Интернет пестрит объявлениями о тотальной распродаже недорогих иномарок - новую машину предлагают приобрести по цене от 8800 долларов. Многие москвичи клюют на такие предложения: по данным страховых компаний, каждый второй горожанин, покупающий машину, берет недорогую иномарку в кредит. Неужели заграничное авто действительно можно купить за сумму, не превышающую 10 тыс. долларов?

ВСЕ усилия продавцов направлены на то, чтобы покупатель до последнего момента верил: это возможно. Верила и я, когда решилась купить машину в базовой комплектации за 9 тыс. долларов. Множество интернет-сайтов обещали мне иномарки экономкласса Renault Logan или Chevrolet Lanos максимум за 250 тыс. руб. со всеми страховками. Я не поленилась перепроверить: по телефону менеджеры по продажам подтверждают, что машина стоит ровно столько, сколько сказано на сайте. Кроме того, представители салона обещали мне иномарку «всего за три часа», да еще и подарки в придачу.

Я приехала в салон и выбрала Renault Logan. Оказалось, что реально я могу получить его только через три недели. Когда я снова приехала в салон уже через месяц, мне сказали, что пришел только Chevrolet Lanos. И стоит он не 215, а 255 тыс. рублей. При этом я несколько раз уточняла, входит ли НДС в эту стоимость. И всегда получала положительный ответ.

Подписание договора превратилось даже не в комедию, а в фарс. На продаваемом авто мне запретили не то что поездить - мне запретили трогать его руками! Сначала - подпись в договоре, потом - поездка на машине. Я заметила, что на авто не фирменные колеса, а отечественные - ВАЗовские. Менеджер любезно объяснил, что, если я хочу «родные», то нужно доплатить 3 тыс. руб. за каждое, и их поменяют.

Я внимательно вчитывалась в договор, все же не корову на базаре покупаю. И ко всем предыдущим разочарованиям добавилось еще одно - после всех реквизитов компании и подписей на последней странице мелким-мелким шрифтом было указано, что НДС все же не входит в стоимость авто. На что менеджер с неизменной голливудской улыбкой ответил, что в моем случае налоги - всего 150 (!) тыс. рублей. Получается, что моя машина дороже изначально заявленной стоимости на 70%!

Пока я готовила этот материал, познакомилась со множеством других людей, обманутых автоторговцами. Махинации с НДС, с увеличением стоимости, запретом на тест-драйв, с подменой автомобиля (заказывал одну модель - приходит другая), ложь по поводу сроков ожидания и базовой комплектации автомобиля, обещания липовых подарков (или выдача не тех призов, которые анонсировались) - будни автосалонов. Все факты говорят о том, что купить иномарку дешевле 10 тыс. долл., вопреки обещаниям салонов, НЕВОЗМОЖНО.

«Мы буквально завалены жалобами от потенциальных покупателей автомобилей, - рассказала «АН» замначальника Управления контроля за рекламной деятельностью Федеральной антимонопольной службы Татьяна Никитина. - В свое время был создан такой прецедент: когда сотовые компании не указывали, что НДС не входит в стоимость телефонного разговора, мы провели проверку, оштрафовали их и заставили указывать настоящую цену. Ныне этот запрет не нарушается. Сейчас мы собираем информацию - и в ближайшее время постараемся приструнить и автосалоны. Если нарушения действительно будут установлены, в отношении компании заведем дело, вынесем предписание, наложим штраф от 40 до 500 тыс. рублей».

Будем надеяться, что так оно и будет. Однако есть одна существенная сложность. Автосалоны, занижающие стоимость машин, тоже не так просты. Они заказывают рекламу своих машин специальным агентствам, которые на их же сайтах (или в других СМИ) размещают информацию о ценах авто. В такой ситуации нельзя наказать сайт или другое СМИ, поскольку оно размещает информацию рекламного агентства. Не накажешь и агентство, которое дает информацию рекламодателя. А до рекламодателя через два звена добраться почти невозможно!