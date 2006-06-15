МИЛАЯ Наталья, добрый день или вечер! Несколько раз видела ваши статьи в газете – она у нас продается на станции. И решила вам написать. Может быть, мой вопрос покажется вам несерьезным, но для меня это очень важно.

У меня есть парень, с которым мы встречаемся, общаемся и все остальное тоже. Он мне нравится, и я ему, как он говорит. Но я знаю, что раньше он встречался с одной девочкой. А потом так вышло, что она его вроде бы бросила. А я «подобрала». Хоть это и не совсем правильно, просто мы стали общаться, нашли много общих тем для разговора, и нас сильно-сильно друг к другу потянуло. Но вот в чем проблема. Та девочка, с которой он встречался до меня, однажды пошла на такую хитрость. Сказала ему, что залетела от него, а на самом деле у нее просто была небольшая задержка. Но когда она ему сказала – он был как ужаленный. Такая, говорят, картина была – без слез не глянешь. Орал, бесился и т.д. Это еще и потому, что она ему сказала, что обязательно будет рожать. И, в общем, в конце-то концов, он сам от нее сбежал.

Это получилось, как проверка на вшивость. А я вот теперь и думаю: а может, мне тоже ему так сказать? Что, мол, залетела? И посмотреть на реакцию? Вот и проверю – как он на самом деле ко мне относится. Как вы думаете, сказать или не сказать?

Алиса, Московская обл.

Наталья Меньшова:

Н-ДА. Вопрос, конечно, интересный. В принципе-то, конечно, ничего страшного – можно и сказать. И действительно, понаблюдать за его реакцией. И проверить, как вы это называете, «его чувства». Вы, в общем-то, тут ничем не рискуете. Знаете, как это бывает: шутишь, шутишь, да и дошутишься... до женской консультации. Понятно, да? А с другой стороны – я вам могу с ходу предсказать, какая у него будет первая реакция. Хотите? На девяносто девять и девять десятых процента уверена: ровно такая же, как и в предыдущий раз! Да и дело тут не в вас и не в том, как он лично к вам относится, а в нем самом. Вот заработает парень невроз, а то и еще чего похуже, от ваших, девушки, проверочек... И не жалко мальчика?