//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ – СИЛА!

ВВС России – 95 лет

№ 32(66) от 09.08.2007 [«Аргументы Недели », Владимир ДРИК ]

ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ – СИЛА!
Главком ВВС Александр Зелин, фото ИТАР-ТАСС

 11 августа, накануне Дня Военно-воздушных сил России, на базе авиационного гарнизона в Монино пройдут празд­ничные мероприятия, посвященные 95-летию ВВС. Ну а сегодня наш собеседник – Главнокомандующий ВВС, генерал-полковник Александр Зелин. На эту должность Указом Президента РФ он был назначен ровно три месяца назад – 9 мая 2007 года.

СПРАВКА АН

 ЗЕЛИН Александр Николаевич

 Родился 6 мая 1953 года в городе Перевальске Ворошиловградской области (Украина). Закончил военное авиаучилище, Военно-воздушную академию имени Гагарина и Военную академию Генерального штаба.

 Награжден орденами Красной Звезды, «За военные заслуги», медалями. Имеет почетное звание «Заслуженный военный летчик». Освоил более 10 типов самолетов.

Быстрее, дальше, точнее

 – АЛЕКСАНДР Николаевич, все ваши предшественники говорили о том, что Военно-воздушные силы недостаточно финансируются государством. Вы того же мнения?

 – Увы, эта проблема и сегодня остается столь же актуальной. Хотя из года в год средств выделяется все больше. В среднем – на 20 процентов. Но есть и другие проблемы. Не хватает кадров, стареет авиатехника. Имеются сложности, связанные с подготовкой летного и инженерно-технического составов, оптимизацией организационно-штатной структуры. Тем не менее отмечу: в сложное время реформирования ВВС в целом сумели сохранить кадровый потенциал. В том числе  свой «золотой запас» – летный состав.

 – Каковы перспективы стратегической авиации? Ведь у нее – особая роль…

 – Она была, есть и будет главным компонентом ВВС в составе стратегических ядерных сил, ибо обладает важнейшими оперативно-стратегическими свойствами. Такими, как большая глубина действий, скорость, боевая мощь, универсальность, способность в короткое время совершить широкий маневр. Назову и еще одну уникальную особенность: возвратность. То есть выполнив одну задачу, самолеты дальней авиации готовы тут же и неоднократно повторить задание, с высочайшей точностью уничтожить объекты противника. И еще вот что важно. Стратегическая авиация находится в постоянной боевой готовности, для нее нет недосягаемых объектов. А это морально влияет на вероятного противника, не позволяет ему чувствовать свою безнаказанность. Тем самым обеспечивается процесс ядерного сдерживания – в региональном и мировом масштабах.

 Определено несколько перспективных направлений развития стратегической авиации. Во-первых, это глубочайшая модернизация и доработка нынешней техники. Во-вторых, довооружение дальней авиации высокоточными крылатыми ракетами. У них – гораздо большая (причем на предельно малых высотах) дальность полета, а также исключительно низкие величины рассеивания, которые измеряются буквально единицами метров. Такие ракеты способны наносить чрезвычайно действенные удары по важным объектам тыла.

 – Поговорим об истребительной авиации.

 – Сегодня у нас на вооружении современные истребители МиГ-29, Су-27, МиГ-31. О последнем скажу отдельно. Это – высотный, скоростной перехватчик с радиусом дейст­вия более 1000 километров. Он видит и поражает цели на дальности до 100 км, эффективно уничтожая как самолеты, так и крылатые ракеты. Размещенная на МиГ-31 система управления вооружением позволяет сопровождать до десяти целей, одновременно поражая четыре из них. Состоящий из четырех машин отряд таких истребителей перекрывает 800 км по фронту. В случае войны каждый МиГ-31 может служить воздушным командным пунктом для других истребителей.

 Сейчас МиГ-31 модернизируется. Он станет достойным конкурентом истребителям пятого поколения. Их малозаметность будет компенсироваться большей дальностью обнаружения целей, а также уникальными возможностями обновленного ракетного вооружения россий­ского истребителя. Все те задумки, которые заложены в самолет пятого поколения, будут реализованы в МиГ-31.

 – Что вы можете сказать о новом поколении фронтовых бомбардировщиков? В частности, о многофунк­циональном авиационном комплексе Су-34?

 – В Су-34 реализована концепция универсального самолета. Удалось объединить противоречивые требования, предъявляемые к самолету. С одной стороны – высокую маневренность и скорость; с другой – большую боевую нагрузку и значительную дальность полета.

 Ударному самолету Су-34 не мешают ни метеоусловия, ни время суток, ни географическое расположение цели. Он поразит объект на земле, под землей, в море. Причем способен наносить точечные удары.

 Хочу отдельно поблагодарить конструкторов за скомпонованную ими двухместную кабину пилотов. Она предназначена не только для боевой работы, но и для отдыха членов экипажа в полете. Для ударных самолетов такого класса концепция комфортной кабины реализована вообще впервые. Новая компоновка кабины позволяет членам экипажа поочередно покидать рабочие кресла – чтобы отдохнуть в специальном отсеке. Это значительно повышает работоспособность летчиков – особенно учитывая, что полет может длиться до 10 часов. Соответственно, увеличивается и боевой потенциал Су-34.
Первые образцы этого многофункционального авиационного комплекса уже закуплены.

Летать – не «пролетая»!

 – БЕЗУСЛОВНО, новая техника требует соответствующих навыков. Но достаточно ли сегодня летают пилоты, чтобы поддерживать на высоте свой профессионализм?

 – Налет в ВВС – это показатель боеготовности авиачастей и соединений. Минимальный уровень поддержания натренированности летчиков и штурманов в год до 50 часов. Большинство летного состава установленные требования выполняют. Но я считаю: чтобы поддерживать профессионализм на должном уровне, надо налетать в год не менее 100–120 часов.

 Сегодня в военно-учебных заведениях курсанты успевают налетать около 150–165 часов. А 10–15 процентов из них вместе с дипломом получают квалификационную категорию «Летчик 3-го класса»: это те, кто сумел налетать более 200 часов.
Сложнее обстоят дела с летным составом строевых частей. Хотя положительная тенденция налицо – благодаря мерам по поддержке авиации, которые предпринимают Президент и Правительство РФ. Средний налет достиг в ВВС 40 часов.

Нам сверху видно все! И снизу…

 – КАК обеспечиваются контроль и безопасность воздушного пространства России?

 – В радиотехнических вой­сках принимается на вооружение ряд новых станций, они полностью отвечают современным требованиям, хорошо защищены от помех, маневренны. Да, у нас меньше, чем у американцев, связей со спутниками. Но ведь в этом есть и положительный момент. К примеру, США уже озвучили опасения в том, что, если Китай выведет из строя их спутниковую группировку, это приведет к непоправимым последствиям не только в управлении войсками, но и в экономике страны в целом. Например, невозможно будет применить самое технологичное вооружение – такое, как высокоточное оружие.

 Вообще, зависимость от космоса – самое уязвимое место в современной армии. Зачем громить войска, когда можно всего лишь вывести из строя систему управления?

 И еще. Принятая на вооружение система С-400 в отличие от системы С-300 стреляет выше и дальше. Она может сбить все имеющиеся на сегодняшний день средства воздушного нападения противника. А это очень важно в системе безопасности воздушного пространства России.

 – Каков «завтрашний» день ВВС России?

 – Создавая С-400, мы поняли, каким должно быть следующее поколение средств ПВО – назовем его пятым. Это более компакт­ная и маневренная техника – безусловно, с лучшими характеристиками по отражению воздушных средств нападения. В то же время надо признать: прин­ципиально новых решений здесь практически нет. Улучшение характеристик произойдет за счет совершенствования элементной базы. С ее внедрением комплексы будут видеть дальше и выше. Они смогут быстрее реагировать – а соответственно, и позволят решать значительно больший спектр задач. К примеру, отражать удары из космоса.

 Совместно с Индией мы активно занимаемся созданием среднетранспортного самолета, эта работа близка к завершению. Разрабатываем также легкий транспортный самолет Ил‑112.

 Ведется серьезная подготовка по созданию двух перспективных авиационных комплексов: фронтовой авиации (ПАК ФА) и дальней авиации (ПАК ДА). Облики будущих самолетов только формируются. Требования сформулированы, и многие фирмы сейчас претворяют замыслы летчиков-профессионалов в жизнь. Выиграет тот, кто наиболее полно реализует все технические задания.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Когда у Эрдогана возникают проблемы, он начинает лавировать»

«Когда у Эрдогана возникают проблемы, он начинает лавировать»

«Турция намерена приступить к реализации собственного плана операции к востоку от Евфрата в Сирии, если ей не удастся договориться с США», - заявил президент страны Эрдоган. О наших партнерах размышляет Семен БАГДАСАРОВ.

//В мире

Российский политолог озвучил выгоду США от организации Евромайдана на Украине

Российский политолог озвучил выгоду США от организации Евромайдана на Украине

Политический эксперт Владимир Жарихин рассказал, какую цель преследовали Соединенные Штаты, организовывая в 2013 году Евромайдан на Украине. По данному вопросу аналитик высказался на пресс-конференции.

//В мире

Космический ответ США на превосходство России в ракетах предсказал экс-разведчик

Космический ответ США на превосходство России в ракетах предсказал экс-разведчик

США намерены ответить на превосходство Российской Федерации в стратегических ракетах, развивая космические технологии. Такую точку зрения высказал в телевизионном эфире Яков Кедми, бывший израильский разведчик.

//новости партнеров

//В мире

Четыре предполагаемых района начала Третьей мировой войны определили в США

Четыре предполагаемых района начала Третьей мировой войны определили в США

В Соединенных Штатах определили регионы Земли, где в будущем может вспыхнуть Третья мировая война. Соответствующая публикация некоторое время назад появилась на страницах американской прессы.

//В мире

Киевский аналитик раскрыл единственный путь сохранения Донбасса в составе Украины

Киевский аналитик раскрыл единственный путь сохранения Донбасса в составе Украины

Киевский политический эксперт Михаил Погребинский назвал единственный способ сохранить Донецк и Луганск в составе украинского государства. По данному вопросу аналитик высказался, выступая в телевизионном эфире.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Скрытая история «короля АСВ» Владимира Акаева

Скрытая история «короля АСВ» Владимира Акаева

Банкротство банков – сложнейший финансовый процесс, влекущий тяжелые, подчас разрушительные последствия для самих банков и экономики страны в целом. О простых вкладчиках и вспоминать страшно! Однако есть дельцы, для которых банкротство – прибыльный бизнес, в котором существуют свои правила, хитрости, а действуют изворотливые профессионалы.

//Здоровье

Пять способов вовремя распознать инсульт головного мозга посоветовали эксперты

Пять способов вовремя распознать инсульт головного мозга посоветовали эксперты

Специалисты в области медицины рассказали, как вовремя распознать инсульт головного мозга. Соответствующая информация содержится в публикации, выложенной некоторое время назад в российского блогосфере.

//Непознанное

Обнародован гороскоп ученика Павла Глобы для главных счастливчиков сентября

Обнародован гороскоп ученика Павла Глобы для главных счастливчиков сентября

Астролог Влад Росс назвал главных счастливчиков сентября. Это люди, рожденные под знаками Овна, Рака, Весов и Козерога, говорится в материале, опубликованном в отечественном интернет-сегменте.

//В мире

В Италии установили памятник Железному человеку из комиксов

В Италии установили памятник Железному человеку из комиксов

Итальянский скульптор Даниэль Бассо представил памятник Железному человеку, известному персонажу комиксов и герою голливудских фильмов. Работа установлена в городе Форте-деи-Марме.

//Новости партнеров

//Спорт

Алина Загитова пошла в 11 класс, Евгения Медведева - студентка 4 курса

Алина Загитова пошла в 11 класс, Евгения Медведева - студентка 4 курса

Знаменитые фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова начали учебу. Олимпийская чемпионка Алина Загитова пошла в 11 класс. Евгения Медведева - студентка четвертого курса.

//Политика

В Совфеде заявили, что прощать хамство Польше нельзя

В Совфеде заявили, что прощать хамство Польше нельзя

В Совете федерации РФ призвали не прощать Польше ее хамство. С соответствующим заявлением выступил сенатор Андрей Климов, передает в понедельник интернет-версия газеты "Взгляд".

//Новости СМИ2

//Общество

В Турции бывший президента Крыма из-за инсульта был введен в искусственную кому

В Турции бывший президента Крыма из-за инсульта был введен в искусственную кому

Бывший президент Крыма Юрий Мешков во время отдыха в Турции перенес инсульт. Врачи ввели его в искусственную кому. Дочь Мешкова Марианна сообщила: "Разбудили". Моргает. Не говорит и не шевелится. Жив".

//Армия

В Турции назвали условие покупки у РФ дополнительных С-400

В Турции назвали условие покупки у РФ дополнительных С-400

Турция готова приобрести дополнительные С-400 у Российской Федерации при одном условии. Об этом в понедельник заявил глава турецкого Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

//Общество

Четырехлетняя девочка потерялась в электричке в Беларуси, через 20 лет ее нашли в России

Четырехлетняя девочка потерялась в электричке в Беларуси, через 20 лет ее нашли в России

МВД Беларуси рассказало историю о найденной девочке, которая потерялась в электричке Минск – Осиповичи 1 октября 1999 года. Юлии тогда было 4 года. Найти своих родных Юлии Гориной помог ее молодой человек.

//Здоровье

Медики предупредили об опасности наращивания ресниц

Медики предупредили об опасности наращивания ресниц

Крайне популярная женская процедура наращивания ресниц оказалась чреватой последствиями и опасной для женского здоровья. Об этом в понедельник сообщает британский таблоид The Sun.

//Общество

Вассерман признался, что данный в молодости обет раньше соблюдать было «тяжеловато», а в нынешнем возрасте легко

Вассерман признался, что данный в молодости обет раньше соблюдать было «тяжеловато», а в нынешнем возрасте легко

Политический консультант, телеведущий Анатолий Вассерман откровенно признался, что данное в юности обещание приятелю отказаться от секса на всю жизнь раньше было выполнять тяжело, а сейчас - легко.

//Криминал

Экс-полицейскому грозит 15 лет тюрьмы за убийство студента

Экс-полицейскому грозит 15 лет тюрьмы за убийство студента

Следствие предъявило новое обвинение бывшему брянскому полицейскому после смерти избитого им студента: теперь экс-правоохранителю грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает СУСК РФ по региону.

//Новости партнеров

//Общество

Медики в Турции признали изъятие органов у скончавшейся 16-летней девушки-россиянки

Медики в Турции признали изъятие органов у скончавшейся 16-летней девушки-россиянки

Медики в Турции признали изъятие органов у скончавшейся 16-летней девушки-россиянки. Отец Софьи Ланшаковой ранее забил тревогу и сообщил, что у девушки, которая умерла в больнице в Турции, изъяли органы.

//В мире

Судно, загоревшееся у берегов Калифорнии, затонуло

Судно, загоревшееся у берегов Калифорнии, затонуло

Загоревшееся у берегов Калифорнии судно Conception сгорело до уровня воды и затонуло в порядка 18 метров от побережья. Об этом вечером в понедельник сообщает RT со ссылкой на телеканал CNN.

//Общество

Мальчика, которого три дня искали в Калужской области, обнаружили мертвым

Мальчика, которого три дня искали в Калужской области, обнаружили мертвым

Мальчика Даниила Артемова, пропавшего в городе Кирове Калужской области три дня назад, нашли мертвым. Тело ребенка обнаружили в местном водоеме.

//Шоу-бизнес

Клара Новикова примерила роль свахи для Бориса Корчевникова

Клара Новикова примерила роль свахи для Бориса Корчевникова

Народная артистка России Клара Новикова предложила телеведущему Борису Корчевникову жениться. Причем, согласно ее словам, кандидатура будущей невесты Бориса у нее уже подобрана.

//Общество

Как продать сельдерей по цене бифштекса, или Не веганам вход запрещен!

Как продать сельдерей по цене бифштекса, или Не веганам вход запрещен!

Эпидемия здорового питания набрала чудовищные обороты. Субкультура веганства вышла за рамки одиночных почитателей и ворвалась зеленым цунами на российский потребительский рынок. И это не гротеск, а правда жизни.

//В мире

Президент Латвии накопил более миллиона евро

Президент Латвии накопил более миллиона евро

Накопления президента Латвии составили более миллиона евро. Об этом свидетельствует поданная им декларация о доходах. Президент Латвии Эгилс Левитс не тратит деньги зря! Он вкладывает свои финансы в фонды, земли, облигации.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Названы вероятные признаки подготовки «синхронного удара» Украины и Грузии по РФ
2

Медики предупредили об опасности наращивания ресниц
3

В Грузии при столкновении двух автомобилей "Мерседес" пострадали трое россиян
4

Команда Зеленского опять попалась на роскоши
5

Папа и маленький брат проводили дочь Юлии Началовой Веру Алдонину в школу

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры