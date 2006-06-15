Бульварный обман

НЕСКОЛЬКО дней назад уставшие от безуспешной борьбы за свои квартиры потенциальные переселенцы устроили возле родного подъезда акцию протеста. «Этот дом переживет еще не одно поколение самых живучих чиновников!» – утверждали они.

Чтобы убедиться в этом, я напросился в гости к старшей по дому Ольге Хмилинской. В парадном никакой разрухи. Стены ровные, без трещин. В комнатах белые, высокие, как облака, потолки…

«С 1998 по 2001 гг. дом пережил капитальный ремонт. Всем желающим привели в порядок квартиры. Заменили сантехнику, газопровод. Починили кровлю», – объясняет Ольга Васильевна. После таких перемен жильцы захотели создать кондоминиум, но Департамент жилищной политики ЦАО запретил нам даже думать об этом. Оказалось, что наш дом на правах инвестора уже застолбило за собой ЗАО «Культурный центр Союза театральных деятелей». На что есть распоряжение местных властей от 30 декабря 2003 года».

Понять этих новых застройщиков просто. Рядом метро «Пушкинская». Стоимость одного квадратного метра в этих местах, говорят, доходит до 7 тыс. долларов. Остается только снести пусть даже пригодный для жилья памятник архитектуры 1897 г. и построить на его месте бетонный новодел. Но этому «делу на 100 миллионов» мешают 100 человек.

Чтобы уговорить несговорчивых москвичей добровольно расстаться со своим жильем, местные власти вдруг всерьез озаботились аварийностью столетнего дома. В результате в декаб­ре 2004 г. городская межведомст­венная комиссия признала здание на Страстном, 12 аварийным. Заметьте, через 3 года после капремонта! А 25 января 2005 г. правительство утвердило это решение.

Никто из проживающих в доме 12 на Страстном не сомневается – документы об аварийности сфабрикованы. «Представителей дома не позвали ни на одно совещание, где чиновники решали судьбы наших семей. Нас просто выдавливают из центра города», – считает Ольга Васильевна.

«Ослепленные желанием заполучить чужую недвижимость, чиновники местной префектуры пустились во все тяжкие, – считает кандидат исторических наук Мария Королева, бывший депутат местного районного совета. – Они забывают о том, что понравившийся им памятник архитектуры расположен в заповедной зоне №5 под названием «Петровка». Эта историческая часть города, согласно постановлению правительства Москвы от 1997 г., не может то и дело превращаться в стройплощадку».

Подобная ситуация может коснуться и других кварталов города, находящихся по соседству со Страстным бульваром. Например, жители домов, расположенных рядом с Пушкинской площадью, утверждают, что видели документ, из которого ясно: вся Пушкинская площадь сдана в аренду никому не известной фирме с уставным капиталом в 100 тыс. рублей.