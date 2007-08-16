ПИСЬМО НАШЕМУ ГЕРОЮ
№ 33(67) от 16.08.2007 [«Аргументы Недели », Лена КОРЕНЕВА ]
20 августа исполняется 70 лет Андрею Кончаловскому – прославленному кинорежиссеру, литератору и постоянному автору «АН». Накануне этого дня создателю «Дяди Вани», «Сибириады», «Романса о влюбленных», «Курочки Рябы» и многих других картин пришло письмо – от его давней знакомой, актрисы Елены Кореневой.
ПРИВЕТ, Андрон!
У тебя день рождения… ура! Многие лета, многие лета, многие
Ты смотрел бы на часы, и у тебя начала бы болеть поджелудочная или ты бы прикинулся больным, хотя здоров. Ты покинул бы собственный юбилей! Сбежал бы с
Ты всегда стеснялся публичности, боясь неискренности тех, кто тебя хвалит. Ты выработал иммунитет к нападкам на тебя и твои работы и остался подозрителен к проявлениям внимания и любви. Ругань тебе было всегда легче перенести, чем лесть. Ты очень не любишь «холуев». Ты щепетилен к успеху, полученному не по заслугам. Может быть, потому, что окружен был с детства
Я вижу тебя в день твоего юбилея, сидящего на своей Николиной горе, с бокалом
Таким я вижу тебя, в твой день рождения, в твой юбилей. Благодарным за то, каких людей тебе послала судьба. И для тебя это – главное богатство.
Поздравляю!
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