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Рулетка для истории

№ 6(6) от 15.06.2006 [«Аргументы Недели », Валерий КУРНОСОВ ]

Рулетка для истории
В истории войны учебники противоречат друг другу, Фото ИТАР-ТАСС

  13 июня тысячи абитуриентов России сдали единый госэкзамен (ЕГЭ) по истории. Какого же труда это стоило? Задача-то создания современного школьного учебника истории, поставленная В. Путиным, так историками и не решена.

 В результате между молотом и наковальней – отвечать «КАК НАДО» или «КАК БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ» – 13 июня оказались сначала абитуриенты, а за ними – специалисты, оценивающие тесты.

«Броня крепка и танки наши быстры»?

 ПОПРОБУЕМ встать на место экзаменатора и экзаменуемого при оценке деталей конкретного танкового сражения под Прохоровкой 12 июля 1943 года.

 Читаем в книге Бориса Соколова «100 великих войн», вышедшей в издательст­ве «Вече» в 2001 г.: «На южном фланге Курской дуги 12 июля 2-й танковый корпус СС разбил в танковом сражении у Прохоровки 5-ю гвардейскую танковую армию Ротмистрова. В этом крупнейшем танковом сражении 273 немецким танкам противостояли 850 советских. 2-й танковый корпус СС потерял безвозвратно не более 5 танков, а еще 38 танков и 12 штурмовых орудий были повреждены. Безвозвратные потери 5-й гвардейской танковой армии достигли 334 танков и САУ. Число поврежденных советских танков по-разному оценивается различными источниками – от 100 до 400 машин».

 Так кто же тогда выиграл под Прохоровкой в «величайшем танковом сражении Второй мировой войны», если ранее в учебниках и кинофильмах утверждалось иное? Как быть абитуриенту и преподавателю?

 Любопытно также, что за два года до Курской дуги, 24-30 июня 1941 г. по наступающим на Дубно войскам 1-й танковой группы генерала Клейста нанесли контрудар 8-й и 15-й механизированные корпуса под командованием генералов Д.И. Рябышева и И.И. Карпезо. К 30 июня безвозвратные потери Красной армии составили 2648 танков из 4200 введенных в бой. Им противостояли 750 немецких танков…

 Вы когда-нибудь слышали о сражении, вчетверо превосходящем по масштабам битву под Прохоровкой? Так что должно быть написано в школьных учебниках и как следовало отвечать подростку на тестировании 13 июня?

«С прищуром лукавый взгляд»

 ИСТОРИКИ как «выкапывают» историю,  так и «закапывают».

 Например, читатель, который заканчивал школу в советское время, под микроскопом изучал жизнь вождя мирового пролетариата, помнит эти поэтические строки: «С прищуром лукавый взгляд». Что тогда воспринималось как особая веселость доброго дедушки Ленина.

 Но теперь мы можем прочитать несколько иные слова:

 «...когда он был еще ребенком, его возили к одному из лучших русских окулистов, гремевшему тогда на все Поволжье, – казанскому профессору Адамюку (старшему). Не имея, очевидно, возможности точно исследовать мальчика и видя объективно на дне его левого глаза кое-какие изменения, главным образом врожденного характера (врожденная щель зрительного нерва и задний конус), проф. Адамюк принял этот глаз за плохо видящий от рождения (так называемая врожденная ам­блиопия). Действительно, этот глаз очень плохо видел вдаль. Матери ребенка было сказано, что левый глаз никуда не годится от рождения и помочь такому горю нельзя. Таким образом. Владимир Ильич прожил всю жизнь с мыслью, что он левым глазом ничего не видит и существует только одним правым».

 Эти слова принадлежат окулисту Михаилу Авербаху, обследовавшему вождя большевиков в последние годы его жизни.

 «Добрый дедушка Ленин» всю жизнь был слеп на один глаз. Вот почему в доведенных до публики и отредактированных цензурой воспоминаниях Володя-гимназист предстает сосредоточенным на учебе, отдаленным от компаний ровесников, ожесточенным.

 Физический недостаток не умаляет роль Ленина, а всего лишь превращает идеальную схему в живого человека и дает объяснение чертам характера. Главное в этом факте то, что историки умеют «закапывать» очевидное.

 Между тем опыт прежних поколений – не абстракция и не только вузовский экзамен. Иван, не помнящий родства, сдастся в первом же бою, спасая свою жизнь. Обыватель за бутылку продаст свой голос на выборах авантюристу.

 Страшно за спиной иметь не историю как предмет воспитания патриотизма, а набор фактов – модифицированную жвачку для мозга.

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