего передела лесного рынка под видом борьбы с виновниками пожаров. Начались поиски кандидата на руководство Рослесхозом (Федеральное агентство лесного хозяйства).

//Новости партнеров

//Общество

Польша и третья мировая война

Польша и третья мировая война

1 сентября всё европейское прогрессивное человечество отметило в Польше 80-летие начала Второй мировой войны. Все российские телеканалы показали это мероприятие и горько сетовали, что поляки не пригласили туда Путина. Мол, именно СССР внёс решающий вклад в победу над фашизмом. Но что было бы, окажись Путин в этой тёплой компании?

//Здоровье

Малышева рассказала, как женщинам среднего возраста похудеть за две недели

Малышева рассказала, как женщинам среднего возраста похудеть за две недели

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева рассказала, что женщины среднего возраста сильнее прочих подвержены ожирению. При этом Малышева отметила, что при особом подходе можно похудеть даже за пару недель.

//Новости СМИ2

//Общество

Путин велел обеспечить сотрудников скорой помощи жильём

Путин велел обеспечить сотрудников скорой помощи жильём

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить сотрудников скорой помощи и медработников первичного звена служебной жилплощадью.

//Шоу-бизнес

Анна Седокова рассказала, как в школе комплексовала из-за внешности

Анна Седокова рассказала, как в школе комплексовала из-за внешности

Российская певица и бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова призналась, что в школьные годы чувствовала себя гадким утенком, а одноклассники травили её за внешний вид.

//Происшествия

В Шереметьево два самолёта столкнулись крыльями

В Шереметьево два самолёта столкнулись крыльями

В Шеремельево столкнулись самолёты компаний «Аэрофлот» и Royal Flight. Сообщается, что пассажиры эвакуированы, на месте столкновения работают экстренные службы аэропорта.

//Политика

Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины

Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины

Экс-президент украинского государства, а ныне депутат Верховной рады Петр Порошенко не явился во вторник, 3 сентября, на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

//В мире

Мэр французского города оштрафован за матриархат

Мэр французского города оштрафован за матриархат

Во Франции оштрафован мэр города Бург-ан-Бресс за то, что в его административном аппарате количество женщин во много раз превышает количество мужчин. Сумма штрафа составила порядка 90 тысяч евро.

//Шоу-бизнес

Собчак вместе с мамой купила две квартиры в центре Москвы

Собчак вместе с мамой купила две квартиры в центре Москвы

Ксения Собчак вместе со своей мамой Людмилой Нарусовой приобрела две квартиры и два парковочных места в элитном жилом комплексе в центре столицы. Сообщается, что апартаменты обошлись женщинам в несколько сотен миллионов рублей.

//Новости партнеров

//Происшествия

На Ставрополье разбился штурмовик Су-25УБ

На Ставрополье разбился штурмовик Су-25УБ

В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ. К счастью, два летчика успели катапультироваться, а инцидент произошел в безлюдном месте, сообщили во вторник в Министерстве обороны.

//Жаркое из блогов

Главная причина обстрелов ДНР и ЛНР

Главная причина обстрелов ДНР и ЛНР

Ну, что, продолжим вчерашнюю тему? Напомню, новый командующий ООС - боров Кравченко, ввел премии укровоякам за уничтожение солдат армии ДНР и ЛНР и уничтоженную военную технику https://cont.ws/@taksist1964/1...

//Общество

Познер назвал "своего рода уродами" советских людей

Познер назвал "своего рода уродами" советских людей

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер считает, что советский режим отрицательно повлиял на людей, сделав их «своего рода уродами». По его словам, всему виной главная идея СССР.

//Жаркое из блогов

Ну, тупые!

Ну, тупые!

Мне очень нравится, как реагируют "специалисты" на новости о новых российских производствах. Причем, что характерно, тут в экстазе сплетаются и навальнятки, и коммунисты и украинцы! Т.е., перевожу на русский - все те, при которых - производство УМИРАЕТ!

//В мире

На Европу надвигается корь

На Европу надвигается корь

Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу: в Чехии, Албании, Греции, Великобритании зафиксированы случаи кори. Государство считается свободным от того заболевания, если на территории не было вспышек 12 месяцев.

//Экономика

Кипр досрочно погасил долг перед РФ

Кипр досрочно погасил долг перед РФ

Власти Кипра погасили взятый у России заем досрочно, Южная Никосия вернула €1.58 млрд. Об этом сообщил на своей странице в сервисе микроблогов Twitter министр финансов страны Харрис Георгиадес.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Украинский экс-министр рассказал о потерях Киева из-за блокады Крыма
2

Похудевшего на 100 кг Семчева с трудом узнали коллеги
3

Названы вероятные признаки подготовки «синхронного удара» Украины и Грузии по РФ
4

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
5

Медики предупредили об опасности наращивания ресниц

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры