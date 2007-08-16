ПОДРОСТКИ-КОСОВАРЫ ПОКАЗАЛИ БОЙЦОВСКИЙ ХАРАКТЕР

Сербские дети из Косово уезжают на родину с Черного моря, научившись боевым искусствам и вспомнив, как нужно улыбаться.

КОСОВСКИЕ подрост­ки две недели провели в учебно-тренировочном лагере «Джубга» в Краснодарском крае. Они не только купались, загорали и общались с российскими сверстниками, но и прош­ли интенсивный курс обучения каратэ. Неудивительно, ведь организаторами отдыха детей стали Фонд развития боевых искусств (при содействии Федерации Кекусин-кан каратэ-до России) и Группа компаний «МЕТРОПОЛЬ».

Поездка подростков-косоваров в Россию задумывалась с тем, чтобы помочь их раненой психике справиться в дальнейшем с трудностями проживания во враждебной изоляции на родине. Практика показала: идея была правильной. Кроме курса напряженных тренировок подросткам была предложена и культурная программа: поездки в дельфинарий, аквапарк, экскурсии в Геленджик и, разумеется, в Москву (с посещением Красной площади, Кремля и Поклонной горы).

Опытным наставникам Федерации Кекусин-кан в столь короткий срок удалось снять зажатость маленьких косоваров, увидеть их искренние улыбки. А главное, убедиться в том, что эти дети по характеру – настоящие бойцы.