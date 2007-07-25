Ему 77, но не верьте этому!

Трудно поверить, что народному артисту СССР, лауреату высшей цирковой награды «Золотой клоун» в Монте-Карло, знаменитому Солнечному клоуну Олегу ПОПОВУ 31 июля исполнится 77 лет.

Уже 17 лет он живет под Нюрнбергом с женой Габриэль. В настоящее время они потешают публику в одной цирковой программе.

Глядя на Олега Попова, начинаешь верить, что клоуны не стареют. Та же знаменитая клетчатая кепка, красный нос, короткие штанишки на подтяжках, ярко-красная жилетка и копна торчащих в разные стороны рыжих волос. Лишь огромного размера ботинки успешно заменены на современные молодежные кроссовки.

– ОЛЕГ Константино­вич, у Вас наверняка были моменты в жизни, когда надо выходить на сцену, а Вам не до смеха?

– Я часто вспоминаю, сколько раз приходилось работать с высокой температурой или воспалением легких. Тебя буквально выносят на носилках на манеж, врачи дежурят в цирке и после окончания представления увозят на карете скорой помощи. Естественно, зритель даже и не догадывался об этом. Это ведь мое горе. Хорошо сказано: «Когда клоун смеется, с ним смеется весь мир, когда клоун плачет, он плачет один».

– Вы более 50 лет на манеже. Я слышал, что клоуном стали случайно?

– В 14 лет я занимался в московском Дворце спорта «Крылья Советов» в кружке акробатики. К нам часто приходили студенты из циркового училища. Однажды они пригласили меня к себе на репетицию. Мне сразу же понравилось, и в 1944 г. я поступил в цирковое училище, которое окончил как эксцентрик на проволоке.

– Что почерпнули для себя у великого мастера клоунады и Вашего учителя Карандаша?

– Ой, какой же он был маленький и смешной! Карандаш мне очень нравился: я у него многому научился, хотя он и немножечко «принимал»… Но в те времена некоторые без этого даже на арену не выходили. Мне, слава богу, удалось этого избежать, потому что выступал я все-таки на проволоке. Восхищало трудолюбие Карандаша. Он всегда был занят каким-то делом, постоянно был на манеже.

– На первом этаже вашего дома в Германии мастерская. Вы весь свой реквизит сами мастерите?

– Да. Когда заказываешь реквизит на стороне, люди не всегда понимают, чего ты хочешь, думают, что разговор идет о какой-то безделушке. Я бы всем начинающим клоунам рекомендовал выучиться слесарному делу. Мне очень нравится, что в Германии уважают любой труд. Хоть ты улицы подметай, хоть мусор вывози. Труд – это не стыд. Моя внучка во время каникул и в кафе работает, и газеты разносит. И очень довольна, что зарабатывает свои копейки. Человек сызмальства должен знать, как достаются деньги.

– А кто придумал это знаменитое имя – Солнечный клоун? И кстати, о Вашей кепке. Почему Вы с ней не расстаетесь?

– Во время наших гастролей в Лондоне в одной из газет выш­ла рецензия, которая называлась: «В туманном Лондоне появился Солнечный клоун». Вот оттуда все и пошло. А кепка появилась случайно. Я ее нашел в костюмерной на «Мосфильме». Смотрю – лежит ничейная. Как же не взять! С тех пор она – мой фирменный знак. Главное для клоуна – неповторимый имидж. К сожалению, кепки тоже не вечны – я уже штук тридцать износил. Теперь сделал вечную – «металлическую».

– Клоун, наверное, профессиональный долгожитель по сравнению с другими цирковыми артистами, уходящими на пенсию в 30 лет?

– В принципе клоуны работают долго, хотя с арены все уходят по-разному. Карандаш – в восемьдесят, Никулин – в шестьдесят… Но ведь и акробаты, уходящие на пенсию в тридцать лет, как правило, остаются в цирке. Кто-то из них идет в дрессуру, кто-то к нам, в клоунаду… Можно выйти на пенсию, но оставить цирк очень сложно.

– Олег Константинович, как складывалась Ваша личная жизнь до того, как Вы встретили свою нынешнюю супругу Габи?

– У меня была очень хорошая первая жена – Александра. Красивая, скрипачка по образованию. Мы с ней познакомились в 1972 г. в цирке. Она пришла к одному из наших парней. Я говорю ему: «Ты хоть бы мороженое ей купил!» А он в ответ: «Иди и сам покупай!» Я пошел и купил. Познакомились, а потом мы поженились, родилась дочь Ольга, которая с внучкой живет сейчас во Франкфурте-на-Майне. Внук Женя живет и работает в Москве.

Я вам скажу, не каждая женщина выдержит мужа – циркового артиста, все эти переезды, гастроли…

– А как Вы познакомились с Габриэль?

– Я вышел на арену и увидел стоящую в проходе симпатичную девушку. Спросил администратора, почему она стоит. «Мест нет», – ответил тот. Тогда я распорядился, чтобы ей принесли стул из моей гримерной. В антракте она пришла поблагодарить меня. Вот так мы и познакомились.

– Олег Константинович, Вы вообще когда-нибудь отдыхаете?

– Мне 77 лет…

– Не верю!.

– И я не верю, поэтому никогда не отдыхаю. Чтобы днем прилечь поспать – да ни за что! Жизнь настолько хороша, что я не могу воровать у себя дни и часы. Я ложусь очень поздно и очень рано встаю. В шесть часов я уже на ногах. Отдых – это не для меня.

– Я слышал, что до того, как стать артисткой цирка, Габи работала в аптеке…

– Да. Но что интересно: работая в аптеке, Габи жонглировала пузырьками и любила всякие шутки и фокусы. В жизни так бывает, делаешь что-то, не зная, зачем, а там глядь – и пригодится… Вот ей это и пригодилось. Затем она принялась дрессировать крыс, пони. Габи очень любит лошадей.

Она выросла на ферме, занималась коневодством.

– Габи, Вам, вероятно, было непросто решиться на бродячую цирковую жизнь?

– Это было нелегкое решение. Во-первых, я вышла замуж за человека старше меня. Во-вторых, он – иностранец, русский, и вдобавок я стала его партнером по манежу. Моя семья восприняла все это, мягко выражаясь, с недоумением. Но сейчас уже все в порядке, они смирились.

– А что Вы цените в Вашем муже больше всего?

– То, что он обладает бездонным чувством юмора. С момента нашего знакомства я не помню ни одного дня, чтобы он был мрачен или же негативно настроен. Он оптимист и сохраняет чувство юмора в самой невеселой ситуации. В этом его ценность.

– Кто в вашей семье ведает домашним хозяйством, готовит, к примеру?

– У кого есть время. Раньше у Олега были портниха, личный шофер, гардеробщица, три ассистентки и смотритель животных. Теперь все эти обязанности легли на его и мои плечи. Когда мы дома, Олег с удовольствием готовит блюда русской кухни: густые супы, борщ и рыбу. Из немецкой кухни мы предпочитаем свиные ножки и кислую капусту. Я стараюсь есть меньше мяса и больше гарниров. А вот Олег любит побаловаться мясом.

– Больше я люблю рыбные блюда, – вступает в разговор Олег Константинович, – и пиво. Но я очень боюсь потолстеть и поэтому стараюсь выпивать лишь раз в неделю. Моя жена готовит не только вкусно, но и красиво. Мужчины не могут в этом состязаться с женщинами.

– Жизнь циркового артиста проходит в постоянных разъез­дах – не трудно справляться с ними?

– Несмотря на то что мы действительно ведем жизнь на колесах, у каждого из нас есть дом, в который всегда можно вернуться. Я повидал весь мир и поэтому предпочитаю отдыхать дома. А вообще-то люблю теплые края, Испа­нию, Бар­селону, на­пример. Однаж­ды во время гастролей в Ве­не­ции познакомился с Чар­ли Чапли­ном, который подарил мне свою фотографию с дарственной над­писью. По сей день храню ее как та­ли­с­ман.

– Как долго соби­раетесь оставаться на манеже?

– Однажды один из директоров цирка сказал, что в цирке лишь два человека имеют право быть старыми и толстыми – клоун и директор. Я буду выступать, пока поз­воляет здоровье. Руки-ноги двигаются, голова работает, почему нет? Но как только я почувствую, что больше публике не нужен, то, конечно, уйду. В профессии артиста, как и в профессии вора, главное – вовремя смыться.

– Что делаете, когда бывает плохо на душе?

– Пытаюсь ото всех спрятаться и перебороть тоску или тяжесть одному.

– Олег Константинович, что бы Вы пожелали себе?

– Побольше интересной работы, интересных реприз в цирке и конечно же здоровья.