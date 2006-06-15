//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Бульварный обман

или переселение душ по-московски

№ 6(6) от 15.06.2006 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ, фото автора ]

Бульварный обман

НЕСКОЛЬКО дней назад уставшие от безуспешной борьбы за свои квартиры потенциальные переселенцы устроили возле родного подъезда акцию протеста. «Этот дом переживет еще не одно поколение самых живучих чиновников!» – утверждали они.

Чтобы убедиться в этом, я напросился в гости к старшей по дому Ольге Хмилинской. В парадном никакой разрухи. Стены ровные, без трещин. В комнатах белые, высокие, как облака, потолки…

«С 1998 по 2001 гг. дом пережил капитальный ремонт. Всем желающим привели в порядок квартиры. Заменили сантехнику, газопровод. Починили кровлю», – объясняет Ольга Васильевна. После таких перемен жильцы захотели создать кондоминиум, но Департамент жилищной политики ЦАО запретил нам даже думать об этом. Оказалось, что наш дом на правах инвестора уже застолбило за собой ЗАО «Культурный центр Союза театральных деятелей». На что есть распоряжение местных властей от 30 декабря 2003 года».

Понять этих новых застройщиков просто. Рядом метро «Пушкинская». Стоимость одного квадратного метра в этих местах, говорят, доходит до 7 тыс. долларов. Остается только снести пусть даже пригодный для жилья памятник архитектуры 1897 г. и построить на его месте бетонный новодел. Но этому «делу на 100 миллионов» мешают 100 человек.

Чтобы уговорить несговорчивых москвичей добровольно расстаться со своим жильем, местные власти вдруг всерьез озаботились аварийностью столетнего дома. В результате в декаб­ре 2004 г. городская межведомст­венная комиссия признала здание на Страстном, 12 аварийным. Заметьте, через 3 года после капремонта! А 25 января 2005 г. правительство утвердило это решение.

Никто из проживающих в доме 12 на Страстном  не сомневается – документы об аварийности сфабрикованы. «Представителей дома не позвали ни на одно совещание, где чиновники решали судьбы наших семей. Нас просто выдавливают из центра города», – считает Ольга Васильевна.

«Ослепленные желанием заполучить чужую недвижимость, чиновники местной префектуры пустились во все тяжкие, – считает кандидат исторических наук Мария Королева, бывший депутат местного районного совета. – Они забывают о том, что понравившийся им памятник архитектуры расположен в заповедной зоне №5 под названием «Петровка». Эта историческая часть города, согласно постановлению правительства Москвы от 1997 г., не может то и дело превращаться в стройплощадку».

Подобная ситуация может коснуться и других кварталов города, находящихся по соседству со Страстным бульваром. Например, жители домов, расположенных рядом с Пушкинской площадью, утверждают, что видели документ, из которого ясно: вся Пушкинская площадь сдана в аренду никому не известной фирме с уставным капиталом в 100 тыс. рублей.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

Москва будет добиваться от Киева заключения краткосрочного договора на транзит газа в Европу после 2019 г., чтобы выиграть время для завершения строительства газовых магистралей. О поистине теплом будущем Украины размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.

//В мире

СМИ: близкий к президенту США сенатор сорвал санкции в отношении "Северного потока – 2"

СМИ: близкий к президенту США сенатор сорвал санкции в отношении "Северного потока – 2"

В СМИ сегодня появилась информация о том, что близкий к президенту США Дональду Трампу сенатор Рэнд Пол помешал принять закон, который вводит санкции против газопровода "Северный поток – 2".

//Общество

Страна государственной дезинформации?

Страна государственной дезинформации?

«Дезинформация действительно превратилась в государственную политику. Если человек не сделал то, что требуется, он начинает врать», - говорит в интервью главному редактору «Аргументов недели» Андрею Угланову доктор экономических наук и профессор Василий Симчера.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Власти Крыма заявили о готовности принимать рейсы с Украины в Симферополе

Власти Крыма заявили о готовности принимать рейсы с Украины в Симферополе

Председатель комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что международный аэропорт в Симферополе готов принимать рейсы с Украины.

//Общество

Парад в честь Дня военно-морского флота прошел во Владивостоке

Парад в честь Дня военно-морского флота прошел во Владивостоке

Во Владивостоке прошел парад в честь Дня Военно-морского флота. Согласно последней информации, в смотре участвовали более двух тысяч военнослужащих и 40 боевых кораблей и судов Тихоокеанского флота.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Косенькие зеркала успехов

Косенькие зеркала успехов

Цензуры, понятно, у нас нет. Можно выйти на площадь и смело сказать, что американский президент дурак. И украинский – дурак! А грузинский – тот еще дурак! Про остальных тоже можно. Но в зависимости от политического момента. А про наших чиновников так говорить нельзя, потому что они умные!

//Общество

В Москве в воскресенье резко похолодает, в ночь на 29 июля температура воздуха опустится до 10 градусов

В Москве в воскресенье резко похолодает, в ночь на 29 июля температура воздуха опустится до 10 градусов

По прогнозу синоптиков, в ночь на понедельник, 29 июля, температура воздуха опустится до 10 градусов. По данным метеорологов, температура воздуха в столичном регионе понизится на 15-17 градусов.

//Общество

«Я была о нём лучшего мнения». Какие поступки известных людей меняют отношение к ним?

«Я была о нём лучшего мнения». Какие поступки известных людей меняют отношение к ним?

Иногда популярность портит людей. Кто-то хамит и оскорбляет окружающих, кто-то нарушает правила дорожного движения. Чаще всего знаменитостям такие поступки сходят с рук. Но имеют ли известные люди право так себя вести?

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//Общество

Пожары в Сибири видны из космоса. Опубликовано видео

Пожары в Сибири видны из космоса. Опубликовано видео

Пожары в Сибири видны даже из космоса. Леса горят в Красноярском крае, Новосибирской и Иркутской областях. В Сибири и на Дальнем Востоке горит территория, по площади сравнимая с Бельгией.

//Новости СМИ2

//Общество

В Черкесске умер мужчина, которого из-за большого веса эвакуировали в больницу с помощью автокрана

В Черкесске умер мужчина, которого из-за большого веса эвакуировали в больницу с помощью автокрана

В Черкесске в больнице скончался мужчина, которого из-за большого веса эвакуировали из квартиры с помощью спецтехники. 40-летний мужчина, вес которого составлял 300 килограммов, впал в кому.

//Политика

Власти Чечни объяснили, почему 28-летний родственник Кадырова стал мэром

Власти Чечни объяснили, почему 28-летний родственник Кадырова стал мэром

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов рассказал, как 28-летний родственник Рамзана Кадырова стал мэром города Аргун.По его словам, назначение политика не связано с родственными отношениями с чеченским лидером.

//В мире

Власти Крыма посоветовали американцам изучать опыт полуострова лично, а не с воздуха

Власти Крыма посоветовали американцам изучать опыт полуострова лично, а не с воздуха

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек в воскресенье, 28 июля, призвал американцев посетить полуостров и лично изучить его опыт, а не делать это с воздуха при помощи самолетов.

//Общество

МЧС предупреждает о сильном ветре в Москве днем и вечером в воскресенье

МЧС предупреждает о сильном ветре в Москве днем и вечером в воскресенье

Главк МЧС по Москве днем в воскресенье, 28 июля, распространил экстренное предупреждение о сильном ветре в столице. Предполагается, что он поднимется не позже 14.00 и не утихнет до 21.00.

//Шоу-бизнес

"Минутки дотикали до нужной отметки, и вот они заветные циферки - 50", - Юлия Меньшова отмечает юбилей

"Минутки дотикали до нужной отметки, и вот они заветные циферки - 50", - Юлия Меньшова отмечает юбилей

Актриса и телеведущая, продолжательница актерской династии Юлия Меньшова отмечает юбилей. 28 июля Юлии исполнилось 50 лет. Если для некоторых женщин 50-летние какой-то шок, то Меньшова из-за возраста не переживает.

//Шоу-бизнес

Екатерина Климова встретилась в Питере с возлюбленной бывшего мужа

Екатерина Климова встретилась в Питере с возлюбленной бывшего мужа

Известная российская актриса Екатерина Климова встретилась в Санкт-Петербурге с возлюбленной своего бывшего супруга Ильи Хорошилова. Две женщины прекрасно провели время вместе в Северной столице.

//Новости партнеров

//В мире

Иран назвал "враждебным" намерение ЕС разместить флот в Персидском заливе

Иран назвал "враждебным" намерение ЕС разместить флот в Персидском заливе

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии утром в воскресенье, 28 июля, назвал "враждебными" планы некоторых европейских государств по развертыванию флота в Персидском заливе.

//Шоу-бизнес

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова раскрыла, кого родит Анастасия Решетова

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова раскрыла, кого родит Анастасия Решетова

Возлюбленная рэпера и бизнесмена Тимати Анастасия Решетова ждет первенца. И эта информация - не секрет. Бывшая возлюбленная рэпера Алена Шишкова узнала, кого ждут Тимур и Анастасия.

//Происшествия

Водитель автобуса, сбившего людей в Екатеринбурге, рассказал об аварии

Водитель автобуса, сбившего людей в Екатеринбурге, рассказал об аварии

Водитель автобуса, сбившего пешеходов в Екатеринбурге, рассказал о дорожно-транспортном происшествии. Соответствующую информацию предоставили в воскресенье в региональном надзорном ведомстве.

//В мире

Израиль испытал на Аляске комплекс, который может сбивать ракеты в космосе

Израиль испытал на Аляске комплекс, который может сбивать ракеты в космосе

Израильские и американские военные испытали на Аляске комплекс противоракетной обороны "Хец-3", который способен сбивать ракеты в космосе. Согласно последним данным, тестирование прошло успешно.

//В мире

В Италии из-за непогоды погибли два человека

В Италии из-за непогоды погибли два человека

В Италии из-за непогоды погибли два человека. Согласно последней информации осведомленных источников, одна женщина скончалась в населенном пункте Фочене под Фьюмичино, а вторая – в Альто-Адидже.

//Шоу-бизнес

Актриса Мария Порошина обратилась к бывшему мужу, а он ответил: "Машуля, я твой раб"

Актриса Мария Порошина обратилась к бывшему мужу, а он ответил: "Машуля, я твой раб"

Актер Гоша Куценко поддерживает свою бывшую жену Марию Порошину, родившую прошлой зимой пятого ребенка - сына Андрея. Имя отца малыша не раскрывает до сих пор.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Почему в Европе стоит рекордная жара, а в России ожидается резкое похолодание
2

Актриса Надежда Михалкова сфотографировалась в простом черном платье и произвела фурор в сети
3

Возле базы ВМФ России в Сирии пропал военный самолет США
4

Названы пять причин, для чего нужно есть яблоки каждый день
5

«Я была о нём лучшего мнения». Какие поступки известных людей меняют отношение к ним?

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры