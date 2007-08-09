Лучший обед – через сто десять лет

На днях пограничники одной из самых северных застав сделали удивительную находку. Они занимались хозяйст­венными работами, что-то там копали и вдруг наткнулись на кусок обструганного дерева. Раскопали – оказалась деревянная крышка, на ней было выжжено несколько цифр. Приподняли ее и ахнули…

ВНУТРИ большого ящика, пролежавшего невесть сколько в вечной мерзлоте, оказалось два других. Ясно, что их было больше, но эти почему-то не успели забрать. В одном из ящиков лежали двадцать консервных банок. Нагрели их до плюсовой температуры, одну вскрыли. В нос ударил потрясающий аромат говяжьей тушенки. Вроде свежая, но сначала дали попробовать заставскому псу. Тот все проглотил в один укус и стал просить еще. Дали, но пару часиков подождали – что будет.

Тем временем вскрыли вторую упаковку. А там… Двадцать стодвадцатиграммовых пузырьков с хорошо сохранившимися бумажными этикетками. «Концентрат говяжьего бульона. Выпускаем также свиной, куриный и бараний. Требуйте на всей территории России от Вильно до Хабаровска и от Мурманска до Тифлиса». И дата выпуска: октябрь 1897 года. Представляете? Мы все думаем, что бульонные кубики суть изобретение наших дней, а на самом деле? Любили наши прадеды хорошо поесть.

В общем, на следующий день на заставе был праздничный обед с продуктами вековой давности. Все было очень вкусно. Осталось выяснить, кому принадлежал этот минипродовольственный склад. В ту пору российских полярников там было раз, два и обчелся. Так что – найдем.