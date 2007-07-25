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Ваша квартира с защитным покрытием

Подводные камни на пути жилищного страхования

№ 30(64) от 26.07.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Ваша квартира с защитным покрытием

 Уезжая в отпуск, многие втайне дрожат за свое жилье. Случись у соседей пожар или наводнение, ваша квартира может пострадать не меньше, чем у виновника происшествия. Такие бедствия непредсказуемы и кажется, что защититься от них нельзя. Но от любого несчастья можно застраховаться. Во что это обойдется и стоит ли игра свеч?

Пять главных ошибок

 ПРЕЖДЕ чем подписывать договор, не помешает ознакомиться со списком «подводных камней» квартирного страхования. Их немало.

 Во-первых, часто полагают, что «в случае чего» пострадавший получит на руки всю сумму страховки. В действительности это почти невероятно. Чтобы вам возместили полную цену жилья, от него не должно остаться камня на камне. В других ситуациях, например, при протечке воды или взрыве газа, размер выплат зависит от степени сохранности квартиры. Как правило, пострадавший получает 15–30% от страховой суммы.

 Вторая ошибка: многие уверены, что, подписав договор, можно не хранить документы, подтверждающие стоимость ремонта, чеки на мебель и технику. Но эксперты советуют держать их под рукой, чтобы «при наступлении страхового случая» не возникало вопросов, почему отделка и вещи оценены так дорого. Любая страховая компания постарается занизить выплаты. Нужно, чтобы у вас было, что этому противопоставить.

 Третье заблуждение: страховка «ответственности перед третьими лицами» – ненужная блажь. В действительности ущерб, который вы можете нанести соседям, если устроите потоп или пожар, может во много раз превысить ваши собственные потери. Вам придется оплачивать не один, а несколько ремонтов. Лучше сделать это на деньги страховой компании…

 Четвертая ошибка: страховка квартиры поможет сохранить хорошие отношения с соседями в случае, если, например, они зальют ваше жилье. В действительности, если ваша квартира пострадает по вине соседей, страховщик, выплатив вам возмещение, тут же выставит виновнику соответствующий счет. Если вы решите уладить конфликт сами, компенсации от страховщика не получите.

 Пятое: многие уверены, что застраховать можно только всю квартиру целиком. На самом деле выбор очень широк. Например, можно включить в договор только «коробку» квартиры – стены, пол и потолок. Это обойдется в 0,2–0,5% стоимости жилья в год. Отдельная страховка ремонта стоит 0,3%, обезопасить движимое имущество можно за 1% его цены. Возможны любые сочетания этих страховок. Но в большинстве случаев квартиры страхуют комплексно.

Спокойствие по сходной цене

 ВО ЧТО это обойдется? Самая дешевая страховка – муниципальная. Во многих крупных городах действуют программы льготного страхования: обычно муниципалитет компенсирует 80% страхового взноса, владелец квартиры – 20%. В Москве, Краснодаре и Новосибирске таким полисом защищена каждая третья квартира.

 Услуга стоит дешево, от 90 копеек за 1 кв. м в год, но и выплаты за ущерб невелики. Максимальная сумма, на которую можно рассчитывать, – 17 тыс. руб. за 1 кв. метр. Поэтому некоторые независимые эксперты называют муниципальную страховку квартир «псевдострахованием». Они предупреждают, что такие программы защищают квартиры далеко не от всех рисков: только от пожара, протечек, взрыва бытового газа. Вдобавок, если износ дома превышает 60%, в льготном страховании откажут.

 Если нужна уверенность, что страховка действительно покроет ущерб, придется воспользоваться более дорогими предложениями. По коммерческой страховке вам возместят убытки в случае пожара, взрыва бытового газа, аварии водопровода, стихийного бедствия и «противоправных действий третьих лиц». Последний пункт означает, что владельцу полиса (страховать квартиру может не только собственник, но и любой из тех, кто в ней зарегистрирован) компенсируют ущерб, если хулиганы выбьют окно или высадят дверь. Типичная цена комплексного полиса – 0,5–0,8% от цены квартиры в год.

А подешевле?

 КАК сэкономить? На стоимость страховки влияет немало факторов, на которые хозяева квартир часто не обращают внимания. Дороже всего придется заплатить владельцам квартир с евроремонтом, расположенных на верхнем этаже ветхого дома. В особенности если они купили типовую «коробочную» страховку, поленившись вызвать оценщика на дом.

 При расчете учитывается не только состояние дома (худший вариант – старые здания с деревянными перекрытиями), но и этаж. Высота важна, если страхуется ответственность перед третьими лицами. Чем больше под вами квартир, тем выше потенциальный ущерб в случае, если вы зальете соседей.

 Также на цену влияет число зарегистрированных в квартире людей. Они считаются «потенциальными источниками ущерба», чем их больше, тем полис дороже. Переплатить придется и тем, кто приобрел жилье по ипотеке. Страховщики уверены, что пока вы не станете полноправным владельцем помещения, вы не начнете заботиться о нем с должным рвением.

 Заключая договор страхования, многие идут по пути наименьшего сопротивления и в результате существенно переплачивают. Большинство компаний предлагают так называемые коробочные страховки. Это экономит силы и нервы, поскольку не нужно вызывать оценщика, достаточно прийти в офис и купить полис. Но эта простота бьет по кошельку. При одинаковых условиях ежемесячные выплаты по «коробочной» страховке будут примерно вдвое выше, чем по индивидуальному договору. К тому же, в «коробочный» контракт обычно включают только те виды рисков, вероятность наступления которых минимальна. Туда охотно впишут риск «повреждение жилья в результате падения самолета», но могут забыть про ущерб от хулиганов.

 Если хотите сэкономить на платежах – зовите оценщика. Он вооружен таблицами стоимости всех деталей отделки и без особого труда определит, в какую именно копеечку вам обошелся ремонт. Если у вас есть смета, покажите ее страховщику: скорее всего, он согласится с указанной в ней суммой.

 Если сумма оценки вас не устроит, можно отказаться от заключения договора, при этом выезд эксперта вы оплачивать не обязаны. Также у вас есть право пригласить независимого оценщика, его работу должна оплатить страховая компания.

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