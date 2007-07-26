Секретный «Воронеж» под Армавиром
№ 30(64) от 26.07.2007 [«Аргументы Недели », Иван ШАПОВАЛ ]
Раньше это было тайной из тайн. Лишь недавно на переговорах с Бушем президент Путин упомянул о ней. Радиолокационная станция
«ВОРОНЕЖ-ДМ» принадлежит к новому поколению РЛС, а главное ее отличие от предыдущих – высокая заводская готовность и современная элементная база. Если Габалинская РЛС в Азербайджане типа «Дарьял» – это бетонный монстр высотой 128 м, который обслуживают около 2 тыс. человек, то для «Воронежа» из капитальных сооружений требуется лишь ровная бетонная площадка. Новая станция потребляет в семь раз меньше электроэнергии, чем РЛС «Дарьял» в Габале. Численность обслуживающего персонала тоже значительно сокращена. Так что затраты на содержание и эксплуатацию у новой станции примерно на 40% ниже. Среди плюсов также соответствие требованиям экологической безопасности – электромагнитное поле в окрестностях «Воронежа» ниже предельно допустимого и не оказывает негативного воздействия на окружающих.
Уже не секрет, что после распада СССР у России остались всего четыре РЛС системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) – под Москвой, возле Оленегорска, Печоры и Иркутска. Еще пять оказались за рубежом. Радар в Скрунде власти Латвии под влиянием США взорвали. Станции в Мукачево и Севастополе Украина объявила своей собственностью. На них работают в основном украинские специалисты, а информация продается Москве. Ввиду ее дороговизны, а также низкой эффективности устаревших локаторов от украинских РЛС недавно решено отказаться.
Как считают специалисты,
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