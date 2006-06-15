Изобилие ненужных вещей

– Марк Анатольевич, я знаю, что когда-то вы хотели стать архитектором. Нравится ли вам современное градостроительство?



– Мне не всегда нравятся новые постройки, но, когда я вижу, как архитектор умело вписывает в градостроительную ткань Москвы свои замыслы, прихожу в восторг.

– Например, какие здания вызывают у вас подобный восторг?

– Мне очень нравится здание Английского посольства, которое вроде бы выглядит как инородное тело, но мне кажется разумным, что английские архитекторы сделали не стилизацию под Москву, а сказали свое собственное слово. Ведь Москва – это мозаика времен, культур, народов. Поэтому, может быть, даже хорошо, что появляются дома различных эпох и стилей. Эта игра контрастов делает город нескучным.

Я очень уважаю Санкт-Петербург, но не люблю. Он слишком правильный, слишком гармонично выстроенный. А Москва – это живое тело. Я это ощущаю.

– Другими словами, вам кажется, что она обладает какой-то особой энергетикой?

– Думаю, что да. Люди, которые занимаются вопросами, связанными со сверхчувственным восприятием, говорят, что в Москве есть точки и даже пространства, которые обладают особой магнетической силой. Например, одно из них – площадь Пушкина, неподалеку от которой находится театр Ленком. Как мне сказали, еще с давних времен это энергетически очень сильное место. Хотя, конечно, не единственное. Я не хочу тянуть одеяло на себя, но счастлив, что там работаю.

– А сами вы это ощущаете?

– Иногда мне кажется, что – да. Но доказать или даже как-то более четко сформулировать это ощущение просто невозможно.

– Какой стиль вам больше напоминает Москва – классику, модерн, авангард?..

– Москва – это русский характер: широкий, безграничный, непредсказуемый, временами ужасный, временами изумительный. Все вместе. Но мне очень нравится жить в этом городе. Раньше я выезжал на непродолжительные гастроли за рубеж и думал: «Ах, как хорошо в Париже! Ах, как хорошо в Берлине!» Когда же мне пришлось (это было связано с лечением) довольно долго прожить в благоустроенном и замечательно организованном жизненном пространстве Баварии в Германии, примерно через месяц я ощутил сильнейшую тоску по Москве. И понял, что если бы мне сказали: «Вот здесь ты будешь жить», я бы не выдержал и покончил с собой.

– Получается, что Москва, как магнит, притягивает к себе людей…

– Да, особенно, если ты здесь родился и это «твоя» земля. Кстати, есть такая теория, я отношусь к ней очень серьезно, что не следует менять «свою» землю. Это вредно для организма, равно как для сознания и психики. Так же как и не следует злоупотреблять экзотическими продуктами, которые не произрастают в средней полосе России. Мне кажется, это очень серьезная теория.