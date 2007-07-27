Зачем вы, девушки, богатых любите?

Платье Кавальи, туфли – Дольче Габбана, сумка – «Биркин» от Гермес, авто – «мерседес», шопинг в Лондоне, Милане и Париже, отдых в Куршевеле и замуж только за олигарха – такова программа-максимум современных охотниц за миллионерами.

Несмотря на то что в нынешней России женщина может реализовать себя в самых разных профессиях, очень многие девушки грезят о легкой и красивой жизни под крылом богатого «папика». Какие женщины котируются на рынке невест и любовниц? Какая брачная стратегия наиболее разумна? Чтобы разобраться в этих вопросах, обратимся к творчеству и личному опыту «гламурных писательниц» и светских львиц – Арины Холиной, Ксении Собчак, Оксаны Робски и Лены Лениной.

Модели, актрисы, наследницы

НАТИСК рекламы и глянцевых журналов, культ жизненного успеха, богатства и роскоши приводит к тому, что для многих девушек мечта «выйти замуж за богатого» становится настоящей идеей фикс. Они вступают в отношения с богатыми покровителями, становятся любовницами и содержанками, исходя из философии: любовь приходит и уходит, а бриллианты и квартиры остаются.

Чтобы осуществить свою мечту о богатой жизни, прагматичные барышни, понимая, что молодость – товар недолговечный, обращаются к сутенерам. Самый известный из них – Петр Листерман, который организовал «Фабрику невест» – международный синдикат по прокату российских Золушек.

Интересно, что на рынке невест и любовниц действует своеобразная мода, и сегодня в среде бизнесменов котируются «статусные женщины». Рассказывает автор гламурных романов Арина Холи­на: «Любопытно проследить, как у нашей буржуазии менялись вкусы. В начале 90-х гг. многие предприниматели приезжали в столицу из провинции делать бизнес и привозили с собой из родных городов девушек, эдакий «полуфабрикат», которых в Москве одевали, обували и учили не говорить «гы-гы». Потом бизнесмены стали общаться с манекенщицами, которые уже были готовым «гламурным продуктом». Потом пошла мода на девочек из хороших семей – «бедных, но благородных», с корнями, с квартирами в сталинских домах – на таких, которые могли отличить Шишкина от Репина. Потом появились актрисы, певицы, дизайнеры одежды, балерины – девушки с именем, которых вся страна знает. И бизнесмены переключили внимание на них, потому что, ясное дело, круче встречаться с Алиной Кабаевой, чем с Машей Ивановой, которая прекрасно разбирается в поэтах Серебряного века, но не попадает в светскую хронику. Следующим этапом, мне кажется, будет охота за наследницами – такими, как Ксения Собчак или Дарья Жукова, потому что они не только прекрасно образованны, но и знамениты, богаты, и у их родителей грандиозные связи».

Равные партнеры

А ЧТО произойдет с девушкой, которой удастся вытащить «счастливый билет» и окольцевать олигарха? Ответ можно найти в книге Оксаны Робски и Ксении Собчак «Zамуж за миллионера». Рублевскую жену ждет шопинг в Лондоне, Милане и Париже. Регулярные измены мужа с девушками модельной внешности. Антидепрессанты и сеансы у психоаналитика. Поездки в Шаолинь и посещение мудрецов Индии. Пластическая хирургия и борьба со старением, а главное – вечный страх потерять все, что имеешь, ведь каждый день «в Москву прибывают составы шестнадцатилетних прелест­ниц, которые мечтают увести мужа-олигарха». Сами светские львицы Робски и Собчак «миллионера своей мечты» еще не встретили, в настоящее время обе дамы не замужем и призывают девушек делать ставку не на олигархов, а на мужчин среднего достатка, более перспективных для долгосрочных брачных отношений.

Еще более реалистичной стратегии советует придерживаться Лена Ленина, автор книг из серии «Как сделать карьеру и завоевать любого мужчину».

В одной из них она пишет: «Моя любимая теория в отношениях между людьми – это принцип рыночной экономики в любви. Каждый имеет свою рыночную стоимость. Сторонники прин­ципа справедливости выделяют шесть элементов, которые являются активами на открытом рынке, куда отправляются люди, ищущие любви:

– физическая привлекательность,

– обладание деньгами или иным имуществом и собственностью,

– положение в обществе или авторитет,

– эрудиция, компетентность или знания,

– общественно значимые навыки и добродетели,

– внутреннее естество, характер и личные качества.

В самых счастливых отношениях партнеры более или менее одинаковы в каждой из вышеперечисленных категорий и, если это не так, их качества уравновешивают друг друга».

КОММЕНТАРИЙ ЗВЕЗД



Мужской взгляд

Продюсер Марк Рудинштейн: Я люблю Золушек. Люблю создавать женщин, поэтому у меня всегда были женщины «из русских селений», даже городских не было. Мне всегда хотелось, чтобы женщина, которая была со мной, мной гордилась. Думаю, что женщина должна быть мудрой по жизни. А что это значит? Она должна все время хвалить мужчину, и тогда он сможет прожить с ней всю жизнь, даже если она самая обыкновенная «серая мышка». Мы, мужчины, в душе мальчишки. Когда нас хвалят, мы готовы перевернуть мир.

Женский взгляд

Актриса Наталья Лесниковская («Сестры по крови»): Многие современные девушки считают своей сверхзадачей выйти замуж за богатого. Наверное, зерно разумности в этом есть, ведь сама природа так устроена, что самка хочет создать для своих детенышей максимально хорошие условия. Но не нужно все доводить до абсурда и искать мужчину по принципу – какая у него машина, какая квартира. Каждый выбирает свое. Кто-то делает свой выбор по принципу «пусть буду хотя бы богатой, если не могу быть счастливой». Но ведь жизнь одна, молодость одна, и душа одна. Зачем продаваться? Если ты выбираешь партнера по карману, а не по сердцу, то за это придется платить.