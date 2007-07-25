Дорылись до чертиков

«Самой глубокой дырой в Земле» страна гордилась когда-то не меньше, чем первыми орбитальными станциями, подводными аппаратами «Мир» и «Токамаками». Для ученых был откровением буквально каждый из 12 262 пройденных в глубь планеты метров скважины. А многочисленные аномалии, обнаружившиеся в ходе бурения, и странные происшествия во время работ до сих пор становятся пищей для сенсаций.

Чертовски страшное открытие

«ДОКТОР Губерман, почему вы скрываете, что русские откопали там внизу нечто сверхъестественное?» - эта реплика из зала прервала недавно доклад знаменитого российского ученого на заседании ЮНЕСКО в Австралии. Губерману часто задают вопросы такого рода, обычно он мягко улыбается и ничего не отвечает. Но вопросы остаются, и они имеют под собой немало оснований.

В конце 1970-х гг. устроиться на работу в поселок Заполярный Мурманской обл. было немногим проще, чем слетать в космос. Из сотен претендентов отбирали одного. Зато счастливцы, которым достался «билет» на Кольскую сверхглубокую, получали квартиру в Москве и месячную зарплату, равную годовому окладу университетского профессора. На скважине одновременно работало 16 исследовательских лабораторий, проект курировал лично министр геологии СССР.

В прошлом году Кольская справила юбилей - четверть века началу бурения. Торжества прошли более чем скромно - в 1995 г. проект заморозили. Хотя работы забуксовали гораздо раньше - 12-километровой глубины скважина достигла еще в 1983 г., а чтобы пройти последние 262 м, понадобилось более 10 лет.

Сейчас скважина находится на конечном этапе консервации. На станции осталось пять специалистов, присматривающих за добытыми с глубин образцами пород. За ветшающим хозяйством следит и бессменный научный руководитель - академик Давид Губерман (родной брат известного поэта, автора «гариков»). Официальная причина закрытия - недостаток финансирования. Но у бурильщиков, хорошо знакомых с историей вопроса, на этот счет иное мнение.

«Дело не в деньгах. С начала 1990-х работы финансировали международные научные фонды, недостатка в средствах не было. У нас из-под земли черти полезли», - уверяет буровик, два года проработавший на Кольской сверхглубокой. Черти не черти, а странностей хватает.

Глубинные откровения

ДАЛЕКИЕ галактики изучены человечеством лучше, чем то, что находится под ногами. Добраться до окраин Солнечной системы оказалось проще, чем копнуть на какие-то несколько километров. Почти все проекты сверхглубоких скважин мистическим образом заканчивались на глубине 3 километра. Немцы, американцы и японцы сделали около 600 попыток, но как только стволы добирались до «проклятой» отметки, с бурами происходило что-то странное. То они неожиданно сгорали в пузырях сверхгорячих пород, природа которых до сих пор не установлена. То буры с датчиками как будто «утягивали» вниз, а наверх возвращались только «обкусанные» тросы.

Глубже 3 км прорвались всего 5 скважин, из них 4 - советские. Кольская была первой из 12 сверхглубоких скважин, которые собирались пробурить во всех нефтегазоносных районах СССР - от Восточной Сибири и Туркмении до Республики Коми. Но только Кольской сверхглубокой суждено было преодолеть отметку 7 километров.

Чтобы добыть информацию с таких глубин, приходится ждать несколько дней. Бур с образцами пород поднимается наверх 70 часов. Быстрее нельзя, иначе прочнейший трос, свитый из композитных материалов, оборвется под собственным весом.

Данные о температуре окружающей среды, радиационном фоне, шумы и прочие параметры передаются наверх с запозданием в минуту. Но даже такой контакт с подземельем может испугать не на шутку. Бурильщики рассказывают, что звуки, доносящиеся снизу, похожи на вопли и завывания.

К этому можно добавить длинный список странных аварий, преследовавших Кольскую сверхглубокую начиная с момента, когда она достигла глубины 10 километров. Дважды бур доставали оплавленным, хотя температура, от которой плавится его металл, сравнима с той, что наблюдается на поверхности Солнца. Несколько раз трос как будто дернули снизу - и оборвали. Впоследствии, когда бурили в том же месте, его остатков не обнаружилось. Чем были вызваны эти и многие другие аварии, остается загадкой.

Россия - родина Луны

БЫЛИ и почти фантастические сенсации. Когда в конце 1970-х гг. советская автоматическая космическая станция привезла на Землю 124 грамма образцов лунного грунта, исследователи Кольского научного центра установили, что он - «брат-близнец» проб с глубины 3 километра. Объяснение одно - Луна оторвалась от Кольского полуострова. Теперь ищут, где именно.

А как же «черти»? В истории Кольской сверхглубокой явно не обошлось без мистики. Совпадение или нет - но в 1994 г., когда закрылась скважина, на шахте случилась самая таинственная авария в ее истории. На подходе к 13-му км приборы зафиксировали странный шум, доносящийся из недр планеты. Те, кто слышал его, в один голос уверяли, что так могут звучать лишь «вопли грешников из преисподней». Затем в глубине раздался мощнейший взрыв неустановленной природы. Мир потрясла история о выбравшемся из недр планеты «демоне».

«Когда меня расспрашивают об этой загадочной истории, я не знаю, что ответить. С одной стороны, рассказы про «демона» - чушь собачья. С другой стороны, как честный ученый, я не могу сказать, что знаю, что же именно у нас произошло. Действительно был зафиксирован очень странный шум, потом был взрыв... Спустя несколько дней ничего подобного на той же глубине не обнаружилось», - признается академик Давид Губерман.

Что бы там ни было под землей, Кольская скважина - единственный имеющийся у человечества «телескоп» в загадочные глубины планеты. О фантастических проектах «путешествия» к ядру Земли время от времени заявляют японцы, немцы и американцы. Но все их начинания неизменно оканчиваются крахом.

Самая глубокая германская скважина вдвое короче нашей. Не глубоко зарылись и американцы, бурившие на Гавайях в районе острова Мауи. По данным сейсмических исследований, древние породы в этом месте выходят под океанское дно, и мантия находится примерно на глубине 5 км под 4-километровой толщей воды. Но все что удалось - с пятой попытки добраться до глубины 3 километра.

В сентябре очередную попытку предпримут японцы. Площадкой для эксперимента выбрали очаг землетрясений - границу Филиппинской и Евроазиатской тектонических плит. Японское научное судно с экипажем 150 человек начнет подводное бурение, задействовав самые совершенные технологии. Но что-то подсказывает, что и эта попытка окажется неудачной.

Так что альтернативы российской скважине нет. Ближе нас к загадкам земных глубин не подобрался никто. Если бурить дальше России не по карману, может быть, сдать скважину в аренду тем же японцам? А если без шуток, эксперимент надо продолжать.

«Имеем самую глубокую дыру в мире - так давайте ею пользоваться!» - восклицает Давид Губерман. Сейчас предпринимаются робкие попытки «разморозить» скважину. Весной нынешнего года специалисты Института физики Земли после многолетнего перерыва возобновили геофизические наблюдения на Кольской сверхглубокой. И сразу сделали новое открытие. Оказалось, что на глубине более 3 км хорошо слышны шумы, вызванные человеческой деятельностью. Звуки с поверхности настолько сильны, что забивают геоакустические шумы, связанные с процессами, происходящими в земной коре. Так что «обитатели ада» хорошо осведомлены о том, что происходит наверху.

Подземные сокровища

НЕДРА Земли хранят немало тайн, но ими никто больше не занимается. А изучать есть что. На огромных глубинах, где не может быть никакой жизни, обнаружился метан в огромных концентрациях. Это заставило полностью пересмотреть теорию биологического происхождения нефти и газа.Неожиданно сбылись прогнозы фантастов. В романе «Гиперболоид инженера Гарина» Алексей Толстой предсказал, что почти весь свой «золотой запас» Земля хранит на глубине 10 километров. На глубине 9,5 км бур Кольской сверхглубокой вошел в слой пород, оказавшийся настоящей кладовой полезных ископаемых. Там обнаружились сказочные богатства, больше всего - золота и алмазов. Концентрация драгоценного металла на этой глубине 80 граммов на тонну, а промышленная добыча возможна уже при концентрации 3-4 грамма. Месторождений, где она превышает 10 граммов на тонну, в мире единицы!

Другой сюрприз скважины: жизнь на планете Земля возникла на 1,5 млрд. лет раньше, чем предполагалось. Десятки видов окаменевших микроорганизмов обнаружились в глубинных слоях, возраст которых превышал 2,8 млрд. лет. Считалось, что в то время планета была раскаленным шаром, и никакой органики на ней не существовало...

Добытые на скважине образцы доказали, что почти все наши представления о строении планеты были ошибочны. «До 4 км все шло по теории, а дальше началось светопреставление», - рассказывает Давид Губерман. Выяснилось, что Земля не похожа на «слоеный пирог» из школьных учебников. В школе нас учили: сначала идут граниты, потом базальты, за ними - мантия и жидкое ядро. Но граниты оказались на 3 км ниже, чем рассчитывали теоретики. Базальтов вообще не нашли, все 12 км бурения прошли в гранитном слое.

Земля оказалась горячее, чем полагали теоретики. На 5 км температура перевалила за 70оС, на семи - за 120оС, а на глубине 12 «жарило» сильнее 220оС - на 100оС выше предсказанного. К жаре добавилась сильная радиация, погубившая десятки приборов. Ученым приходилось постоянно менять буры на все более дорогие. Первое поколение было из стали, ее пришлось сменить на жаропрочный сплав с алюминием. Но и этот материал начал крошиться уже на глубине 5 километров. Дальше бурили титаном.