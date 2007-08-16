Небесный быстроход
Москвичи будут летать в соседние регионы недорого и комфортно?
№ 33(67) от 16.08.2007 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]
Недавно на заседании правительства города был рассмотрен проект постановления «Об основных направлениях дальнейшего развития
ИДЕЯ вроде бы хорошая. Только стоит ли игра свеч? По словам первого заместителя руководителя Департамента транспорта и связи г. Москвы Сергея Калитина, общий объем вложений из городского бюджета за 4 года составит 1 млрд. 69,52 млн. рублей. Это при том, что «кольцо» из аэропортов вокруг Москвы обойдется в 55 млрд. рублей. Остальное доберут из внебюджетных источников.
Потратить эти средства планируется прежде всего на реконструкцию аэропортов в регионах. Для начала их восстановят в Иваново, Нижнем Новгороде, Липецке, Калуге, Петрозаводске, Воронеже, Брянске и Тамбове. Средний объем инвестиций, необходимый для ремонта только одного такого порта, равен 3 млрд. рублей.
Но для того чтобы люди могли безопасно и комфортно летать, недостаточно построить одни аэропорты!
Во-вторых, нужны сами небольшие вертолеты и самолеты вместимостью от 10 до 35 человек. А их наша промышленность почти не производит. Чтобы возить москвичей в регионы, придется покупать или брать в лизинг дешевые подержанные самолеты. Иначе вся затея с доступностью провалится. Чтобы осуществлять регулярные рейсы, авиапарк в регионах должен прирасти как минимум на 50–70 машин. По самой скромной цене 500 тыс. долл. за штуку… А просчитывал ли
Пока у всех перед глазами не самый удачный опыт «авиатакси». Оно тоже создавалось специально для коротких маршрутов. Несколько небольших самолетов совершают рейсы из Быково. Но никакого коммерческого ажиотажа вокруг них не наблюдается. Кроме того, нельзя забывать и о железных дорогах, которые успешно обслуживают окружающие Москву регионы. Например, в Нижний Новгород за 4,5 часа можно добраться на поезде, который отправляется из центра Москвы. Туда также летает самолет из Быкова, находящегося в глубоком Подмосковье. Билет стоит всего 550 руб., но пользуются рейсом все равно три с половиной человека. А, скажем, в Калугу проще уехать на автобусе.
Думается, если часть бюджета программы потратить на реконструкцию дорог в соседних регионах, то Москве вкладываться в чужие аэропорты вообще не придется.
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