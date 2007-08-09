В «пистолете» есть свинец

В первом полугодии нынешнего года столичный Департамент природопользования проверил 72 автозаправочные станции. На 18 из них продавали некачественный бензин. Количество АЗС, которые торгуют топливом, не соответствующим установленным требованиям, выросло на 20%. Это значит: сильнее загрязняется окружающая среда, чаще возникают неполадки в автомобилях. Городские экологи не первый год занимаются контролем качества топлива в Москве, штрафуют нарушителей (скажем, в этом году торговцы бензином уже заплатили 4 млн. 500 тыс. руб. штрафов). Но «солярка» становится только хуже!

ВСЕ упирается в то, что механизм контроля за качеством топлива дает серьезные сбои. По дейст­вующему законодательству, проверку на каждой бензоколонке можно проводить раз в два года. Максимальный штраф за самое серьезное нарушение – 300 тыс. рублей. Получается, что с каждой бензоколонки можно, грубо говоря, платить по 12,5 тыс. в месяц – и сколько влезет нарушать экологические нормы. Учитывая, какой доход приносит бензоколонка, такая сумма штрафа едва ли разорит нефтяных магнатов! К тому же в суде, который определяет порядок выплат, компаниям, как правило, удается выбить скидку, рассрочку или отсрочку платежа.

В исключительных случаях (­если есть обращение граждан) проверка АЗС может проводиться чаще, чем раз в два года. Но вот удивительное дело: при том что автомобилисты постоянно жалуются на некачественный бензин, на горячую линию городского Департамента природопользования (8‑ (495)-205-85-62) поступают лишь три-четыре (!) звонка в год с жалобами на заправки. Думается, причина здесь не в том, что автомобилисты не готовы обращаться в правительство. Просто никто не знает, что на горячей линии принимают звонки на такую тему. А Департамент не спешит об этом рассказать. Логика очевидна: меньше звонков – меньше работы. Так что внеплановые проверки качества бензина тоже организованы очень слабо.

Кроме того, закон разрешает проводить повторные проверки. Если АЗС проштрафилась, то специалисты могут проконтролировать, были ли на ней устранены все замеченные нарушения. До недавнего времени, по непонятной причине, повторные проверки в Моск­ве не проводились вообще!

Как стало известно корреспонденту «АН», теперь повторным проверкам уделят должное внимание. На всех проверяемых АЗС будут брать пробы и замерять октановое число, уровень ароматина, углеводорода, концентрацию серы и свинца. Отдель­ному изучению подвергнутся бензины с легальными присадками. Также сейчас испытания проходит специальный экспресс-анализатор моторного топлива, который позволит ускорить эти процедуры. Планируется проводить комплексное исследование каждой АЗС, на которую выезжают специалисты. Если раньше они контролировали только качество бензина, то ныне будут оценивать систему безопасности, порядок хранения и утилизации неф­тепродуктов, качество оборудования и многое другое.

В прошлом году в Моск­ве проверили 180 заправок (из 850 находящихся в столице). В этом году проконтролируют больше, потому что увеличится количество привлеченных инспекторов. Но, как признаются сами сотрудники этой службы, работы все равно невпроворот. Количество инспекторов нужно увеличивать не «на» некоторое число, а «в разы».

Москвичам остается только ждать, какой результат даст очередная реформа системы контроля за качеством бензина. Если эта реформа вообще состоится. Ходят слухи, что нефтяники, недовольные повышенными требованиями Москвы и других регионов к качеству топлива, через федеральное правительство хотят лишить ее права регулировать этот вопрос. На днях Технический регламент, который призван отнять у регионов их полномочия в части охраны атмосферного воздуха, рассматривался зампредом Правительства РФ Сергеем Нарышкиным. К счастью, документ отправили на доработку в Минпромэнерго. Москве было обещано, что ее полномочия сохранят. Но сдержат ли федералы свое обещание, когда дело дойдет до открытого обсуждения регламента в правительстве?

Марта ДАШКОВА

Аргумент «двойников»

ОСОБОЕ внимание городские чиновники обещают уделить контролю за бензином тех компаний, у которых меньше десяти АЗС (всего таковых насчитывается 150–200). Это связано с тем, что у «сетевиков» – вроде «ЛУКойла», «МТК», «Русснефти» – всегда находили меньше нарушений. Они дорожат престижем бренда, у них есть собственные лаборатории, контролирующие качество топлива. Но это, впрочем, не касается АЗС, работающих по франчайзинговой системе. Хоть у них на вывеске и значится известное имя, на деле к большой сети такие колонки отношения не имеют. Рядовой покупатель отличить «двойников», которые часто торгуют «паленым» бензином, от оригинала никак не может.