Мимо ПФР и копейка не проскользнет

Пенсионный фонд России (ПФР) теперь сможет контролировать каждого работодателя – перечислил он средства за работника или нет.

ЭТО стало возможно благодаря вводу в дейст­вие специализированной информационной системы, которая позволит вести строгий учет финансовых операций всех российских предприятий. Выявив тех, кто не уплачивает страховые взносы, Пенсион­ный фонд будет через суд взыскивать с работодателей задолженность.

Как заявил на днях глава ПФР Геннадий Батанов, порядка 60 млрд. руб. страховых взносов задолжали предприятия Пенсионному фонду. Кстати, этой суммы вполне могло бы хватить на месячную выплату пенсий более 38 млн. российских пенсионеров.

А между тем по вине нерадивых работодателей страдают работники. Потому что при выходе на пенсию оказывается, что страховые взносы за них никто не перечислял. И вместо пенсии, на которую они рассчитывают, в итоге получают минимальную.