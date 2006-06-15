//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Попал в жернова

Любовь и из святого места уведет

№ 6(6) от 15.06.2006 [«Аргументы Недели », Александр ОРЛОВ ]

Попал в жернова
Фото Г. УСОЕВА, коллаж Р. ХАПИЛИНА

Прочь от женщин!

МЫ ЗНАКОМЫ лет двадцать. И всегда Сашка Треухов был вызывающе мирским человеком, махровым атеистом и эпикурейцем. С его-то родителями, советскими торговыми руководителями, с его внешними данными – другим и не вырастешь! Высокий, статный русый парень, спортсмен, от которого девки впадали в транс, как крольчихи при виде удава. И «удав», надо признать, вовсю пользовался этим обстоятельством. Списку мужских «подвигов» выдающегося представителя «золотой молодежи» втихаря завидовали все знакомые пацаны.

От полноценной службы в армии Сашка уклонился – этого амбала, кандидата в мастера спорта по гребле, «откосили» родители. Сделали какую-то смехотворную справку о несуществующих многочисленных болезнях любимого сынка. Что в середине 80-х годов сделать было не в пример труднее, нежели сегодня. Впрочем, «радости» закрытого мужского коллектива ему все-таки пришлось испытать на собственной шкуре. За спекуляцию (вы только подумайте!) полиэтиленовыми пакетами, большим дефицитом в те времена, его упекли на полтора года. Родительские связи помогли только смягчить условия заключения: Сашка попал не на зону, а на поселение.

Незадолго до «посадки» он успел скоропалительно жениться и даже родить дочку. Первая жена попалась гулящая и не скрывавшая этой своей особенности ни от кого, включая свекровь и свекра. За полтора года она ни разу не съездила к мужу на свиданку. Родители по возвращении Саши с отсидки потребовали немедленного развода. Но возмужавший и заметно остепенившийся сын решил побороться за жену. Однако образумиться она не пожелала (или не смогла в силу характера), и дело быстро дошло до развода. С битьем стекол с ее стороны и многомесячным запоем – с его.

Вторая жена, несмотря на ангельские внешность и манеры, тоже оказалась не подарком судьбы, а сущим наказанием. Выяснилось, что она – наркоманка, только на втором году совместной жизни. И то случайно. Кололась супруга не в вены на руках, а… Ну, не будем вдаваться в подробности, скажем только – в такие уголки своего тела, которые и муж не каждый день видит. Всплыла страшная правда только после того, как жена буквально силой была привезена на обследование в дорогую клинику. Дело в том, что ей никак не удавалось выносить ребенка. И после нескольких выкидышей, от которых Саша на глазах поседел, он решил добиться объяснений у медиков. Объяснения сразили его…

Отец, к тому времени прошедший по нескольким делам «торговой мафии», умер от череды инфарктов. Мать ударилась в Бога. Библия попалась под руку Александру в самый отчаянный момент, когда он уже не видел маломальского смысла в этой жестокой жизни. Но, прочитав Книгу книг, понял, чему посвятит оставшуюся жизнь.

Батюшка местной церкви поощрил намерение Александра, дал напутственное письмо к настоятелю монастыря на севере России. Мать тоже всячески радовалась его решению. Так Александр Треухов – ни секунды не сомневаясь и не жалея ни о чем! – покинул суетной мир, превратившись в послушника Леонтия.

Монастырские правила

МОНАСТЫРЬ – наш дом, наша семья. Привычки, которые мы приобрели в миру, надо оставить за пределами монастыря. Здесь все общее, наше, потому мы не должны надеяться, что кто-то за нас все сделает: огород вскопает, прополет, уберет, сохранит. Это обязанность каждого.

На службах быть в полном облачении; не разговаривать, не смеяться; на полунощницу ходить всем, кроме больных и занятых на послушании; при встрече кланяться друг другу и говорить «Благословите»; без благословения за территорию монастыря не выходить; на трапезу не опаздывать, приходить одетыми по форме; после 22.00 по корпусу ходить тихо, не бегать, дверью не хлопать, громко не разговаривать, не смеяться (эти же правила соблюдать и на улице).

Из памятки для послушника

Поеду в монастырь, там много холостых

НИНА Коченгина росла девушкой хрупкой, застенчивой и молчаливой. На лето родители каждый год отправляли ее из Таганрога к бабушке. Только там, в поволжской деревне, девочка расцветала, чувствовала себя раскованно и легко. Оно и понятно, ведь и родители выросли в этой деревне, и саму Нину перевезли в город только в семь лет, к школе. Набожная бабушка обожала внучку, иначе как «ангелочком моим» не называла и, конечно, оказала решающее влияние на ум и душу Нины. К выпускному вечеру она твердо определилась со своей дальнейшей судьбой – отдать себя Богу. Но монастырская жизнь ее не манила – и в миру можно Господу служить.

После школы Нина закончила училище народных ремесел, чуть позже – курсы реставрации икон в Петербурге. На ее тонкий талант и вдумчивую манеру восстановления православной живописи появился спрос. Отсутствие рядом мужчины двадцатишестилетнюю девушку не угнетало так, как ее одиноких сверстниц. Путаться с кем попало для нее было если и не грехом, то бессмыслицей. А верующего спутника жизни, которому открылось бы сердце, все не попадалось... Пока она не увидела Леонтия.

Нина каждое лето ездила по русским монастырям. Не следуя, конечно, старой пословице: «Поеду в монастырь, где много холостых». Целью ее было поклониться святым местам, предложить свой художественный талант настоятелям или поработать в монастырском хозяйстве, коли есть в том нужда.

Ко времени их встречи Леонтий не только ревностно продвигался в послушничестве. Многочасовые ежедневные службы в храме не утомляли крепкого мужчину, и он нашел себе еще одну нагрузку – чисто физическую. В монастыре была когда-то своя мукомольня и пекарня. Обследовав полуразвалившиеся постройки с заржавевшим оборудованием, Леонтий испросил благословения игумена и взялся восстановить монастырский «хлебозавод». И за год, в перерывах между службами, восстановил не только производство, но и старинную рецептуру. Такой славный хлеб у него получался, что скоро из райцентра в соседние деревни хлебовозка вовсе перестала ездить. Пропала охота у местных жителей есть «казенный» хлеб – серый, непропеченный, с неаппетитной пригорелой коркой. Вся округа закупала теперь только «леонтьевский» продукт.

Нина впервые и увидела Леонтия, когда он вышел из раскаленной пекарни на свет Божий – малость передохнуть. Сплошь запорошенный мукой, с обнаженными могучими руками. Только глаза и зубы радостно сверкали.

– Бог в помощь, – сказала она, засмущалась и поспешила прочь.

Эта невысокая тихая девушка, совершенно не красавица, в платочке и длинном строгом платье непонятно чем, но поразила Леонтия. В нем неожиданно проснулся, казалось, навечно задремавший где-то внутри мирской мужчина. И он стал думать о Нине больше, нежели позволено послушнику думать о сестре...

В первое лето, однако, переговорить им не довелось. Из случайно услышанного разговора он узнал только, что девушку зовут Нина и что на следующий год она опять приедет в монастырь.

Венчаться? В августе!

НО ОНА приехала через полгода, на Рождество. Монастырь – место для свиданий, ясное дело, не приспособленное. Но тут уж явно само Провидение помогало им. За пределы монастыря инокам и послушникам выходить без разрешения настоятеля не разрешается. И после ежедневной двухчасовой полунощницы (ночного богослужения в храме) Леонтий и Нина, смущаясь своих чувств, тайно от всех засиживались в теплом чреве пекарни. Им было легко и спокойно друг с другом в эту рождественскую неделю. Они понимали друг друга с полуслова, как два земляка, долгие годы прожившие на чужбине и вдруг встретившиеся.

Под утро Нина уходила в деревенскую гостевую избу, а Леонтий, вздремнув часок-другой, принимался молоть муку для хлеба нового дня.

Уговорились они так: проверить свои чувства до лета.

– Ведь если это и правда любовь, Бог нас не осудит.

Леонтий с Ниной был в этом согласен.

...Месяц назад, в начале мая, Нина приехала в третий раз. Они признались друг другу, что жить врозь им невмоготу. На исповеди у игумена Феодота Леонтий попросил его благословения на возвращение в мир и на венчание с любимой.

Игумен, побеседовав потом с Ниной, благословил молодых и согласился провести обряд венчания. Оно намечено на август. А до того дня молодые уехали в Таганрог, присматривать дом для будущей совместной жизни.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

Москва будет добиваться от Киева заключения краткосрочного договора на транзит газа в Европу после 2019 г., чтобы выиграть время для завершения строительства газовых магистралей. О поистине теплом будущем Украины размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.

//В мире

СМИ: близкий к президенту США сенатор сорвал санкции в отношении "Северного потока – 2"

СМИ: близкий к президенту США сенатор сорвал санкции в отношении "Северного потока – 2"

В СМИ сегодня появилась информация о том, что близкий к президенту США Дональду Трампу сенатор Рэнд Пол помешал принять закон, который вводит санкции против газопровода "Северный поток – 2".

//Общество

Страна государственной дезинформации?

Страна государственной дезинформации?

«Дезинформация действительно превратилась в государственную политику. Если человек не сделал то, что требуется, он начинает врать», - говорит в интервью главному редактору «Аргументов недели» Андрею Угланову доктор экономических наук и профессор Василий Симчера.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Власти Крыма заявили о готовности принимать рейсы с Украины в Симферополе

Власти Крыма заявили о готовности принимать рейсы с Украины в Симферополе

Председатель комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что международный аэропорт в Симферополе готов принимать рейсы с Украины.

//Общество

Парад в честь Дня военно-морского флота прошел во Владивостоке

Парад в честь Дня военно-морского флота прошел во Владивостоке

Во Владивостоке прошел парад в честь Дня Военно-морского флота. Согласно последней информации, в смотре участвовали более двух тысяч военнослужащих и 40 боевых кораблей и судов Тихоокеанского флота.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Косенькие зеркала успехов

Косенькие зеркала успехов

Цензуры, понятно, у нас нет. Можно выйти на площадь и смело сказать, что американский президент дурак. И украинский – дурак! А грузинский – тот еще дурак! Про остальных тоже можно. Но в зависимости от политического момента. А про наших чиновников так говорить нельзя, потому что они умные!

//Общество

В Москве в воскресенье резко похолодает, в ночь на 29 июля температура воздуха опустится до 10 градусов

В Москве в воскресенье резко похолодает, в ночь на 29 июля температура воздуха опустится до 10 градусов

По прогнозу синоптиков, в ночь на понедельник, 29 июля, температура воздуха опустится до 10 градусов. По данным метеорологов, температура воздуха в столичном регионе понизится на 15-17 градусов.

//Общество

«Я была о нём лучшего мнения». Какие поступки известных людей меняют отношение к ним?

«Я была о нём лучшего мнения». Какие поступки известных людей меняют отношение к ним?

Иногда популярность портит людей. Кто-то хамит и оскорбляет окружающих, кто-то нарушает правила дорожного движения. Чаще всего знаменитостям такие поступки сходят с рук. Но имеют ли известные люди право так себя вести?

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//Общество

МЧС предупреждает о сильном ветре в Москве днем и вечером в воскресенье

МЧС предупреждает о сильном ветре в Москве днем и вечером в воскресенье

Главк МЧС по Москве днем в воскресенье, 28 июля, распространил экстренное предупреждение о сильном ветре в столице. Предполагается, что он поднимется не позже 14.00 и не утихнет до 21.00.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

"Минутки дотикали до нужной отметки, и вот они заветные циферки - 50", - Юлия Меньшова отмечает юбилей

"Минутки дотикали до нужной отметки, и вот они заветные циферки - 50", - Юлия Меньшова отмечает юбилей

Актриса и телеведущая, продолжательница актерской династии Юлия Меньшова отмечает юбилей. 28 июля Юлии исполнилось 50 лет. Если для некоторых женщин 50-летние какой-то шок, то Меньшова из-за возраста не переживает.

//Шоу-бизнес

Екатерина Климова встретилась в Питере с возлюбленной бывшего мужа

Екатерина Климова встретилась в Питере с возлюбленной бывшего мужа

Известная российская актриса Екатерина Климова встретилась в Санкт-Петербурге с возлюбленной своего бывшего супруга Ильи Хорошилова. Две женщины прекрасно провели время вместе в Северной столице.

//В мире

Иран назвал "враждебным" намерение ЕС разместить флот в Персидском заливе

Иран назвал "враждебным" намерение ЕС разместить флот в Персидском заливе

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии утром в воскресенье, 28 июля, назвал "враждебными" планы некоторых европейских государств по развертыванию флота в Персидском заливе.

//Шоу-бизнес

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова раскрыла, кого родит Анастасия Решетова

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова раскрыла, кого родит Анастасия Решетова

Возлюбленная рэпера и бизнесмена Тимати Анастасия Решетова ждет первенца. И эта информация - не секрет. Бывшая возлюбленная рэпера Алена Шишкова узнала, кого ждут Тимур и Анастасия.

//Происшествия

Водитель автобуса, сбившего людей в Екатеринбурге, рассказал об аварии

Водитель автобуса, сбившего людей в Екатеринбурге, рассказал об аварии

Водитель автобуса, сбившего пешеходов в Екатеринбурге, рассказал о дорожно-транспортном происшествии. Соответствующую информацию предоставили в воскресенье в региональном надзорном ведомстве.

//В мире

Израиль испытал на Аляске комплекс, который может сбивать ракеты в космосе

Израиль испытал на Аляске комплекс, который может сбивать ракеты в космосе

Израильские и американские военные испытали на Аляске комплекс противоракетной обороны "Хец-3", который способен сбивать ракеты в космосе. Согласно последним данным, тестирование прошло успешно.

//Новости партнеров

//В мире

В Италии из-за непогоды погибли два человека

В Италии из-за непогоды погибли два человека

В Италии из-за непогоды погибли два человека. Согласно последней информации осведомленных источников, одна женщина скончалась в населенном пункте Фочене под Фьюмичино, а вторая – в Альто-Адидже.

//Шоу-бизнес

Актриса Мария Порошина обратилась к бывшему мужу, а он ответил: "Машуля, я твой раб"

Актриса Мария Порошина обратилась к бывшему мужу, а он ответил: "Машуля, я твой раб"

Актер Гоша Куценко поддерживает свою бывшую жену Марию Порошину, родившую прошлой зимой пятого ребенка - сына Андрея. Имя отца малыша не раскрывает до сих пор.

//Общество

В День крещения Руси патриарх Кирилл возглавил крестный ход

В День крещения Руси патриарх Кирилл возглавил крестный ход

Патриарх Кирилл в День крещения Руси возглавил крестный ход к памятнику князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве. Он начался после утренней литургии в Успенском соборе Московского Кремля.

//Культура

Актриса Инна Макарова празднует день рождения, ей исполнилось 93 года

Актриса Инна Макарова празднует день рождения, ей исполнилось 93 года

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня поздравил известную российскую актрису, народную артистку СССР Инну Макарову с днем рождения. В воскресенье, 28 июля, ей исполнилось 93 года.

//Спорт

Хусаинов: Пенальти не было, Килин не выставлял руку в сторону - защищал лицо

Хусаинов: Пенальти не было, Килин не выставлял руку в сторону - защищал лицо

В матче «Тамбов» - «Спартак» (2:0) арбитр Михаил Вилков принял с точки зрения некоторых комментаторов Матч-ТВ несколько спорных решений, в частности не усмотрел нарушение правил со стороны игрока «Тамбова» Килина, которому на 25-й минуте матча после штрафного удара Фернандо мяч угодил в руку.

//Общество

Минобороны России ко Дню ВМФ опубликовало архивные фотографии известных российских флотоводцев

Минобороны России ко Дню ВМФ опубликовало архивные фотографии известных российских флотоводцев

Министерство обороны РФ ко Дню Военно-Морского Флота опубликовало редкие фотографии известных флотоводцев России Уникальные снимки размещены сайте военного ведомства.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Почему в Европе стоит рекордная жара, а в России ожидается резкое похолодание
2

Актриса Надежда Михалкова сфотографировалась в простом черном платье и произвела фурор в сети
3

Возле базы ВМФ России в Сирии пропал военный самолет США
4

Названы пять причин, для чего нужно есть яблоки каждый день
5

«Я была о нём лучшего мнения». Какие поступки известных людей меняют отношение к ним?

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры