Небесный быстроход

Недавно на заседании правительства города был рассмотрен проект постановления «Об основных направлениях дальнейшего развития воздушно-транспортной системы (ВТС) Москвы». Документ в общих чертах одобрили. Таким образом, в столице с 2007 по 2010 г. будет налажено авиационное сообщение с близлежащими 18 региональными центрами. Из Внуково и Внуково-3, заплатив 1–1,5 тыс. руб., можно будет долететь за 40–60 минут, например, до Иваново или Липецка.

ИДЕЯ вроде бы хорошая. Только стоит ли игра свеч? По словам первого заместителя руководителя Департамента транспорта и связи г. Москвы Сергея Калитина, общий объем вложений из городского бюджета за 4 года составит 1 млрд. 69,52 млн. рублей. Это при том, что «кольцо» из аэропортов вокруг Москвы обойдется в 55 ­млрд. рублей. Остальное доберут из внебюджетных источников.

Потратить эти средства планируется прежде всего на реконструкцию аэропортов в регионах. Для начала их восстановят в Иваново, Нижнем Нов­городе, Липецке, Калуге, Пет­розаводске, Воронеже, Брянске и Тамбове. Средний объем инвестиций, необходимый для ремонта только одного такого порта, равен 3 млрд. рублей.

Но для того чтобы люди могли безопасно и комфортно летать, недостаточно построить одни аэропорты! Во-первых, как отмечает Сергей Калитин, есть серьезные проблемы с «кадровым потенциалом предприятий, работающих в сфере обустройст­ва и обслуживания аэропортов». Действительно, летный состав постарел, пилотов не хватает. Обучить летать тысячи новичков за 3 года практически невозможно. Малая авиация и так считается самой аварийной. Для 18 аэропортов понадобятся также тысячи работников технического состава.

Во-вторых, нужны сами небольшие вертолеты и самолеты вместимостью от 10 до 35 человек. А их наша промышленность почти не производит. Чтобы возить моск­вичей в регионы, придется покупать или брать в лизинг дешевые подержанные самолеты. Иначе вся затея с доступностью провалится. Чтобы осуществлять регулярные рейсы, авиапарк в регионах должен прирасти как минимум на 50–70 машин. По самой скромной цене 500 тыс. долл. за штуку… А просчитывал ли кто-нибудь пассажиропоток на заявленных в программе направлениях? Когда окупятся вложения в авиатехнику и обучение персонала?

Пока у всех перед глазами не самый удачный опыт «авиатакси». Оно тоже создавалось специально для коротких маршрутов. Несколько небольших самолетов совершают рейсы из Быково. Но никакого коммерческого ажиотажа вокруг них не наблюдается. Кроме того, нельзя забывать и о железных дорогах, которые успешно обслуживают окружающие Москву регионы. Например, в Нижний Новгород за 4,5 часа можно добраться на поезде, который отправляется из центра Москвы. Туда также летает самолет из Быкова, находящегося в глубоком Подмосковье. Билет стоит всего 550 руб., но пользуются рейсом все равно три с половиной человека. А, скажем, в Калугу проще уехать на автобусе.

Думается, если часть бюджета программы потратить на реконструкцию дорог в соседних регионах, то Москве вкладываться в чужие аэропорты вообще не придется.