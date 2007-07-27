Дальняя авиация возрождается

Небывалый шум подняли на Западе вокруг недавних полетов российской дальней авиации. Мол, никогда еще за последние 10–15 лет российские «стратеги» не подлетали так близко к берегам Англии и Норвегии. Чтобы узнать детали этой воздушной операции, корреспондент «Аргументов неделi» позвонил в Главный штаб ВВС России.

ТАМ сообщили, что в частях и подразделениях дальней авиации, базирующихся на авиабазе Энгельс, на других аэродромах проходили плановые полеты – в воздух поднимались самолеты Ту-22МЗ, Ту-95МС, Ту-160 и Ил-78. Два самолета Ту-95МС, два Ту-160 и два Ил-78 выполнили полет с аэродрома Воркута в нейтральных водах акваторий Северного Ледовитого и Атлантического океанов, у берегов Англии, Норвегии, Дании и Исландии.

В ходе полета наши «стратеги» наблюдали приближение истребителей ВВС Англии и Норвегии («Торнадо» и F-16) , которые подходили к ним четыре раза. В акватории Северного Ледовитого океана самолеты дальней авиации провели дозаправку в воздухе. Ту-95МС пробыли в воздухе около 13 часов, Ту-160 – более 11 часов.

– Наши самолеты выполняли плановые полеты в нейтральных водах, – сообщил главнокомандующий ВВС генерал-полковник Александр Зелин. – Такие полеты выполнялись и будут выполняться по плану подготовки экипажей стратегической авиации. Дальняя авиация будет продолжать осваивать передовые аэродромы базирования.

Летная подготовка в Военно-воздушных силах набирает обороты – в настоящее время ежедневно полеты осуществляются примерно в 70 воинских частях ВВС. В них принимает участие весь летный состав – от лейтенанта до генерала. Так, в Рязани на самолете Ту-22МЗ летал начальник Главного штаба ВВС генерал-лейтенант Игорь Хворов. Недавно в Липецке выполнил полеты на модернизированных самолетах Су-25СМ и Су-27СМ главнокомандующий ВВС генерал-полковник Александр Зелин.

Сейчас полеты стратегических ракетоносцев с целью подготовки молодых экипажей продолжаются. Более того, в России начинаются работы по созданию нового стратегического ракетоносца для дальней авиации. Основные разработки будет вести конструктор­ское бюро «Туполев», самолеты которого (Ту-160, Ту-95МС и Ту-22МЗ) прекрасно себя зарекомендовали за годы эксплуатации.