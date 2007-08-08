ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ – СИЛА!

11 августа, накануне Дня Военно-воздушных сил России, на базе авиационного гарнизона в Монино пройдут празд­ничные мероприятия, посвященные 95-летию ВВС. Ну а сегодня наш собеседник – Главнокомандующий ВВС, генерал-полковник Александр Зелин. На эту должность Указом Президента РФ он был назначен ровно три месяца назад – 9 мая 2007 года.

СПРАВКА АН

ЗЕЛИН Александр Николаевич

Родился 6 мая 1953 года в городе Перевальске Ворошиловградской области (Украина). Закончил военное авиаучилище, Военно-воздушную академию имени Гагарина и Военную академию Генерального штаба.

Награжден орденами Красной Звезды, «За военные заслуги», медалями. Имеет почетное звание «Заслуженный военный летчик». Освоил более 10 типов самолетов.

Быстрее, дальше, точнее



– АЛЕКСАНДР Николаевич, все ваши предшественники говорили о том, что Военно-воздушные силы недостаточно финансируются государством. Вы того же мнения?

– Увы, эта проблема и сегодня остается столь же актуальной. Хотя из года в год средств выделяется все больше. В среднем – на 20 процентов. Но есть и другие проблемы. Не хватает кадров, стареет авиатехника. Имеются сложности, связанные с подготовкой летного и инженерно-технического составов, оптимизацией организационно-штатной структуры. Тем не менее отмечу: в сложное время реформирования ВВС в целом сумели сохранить кадровый потенциал. В том числе свой «золотой запас» – летный состав.

– Каковы перспективы стратегической авиации? Ведь у нее – особая роль…

– Она была, есть и будет главным компонентом ВВС в составе стратегических ядерных сил, ибо обладает важнейшими оперативно-стратегическими свойствами. Такими, как большая глубина действий, скорость, боевая мощь, универсальность, способность в короткое время совершить широкий маневр. Назову и еще одну уникальную особенность: возвратность. То есть выполнив одну задачу, самолеты дальней авиации готовы тут же и неоднократно повторить задание, с высочайшей точностью уничтожить объекты противника. И еще вот что важно. Стратегическая авиация находится в постоянной боевой готовности, для нее нет недосягаемых объектов. А это морально влияет на вероятного противника, не позволяет ему чувствовать свою безнаказанность. Тем самым обеспечивается процесс ядерного сдерживания – в региональном и мировом масштабах.

Определено несколько перспективных направлений развития стратегической авиации. Во-первых, это глубочайшая модернизация и доработка нынешней техники. Во-вторых, довооружение дальней авиации высокоточными крылатыми ракетами. У них – гораздо большая (причем на предельно малых высотах) дальность полета, а также исключительно низкие величины рассеивания, которые измеряются буквально единицами метров. Такие ракеты способны наносить чрезвычайно действенные удары по важным объектам тыла.

– Поговорим об истребительной авиации.

– Сегодня у нас на вооружении современные истребители МиГ-29, Су-27, МиГ-31. О последнем скажу отдельно. Это – высотный, скоростной перехватчик с радиусом дейст­вия более 1000 километров. Он видит и поражает цели на дальности до 100 км, эффективно уничтожая как самолеты, так и крылатые ракеты. Размещенная на МиГ-31 система управления вооружением позволяет сопровождать до десяти целей, одновременно поражая четыре из них. Состоящий из четырех машин отряд таких истребителей перекрывает 800 км по фронту. В случае войны каждый МиГ-31 может служить воздушным командным пунктом для других истребителей.

Сейчас МиГ-31 модернизируется. Он станет достойным конкурентом истребителям пятого поколения. Их малозаметность будет компенсироваться большей дальностью обнаружения целей, а также уникальными возможностями обновленного ракетного вооружения россий­ского истребителя. Все те задумки, которые заложены в самолет пятого поколения, будут реализованы в МиГ-31.

– Что вы можете сказать о новом поколении фронтовых бомбардировщиков? В частности, о многофунк­циональном авиационном комплексе Су-34?

– В Су-34 реализована концепция универсального самолета. Удалось объединить противоречивые требования, предъявляемые к самолету. С одной стороны – высокую маневренность и скорость; с другой – большую боевую нагрузку и значительную дальность полета.

Ударному самолету Су-34 не мешают ни метеоусловия, ни время суток, ни географическое расположение цели. Он поразит объект на земле, под землей, в море. Причем способен наносить точечные удары.

Хочу отдельно поблагодарить конструкторов за скомпонованную ими двухместную кабину пилотов. Она предназначена не только для боевой работы, но и для отдыха членов экипажа в полете. Для ударных самолетов такого класса концепция комфортной кабины реализована вообще впервые. Новая компоновка кабины позволяет членам экипажа поочередно покидать рабочие кресла – чтобы отдохнуть в специальном отсеке. Это значительно повышает работоспособность летчиков – особенно учитывая, что полет может длиться до 10 часов. Соответственно, увеличивается и боевой потенциал Су-34.

Первые образцы этого многофункционального авиационного комплекса уже закуплены.



Летать – не «пролетая»!



– БЕЗУСЛОВНО, новая техника требует соответствующих навыков. Но достаточно ли сегодня летают пилоты, чтобы поддерживать на высоте свой профессионализм?

– Налет в ВВС – это показатель боеготовности авиачастей и соединений. Минимальный уровень поддержания натренированности летчиков и штурманов в год до 50 часов. Большинство летного состава установленные требования выполняют. Но я считаю: чтобы поддерживать профессионализм на должном уровне, надо налетать в год не менее 100–120 часов.

Сегодня в военно-учебных заведениях курсанты успевают налетать около 150–165 часов. А 10–15 процентов из них вместе с дипломом получают квалификационную категорию «Летчик 3-го класса»: это те, кто сумел налетать более 200 часов.

Сложнее обстоят дела с летным составом строевых частей. Хотя положительная тенденция налицо – благодаря мерам по поддержке авиации, которые предпринимают Президент и Правительство РФ. Средний налет достиг в ВВС 40 часов.



Нам сверху видно все! И снизу…



– КАК обеспечиваются контроль и безопасность воздушного пространства России?

– В радиотехнических вой­сках принимается на вооружение ряд новых станций, они полностью отвечают современным требованиям, хорошо защищены от помех, маневренны. Да, у нас меньше, чем у американцев, связей со спутниками. Но ведь в этом есть и положительный момент. К примеру, США уже озвучили опасения в том, что, если Китай выведет из строя их спутниковую группировку, это приведет к непоправимым последствиям не только в управлении войсками, но и в экономике страны в целом. Например, невозможно будет применить самое технологичное вооружение – такое, как высокоточное оружие.

Вообще, зависимость от космоса – самое уязвимое место в современной армии. Зачем громить войска, когда можно всего лишь вывести из строя систему управления?

И еще. Принятая на вооружение система С-400 в отличие от системы С-300 стреляет выше и дальше. Она может сбить все имеющиеся на сегодняшний день средства воздушного нападения противника. А это очень важно в системе безопасности воздушного пространства России.

– Каков «завтрашний» день ВВС России?

– Создавая С-400, мы поняли, каким должно быть следующее поколение средств ПВО – назовем его пятым. Это более компакт­ная и маневренная техника – безусловно, с лучшими характеристиками по отражению воздушных средств нападения. В то же время надо признать: прин­ципиально новых решений здесь практически нет. Улучшение характеристик произойдет за счет совершенствования элементной базы. С ее внедрением комплексы будут видеть дальше и выше. Они смогут быстрее реагировать – а соответственно, и позволят решать значительно больший спектр задач. К примеру, отражать удары из космоса.

Совместно с Индией мы активно занимаемся созданием среднетранспортного самолета, эта работа близка к завершению. Разрабатываем также легкий транспортный самолет Ил‑112.

Ведется серьезная подготовка по созданию двух перспективных авиационных комплексов: фронтовой авиации (ПАК ФА) и дальней авиации (ПАК ДА). Облики будущих самолетов только формируются. Требования сформулированы, и многие фирмы сейчас претворяют замыслы летчиков-профессионалов в жизнь. Выиграет тот, кто наиболее полно реализует все технические задания.