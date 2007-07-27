НАД МОСКВОЙ СНОВА ВИДЕЛИ НЛО

ПОЗДНО вечером в минувшее воскресенье, когда уже стемнело, многие москвичи стали свидетелями того, как над городом проплыл непонятный объект красноватого цвета. Он имел форму дыни и двигался в направлении с северо-запада на юго-восток. Некоторым даже удалось заснять его на видео.

Летел объект медленнее самолета, плавно, не снижаясь и не поднимаясь. Поскольку перемещался он на относительно большой высоте, определить его размер оказалось довольно затруднительным. При этом звука двигателей слышно не было. Какие-либо сигнальные огни тоже не мигали - объект светился сам по себе.

По словам сразу нескольких очевидцев, точно такую же штуку они видели этой зимой - только тогда она летела в направлении строго с запада на восток.