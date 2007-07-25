Ему 77, но не верьте этому!
№ 30(64) от 26.07.2007 [«Аргументы Недели », Александр ТОМАС, Германия, фото автора ]
Трудно поверить, что народному артисту СССР, лауреату высшей цирковой награды «Золотой клоун» в
Уже 17 лет он живет под Нюрнбергом с женой Габриэль. В настоящее время они потешают публику в одной цирковой программе.
Глядя на Олега Попова, начинаешь верить, что клоуны не стареют. Та же знаменитая клетчатая кепка, красный нос, короткие штанишки на подтяжках,
– ОЛЕГ Константинович, у Вас наверняка были моменты в жизни, когда надо выходить на сцену, а Вам не до смеха?
– Я часто вспоминаю, сколько раз приходилось работать с высокой температурой или воспалением легких. Тебя буквально выносят на носилках на манеж, врачи дежурят в цирке и после окончания представления увозят на карете скорой помощи. Естественно, зритель даже и не догадывался об этом. Это ведь мое горе. Хорошо сказано: «Когда клоун смеется, с ним смеется весь мир, когда клоун плачет, он плачет один».
– Вы более 50 лет на манеже. Я слышал, что клоуном стали случайно?
– В 14 лет я занимался в московском Дворце спорта «Крылья Советов» в кружке акробатики. К нам часто приходили студенты из циркового училища. Однажды они пригласили меня к себе на репетицию. Мне сразу же понравилось, и в 1944 г. я поступил в цирковое училище, которое окончил как эксцентрик на проволоке.
– Что почерпнули для себя у великого мастера клоунады и Вашего учителя Карандаша?
– Ой, какой же он был маленький и смешной! Карандаш мне очень нравился: я у него многому научился, хотя он и немножечко «принимал»… Но в те времена некоторые без этого даже на арену не выходили. Мне, слава богу, удалось этого избежать, потому что выступал я
– На первом этаже вашего дома в Германии мастерская. Вы весь свой реквизит сами мастерите?
– Да. Когда заказываешь реквизит на стороне, люди не всегда понимают, чего ты хочешь, думают, что разговор идет о
– А кто придумал это знаменитое имя – Солнечный клоун? И кстати, о Вашей кепке. Почему Вы с ней не расстаетесь?
– Во время наших гастролей в Лондоне в одной из газет вышла рецензия, которая называлась: «В туманном Лондоне появился Солнечный клоун». Вот оттуда все и пошло. А кепка появилась случайно. Я ее нашел в костюмерной на «Мосфильме». Смотрю – лежит ничейная. Как же не взять! С тех пор она – мой фирменный знак. Главное для клоуна – неповторимый имидж. К сожалению, кепки тоже не вечны – я уже штук тридцать износил. Теперь сделал вечную – «металлическую».
– Клоун, наверное, профессиональный долгожитель по сравнению с другими цирковыми артистами, уходящими на пенсию в 30 лет?
– В принципе клоуны работают долго, хотя с арены все уходят
– Олег Константинович, как складывалась Ваша личная жизнь до того, как Вы встретили свою нынешнюю супругу Габи?
– У меня была очень хорошая первая жена – Александра. Красивая, скрипачка по образованию. Мы с ней познакомились в 1972 г. в цирке. Она пришла к одному из наших парней. Я говорю ему: «Ты хоть бы мороженое ей купил!» А он в ответ: «Иди и сам покупай!» Я пошел и купил. Познакомились, а потом мы поженились, родилась дочь Ольга, которая с внучкой живет сейчас во
Я вам скажу, не каждая женщина выдержит мужа – циркового артиста, все эти переезды, гастроли…
– А как Вы познакомились с Габриэль?
– Я вышел на арену и увидел стоящую в проходе симпатичную девушку. Спросил администратора, почему она стоит. «Мест нет», – ответил тот. Тогда я распорядился, чтобы ей принесли стул из моей гримерной. В антракте она пришла поблагодарить меня. Вот так мы и познакомились.
– Олег Константинович, Вы вообще
– Мне 77 лет…
– Не верю!.
– И я не верю, поэтому никогда не отдыхаю. Чтобы днем прилечь поспать – да ни за что! Жизнь настолько хороша, что я не могу воровать у себя дни и часы. Я ложусь очень поздно и очень рано встаю. В шесть часов я уже на ногах. Отдых – это не для меня.
– Я слышал, что до того, как стать артисткой цирка, Габи работала в аптеке…
– Да. Но что интересно: работая в аптеке, Габи жонглировала пузырьками и любила всякие шутки и фокусы. В жизни так бывает, делаешь
Она выросла на ферме, занималась коневодством.
– Габи, Вам, вероятно, было непросто решиться на бродячую цирковую жизнь?
– Это было нелегкое решение.
– А что Вы цените в Вашем муже больше всего?
– То, что он обладает бездонным чувством юмора. С момента нашего знакомства я не помню ни одного дня, чтобы он был мрачен или же негативно настроен. Он оптимист и сохраняет чувство юмора в самой невеселой ситуации. В этом его ценность.
– Кто в вашей семье ведает домашним хозяйством, готовит, к примеру?
– У кого есть время. Раньше у Олега были портниха, личный шофер, гардеробщица, три ассистентки и смотритель животных. Теперь все эти обязанности легли на его и мои плечи. Когда мы дома, Олег с удовольствием готовит блюда русской кухни: густые супы, борщ и рыбу. Из немецкой кухни мы предпочитаем свиные ножки и кислую капусту. Я стараюсь есть меньше мяса и больше гарниров. А вот Олег любит побаловаться мясом.
– Больше я люблю рыбные блюда, – вступает в разговор Олег Константинович, – и пиво. Но я очень боюсь потолстеть и поэтому стараюсь выпивать лишь раз в неделю. Моя жена готовит не только вкусно, но и красиво. Мужчины не могут в этом состязаться с женщинами.
– Жизнь циркового артиста проходит в постоянных разъездах – не трудно справляться с ними?
– Несмотря на то что мы действительно ведем жизнь на колесах, у каждого из нас есть дом, в который всегда можно вернуться. Я повидал весь мир и поэтому предпочитаю отдыхать дома. А
– Как долго собираетесь оставаться на манеже?
– Однажды один из директоров цирка сказал, что в цирке лишь два человека имеют право быть старыми и толстыми – клоун и директор. Я буду выступать, пока позволяет здоровье.
– Что делаете, когда бывает плохо на душе?
– Пытаюсь ото всех спрятаться и перебороть тоску или тяжесть одному.
– Олег Константинович, что бы Вы пожелали себе?
– Побольше интересной работы, интересных реприз в цирке и конечно же здоровья.
Мне хотелось бы пожелать также
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