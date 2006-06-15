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Россия может остаться без Антарктиды

№ 6(6) от 15.06.2006 [ «Аргументы Недели » ]

 ЗАГАДОЧНЫЙ материк Антарктида, открытый русскими моряками Беллинсгаузеном и Лазаревым, может остаться без русских.

 За последние несколько лет «заморожены» четыре российские зимовочные станции. И сейчас действует только пять. В то же время другие страны постоянно наращивают здесь свое присутствие. Антарктиду обживают немцы, поляки, китайцы, французы, японцы, украинцы, австралийцы. Недавно справили новоселье чехи. Аргентинцы даже завозят на свои зимовочные станции помолвленные пары. И уже появился первый коренной антарктидец – Педро Пальма. У Чили здесь 9 полярных станций, а у США 15.

 Активность стран, обживающих самый южный материк, вполне объяснима.

 В прошлом веке там были найдены богатейшие запасы природных ископаемых, в том числе нефть и газ. Запасы нефти, к примеру, оцениваются примерно в 50 млрд. баррелей. Кстати, США, активно осваивающие континент, по некоторым данным уже ведут разработку нефтяных и газовых месторождений. Они намерены начать добычу нефти уже в 2020 году.

 Именно американцы несколько лет назад оказались виновниками «антарктической» экологической катастрофы. Емкость с нефтепродуктами в результате подвижек льда разрушилась, и десятки тонн углеводородов попали в океан и на чистый лед.

 А вот российские полярники уходят из Антарктиды из-за отсутствия финансирования. Как известно, согласно Международному соглашению по Антарктиде и Антарктическому региону, континент не принадлежит ни одной стране мира. Но со временем все меняется. Не так ли?

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