Лучший обед – через сто десять лет
№ 32(66) от 09.08.2007 [«Аргументы Недели », Остров Грэм-Белл, Земля Франца-Иосифа ]
На днях пограничники одной из самых северных застав сделали удивительную находку. Они занимались хозяйственными работами,
ВНУТРИ большого ящика, пролежавшего невесть сколько в вечной мерзлоте, оказалось два других. Ясно, что их было больше, но эти
Тем временем вскрыли вторую упаковку. А там… Двадцать стодвадцатиграммовых пузырьков с хорошо сохранившимися бумажными этикетками. «Концентрат говяжьего бульона. Выпускаем также свиной, куриный и бараний. Требуйте на всей территории России от Вильно до Хабаровска и от Мурманска до Тифлиса». И дата выпуска: октябрь 1897 года. Представляете? Мы все думаем, что бульонные кубики суть изобретение наших дней, а на самом деле? Любили наши прадеды хорошо поесть.
В общем, на следующий день на заставе был праздничный обед с продуктами вековой давности. Все было очень вкусно. Осталось выяснить, кому принадлежал этот минипродовольственный склад. В ту пору российских полярников там было раз, два и обчелся. Так что – найдем.
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