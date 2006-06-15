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«Родина» богатеет

№ 6(6) от 15.06.2006 [«Аргументы Недели », Алена АНТОНОВА ]

«Родина» богатеет
Пако Рабан, Фото В. ГОРБЕЛЬ
ВО ВРЕМЯ вечера журнал вручал собственные награды участникам «Кинотавра». На банкет в «Родину» помимо гостей творческих профессий приехали десятки отечественных и европейских бизнесменов.

Большинство гостей – друзья предпринимателя Олега Дерипаски («Сибирский алюминий»). Но в этот вечер на банкете предприниматель так и не появился.

По официальной версии, отель «Родина» (бывший советский санаторий с одноименным названием) принадлежит сети международного гостиничного оператора Stein Group, а инвестор – компания «Русские отели». Собственно, ее гендиректор Станислав Капинос и встречал гостей торжественного праздника. Господин Капинос порадовал собравшихся предпринимателей и звезд кино сообщением о том, что в перспективе постояльцев «Родины» планируется доставлять из аэропорта на скоростных катерах, что позволит избежать дорожных пробок. Гости тем временем обсуждали предполагаемые инвестиции в отель: по некоторым данным, эта цифра составила 45 млн. долл. (стоимость проживания в отеле начинается от 1000 долл. в день).

Среди гостей вечеринки были глава строительной компании Mirax Group Сергей Полонский, совладелец корпорации «Крок» Дмитрий Васильев, актриса Вера Глаголева, шоумен Игорь Верник, главный редактор журнала «GQ» Николай Усков, издатель Евгений Змеевец, телеведущий Сэм Клебанов. Множество актеров и режиссеров кино развлекались огненным шоу, театром-пантомимой, отрывками из мюзикла «Чикаго», танцами под музыку диск-жокея Ивана Рудыка, изысканными угощениями и алкогольными напитками. А итальянский кутюрье и дизайнер Пако Рабан, затерявшийся среди россиян в белых одеждах (основным цветом дресс-кода вечера был белый), так и остался неузнанным многими гостями.

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