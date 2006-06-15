Моя соперница дочь

МНЕ сорок лет, моей дочери двадцать. Воспитывала ее одна. Без мужа. Не могу сказать, что поставила на себе крест как на женщине: слежу за собой, поддерживаю фигуру, пытаюсь не отставать от моды. Со стороны нас вполне можно принять за сестер. Все так говорят, когда видят нас вместе.

С дочкой всегда были ровные, дружелюбные, доверительные отношения. Старалась по мере сил и финансовых возможностей обеспечивать ей достойное детство, чтобы была не хуже других одета-обута, много ездили с ней, как каникулы – так обязательно на море...

Не подумайте, что я сейчас как базарная торговка подсчитываю убытки: мол, вот сколько я в нее вложила, вот сколько она мне должна! Не в деньгах дело. Но ведь правильно говорят умные люди: ждать от детей благодарности за жертвы, которые для них были принесены – занятие пустое. Ведь дети это не воспринимают как жертву – то, что мать ради них отказывается от своего личного счастья...

В общем, не так давно в моей жизни появился человек, с которым я хочу связать свою судьбу. Мы познакомились в турпоездке, и, вопреки расхожему и пошлому мнению о курортных романах, у нас начались действительно серьезные отношения. Мы долго встречались, узнавали друг друга, сближение происходило постепенно, и все шло хорошо до тех пор, пока он не переступил порог нашего дома.

Сначала я даже радовалась: оказывается, у нас с дочкой одинаковые вкусы, ей понравился мой выбор. Но потом все пошло кувырком. Я увидела, почувствовала, а потом и окончательно поняла, что чувства, которые испытывает дочь по отношению к моему Валерию, – отнюдь не дочерние. Но что и удивляться? Ему тридцать девять, ей двадцать, он довольно молодо выглядит для своих лет. Так же, как и я. Не могу сказать, что Валерий хоть как-то отвечает на этот девичий пыл – скорее, посмеивается. Говорит, что ничего страшного, посходит-посходит с ума девочка – и перебесится. А если не перебесится? И знаете ведь, как мужчинам трудно устоять, когда такая молоденькая делает недвусмысленные авансы. Это сейчас – шуточки, а потом? И хуже всего, конечно, что у нас с дочкой совершенно разладились отношения. Я, как могу, пытаюсь держать себя в руках. Но это очень трудно, согласитесь, когда с ее стороны сплошным потоком изливается злоба...

Аргументы вроде «ты еще молодая, найдешь свое счастье, вон сколько мальчиков вокруг тебя крутятся, а у меня это, возможно, последний шанс» – во внимание не принимаются ни в какую. Она их просто не слышит. Никогда я не думала, что случится в моей жизни такое. Валерий говорит, что не надо обращать внимания, все устоится, перемелется. Но как мне жить между этих двух огней – я просто не знаю...

Светлана, г. Серпухов

Наталья Меньшова:

Я ТОЖЕ не знаю, Светлана. Представляется мне, что у дочки вашей не просто девичья блажь. Девочки, которые выросли без отца, свои первые влюбленности обращают на мужчин гораздо старше себя, подспудно ища в них того, чего не получили с дет­ства. Им нужен человек, в котором они видят отца. Он должен быть старше, мудрее, опытнее. И сейчас вам ни за что не убедить ее теми резонами, которые вы привели: у тебя еще будет в жизни любовь, посмотри на мальчиков...

Да не хочет она смотреть на мальчиков! Не нужны и неинтересны они ей. А как развязать ваш гордиев узел – ну, честное слово, не знаю. Трудно со стороны, да на расстоянии, да не зная всех тонкостей и нюансов... Нет, ей-Богу, на вашем месте сходила бы я к психологу.

Для начала, может быть, одна. А потом и с Валерием. Ведь именно от того, как он поведет себя в этой ситуации, зависят мир и лад в вашей семье. А я ведь о нем, вашем избраннике, ничего не знаю, кроме того, что он «посмеивается», как вы написали. Да уверяет-утешает вас, что все устаканится... Но одно могу сказать твердо и точно: от вас с ним, взрослых, опытных людей, требуется сейчас терпение. И опять же, нет худа без добра: заодно и проверите чувства человека, с которым решили связать свою жизнь... Желаю вам удачи, Светлана.