Любовь или кольцо?

ЗДРАВСТВУЙТЕ, Ната­лья. Решила написать вам, потому что больше некому пожаловаться. А может быть, вы поможете найти мне убедительные аргументы для человека, с которым я живу уже больше десяти лет, от которого родила дочь, но он никак не хочет на мне жениться официально!

Я, конечно, понимаю, когда живут без загса молодые, – может, им и рано оформлять свои отношения, хотят проверить свои чувства, и вообще, когда молодой, не особо-то задумываешься о будущем, живешь, как птичка, сегодняшним днем – и хорошо!

Но тут-то уже – лысина на голове светит, зубы вываливаются, надо же думать не только о себе, но и о будущем, о ребенке... Про лысину и зубы – это о своем гражданском муже. До меня он был однажды женат, и, видимо, это сыграло свою роль: загса боится, как огня. Дочка записана на его фамилию, ведем совместное хозяйство и, наверное, он считает, что этого вполне достаточно.

Я уже не говорю о том, сколько слез я пролила, сколько выстрадала, как мне хотелось, чтобы было по-людски, чтобы – белое платье, фата, обручальное кольцо, музыка свадебная, машины в лентах и цветах!

А он мне говорил, что все это – мещанство и неразумная трата денег, а лучше купить дом за городом, чтобы там можно было жить круглый год. Годы мои идут. И его тоже. И дом у нас есть, и машина. Дом записан на меня, машина на него, так что вроде бы все по справедливости...

А все равно это несправедливо! Ну как ему втолковать, что я хочу носить его фамилию, хочу на законных основаниях носить обручальное кольцо, обвенчаться с ним хочу! Ну вот пунктик у меня такой, – а он ни в какую. Тебе, говорит, мало, что ли? Совсем меня захомутать хочешь, собственница? Или живем так, или вообще уйду. Кольцо тебе и так куплю, а штампа в паспорте не дождешься, у меня, говорит, тогда все чувство пропадет...

А он у меня первый и единст­венный мужчина в жизни, поверьте, не стала бы врать. Как мне его уломать, уговорить? Посоветуйте, Наталья!

С уважением, Евгения Н., г. Калуга

Наталья Меньшова:

ДА-А, тяжелый случай у вас, уважаемая Евгения. Его, упертого, не своротишь, и все боится «хомута»... Прямо даже и не знаю! А может, действительно – ультиматум? Вот прямо так и скажите: уходи! Сделайте над собой усилие, не бойтесь последствий – ведь если он не ушел от вас до сих пор, так вряд ли уйдет и сейчас! Как часто мы, женщины, боимся настоять на своем, проявить твердость в чем-то очень важном для нас! Так прямо и думаем: ой, обидится, уйдет, уйдет! Бросит меня!

Елки-палки, да мужики же это отличнейшим образом чувст­вуют – эту нашу боязнь! Что и дает им право-возможность играть на этом страхе, спекулировать беззастенчиво. А вы покажите ему, что ни черта, извините, не боитесь! И что это он должен бояться, что вы уйдете – вы же свободная женщина, верно? Никакого ведь штампа в паспорте у вас нет, и вы – на равных!

Нет, правда: предложите ультиматум. Идите «на принцип». Да уверяю вас, если даже он демонстративно соберет чемодан и хлопнет дверью – вернется, золотко. Побродит-побродит – и вернется. Никуда не денется: покобенится и женится!