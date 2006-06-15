//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Белых воротничков отметили

№ 6(6) от 15.06.2006 [«Аргументы Недели », Евгений ВОСТРИКОВ ]

 8 ИЮНЯ общероссий­ская общественная организация Муници­пальная академия награждала лауреатов V Всероссийского конкурса «Лучший муниципальный служащий» по итогам 2005 года.

 По мнению Владимира Зотова, вице-президента академии, в России сегодня насчитывается более 12000 муниципальных образований, и все они находятся в разных финансовых условиях. Для того чтобы повысить престиж этой профессии и поддержать «белых воротничков», имеющих значительные достижения в области местного самоуправления, и был создан этот конкурс.

 В этом году заявки на участие в нем прислали 407 номинантов из 62 регионов России. Лауреатами стали 271 человек. Среди них 88 глав администраций, 14 ученых, которые занимаются проблемами местного самоуправления и вносят вклад в ее развитие, и обычные служащие, без которых немыслимо развитие экономики, правового обеспечения наших городов и поселков. Также «Золотым знаком» Российской муниципальной академии «За большой личный вклад в становление и развитие муниципальных образований и местного самоуправления» были отмечены 14 человек. Это – глава Екатеринбурга, президент Союза российских городов Аркадий Чернецкий, мэр Череповца Михаил Ставровский, мэр Ярославля Виктор Волончунас, мэр города Ишима Тюменской обл. Виктор Рейн, глава администрации муниципального образования города Глазова Республики Удмуртия и другие.

 – Вся собственность теперь поделена на федеральную и муниципальную, но люди остались те же, – сказал губернатор Нижегородской обл., президент Муниципальной академии Валерий Шанцев. – И нам надо сделать так, чтобы люди от этой реформы не пострадали, потому что именно они – главный ресурс и проводник между властью.

 Многие лауреаты, произнося ответную речь, говорили, что и не предполагали, что их труд простого муниципального служащего из российской глубинки смогут заметить на столь высоком уровне.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

Москва будет добиваться от Киева заключения краткосрочного договора на транзит газа в Европу после 2019 г., чтобы выиграть время для завершения строительства газовых магистралей. О поистине теплом будущем Украины размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.

//В мире

СМИ: близкий к президенту США сенатор сорвал санкции в отношении "Северного потока – 2"

СМИ: близкий к президенту США сенатор сорвал санкции в отношении "Северного потока – 2"

В СМИ сегодня появилась информация о том, что близкий к президенту США Дональду Трампу сенатор Рэнд Пол помешал принять закон, который вводит санкции против газопровода "Северный поток – 2".

//Общество

Страна государственной дезинформации?

Страна государственной дезинформации?

«Дезинформация действительно превратилась в государственную политику. Если человек не сделал то, что требуется, он начинает врать», - говорит в интервью главному редактору «Аргументов недели» Андрею Угланову доктор экономических наук и профессор Василий Симчера.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Власти Крыма заявили о готовности принимать рейсы с Украины в Симферополе

Власти Крыма заявили о готовности принимать рейсы с Украины в Симферополе

Председатель комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что международный аэропорт в Симферополе готов принимать рейсы с Украины.

//Общество

Парад в честь Дня военно-морского флота прошел во Владивостоке

Парад в честь Дня военно-морского флота прошел во Владивостоке

Во Владивостоке прошел парад в честь Дня Военно-морского флота. Согласно последней информации, в смотре участвовали более двух тысяч военнослужащих и 40 боевых кораблей и судов Тихоокеанского флота.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Косенькие зеркала успехов

Косенькие зеркала успехов

Цензуры, понятно, у нас нет. Можно выйти на площадь и смело сказать, что американский президент дурак. И украинский – дурак! А грузинский – тот еще дурак! Про остальных тоже можно. Но в зависимости от политического момента. А про наших чиновников так говорить нельзя, потому что они умные!

//Общество

В Москве в воскресенье резко похолодает, в ночь на 29 июля температура воздуха опустится до 10 градусов

В Москве в воскресенье резко похолодает, в ночь на 29 июля температура воздуха опустится до 10 градусов

По прогнозу синоптиков, в ночь на понедельник, 29 июля, температура воздуха опустится до 10 градусов. По данным метеорологов, температура воздуха в столичном регионе понизится на 15-17 градусов.

//Общество

«Я была о нём лучшего мнения». Какие поступки известных людей меняют отношение к ним?

«Я была о нём лучшего мнения». Какие поступки известных людей меняют отношение к ним?

Иногда популярность портит людей. Кто-то хамит и оскорбляет окружающих, кто-то нарушает правила дорожного движения. Чаще всего знаменитостям такие поступки сходят с рук. Но имеют ли известные люди право так себя вести?

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//В мире

В Италии из-за непогоды погибли два человека

В Италии из-за непогоды погибли два человека

В Италии из-за непогоды погибли два человека. Согласно последней информации осведомленных источников, одна женщина скончалась в населенном пункте Фочене под Фьюмичино, а вторая – в Альто-Адидже.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Актриса Мария Порошина обратилась к бывшему мужу, а он ответил: "Машуля, я твой раб"

Актриса Мария Порошина обратилась к бывшему мужу, а он ответил: "Машуля, я твой раб"

Актер Гоша Куценко поддерживает свою бывшую жену Марию Порошину, родившую прошлой зимой пятого ребенка - сына Андрея. Имя отца малыша не раскрывает до сих пор.

//Общество

В День крещения Руси патриарх Кирилл возглавил крестный ход

В День крещения Руси патриарх Кирилл возглавил крестный ход

Патриарх Кирилл в День крещения Руси возглавил крестный ход к памятнику князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве. Он начался после утренней литургии в Успенском соборе Московского Кремля.

//Культура

Актриса Инна Макарова празднует день рождения, ей исполнилось 93 года

Актриса Инна Макарова празднует день рождения, ей исполнилось 93 года

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня поздравил известную российскую актрису, народную артистку СССР Инну Макарову с днем рождения. В воскресенье, 28 июля, ей исполнилось 93 года.

//Спорт

Хусаинов: Пенальти не было, Килин не выставлял руку в сторону - защищал лицо

Хусаинов: Пенальти не было, Килин не выставлял руку в сторону - защищал лицо

В матче «Тамбов» - «Спартак» (2:0) арбитр Михаил Вилков принял с точки зрения некоторых комментаторов Матч-ТВ несколько спорных решений, в частности не усмотрел нарушение правил со стороны игрока «Тамбова» Килина, которому на 25-й минуте матча после штрафного удара Фернандо мяч угодил в руку.

//Общество

Минобороны России ко Дню ВМФ опубликовало архивные фотографии известных российских флотоводцев

Минобороны России ко Дню ВМФ опубликовало архивные фотографии известных российских флотоводцев

Министерство обороны РФ ко Дню Военно-Морского Флота опубликовало редкие фотографии известных флотоводцев России Уникальные снимки размещены сайте военного ведомства.

//В мире

Соседям принца Гарри и герцогини Меган запретили здороваться с семейной парой

Соседям принца Гарри и герцогини Меган запретили здороваться с семейной парой

В СМИ появилась информация о том, что для соседей британского принца Гарри и его супруги Меган составили список правил поведения в присутствии семейной пары. В частности, им нельзя здороваться с четой.

//Новости партнеров

//Общество

Украинская автокефаль проводит свой крестный ход

Украинская автокефаль проводит свой крестный ход

Православная церковь Украины объявила свой крестный ход в честь 1031-летия Крещения Киевской Руси. Аналогичное шествие, но под эгидой официальной Украинской православной церкви Московского патриархата, в Киеве уже состоялось накануне.

//В мире

В Евросоюзе прокомментировали задержания участников несанкционированной акции в центре Москвы

В Евросоюзе прокомментировали задержания участников несанкционированной акции в центре Москвы

В ЕС прокомментировали задержания участников несанкционированной акции в центре Москвы, которые прошли 27 июля. Представитель МИД ЕС Майя Косьянчич назвала задержания «нарушением права на свободу слова и собраний».

//Общество

Ушел из жизни журналист Владимир Кара-Мурза-старший

Ушел из жизни журналист Владимир Кара-Мурза-старший

Утром в воскресенье, 28 июля, скончался российский журналист Владимир Кара-Мурза. Эту информацию сегодня утром предоставил на своей страничке в социальной сети его сын Владимир Кара-Мурза-младший.

//В мире

Пострадавшим от ливней жителям сел в Турции предложили переехать в Абхазию

Пострадавшим от ливней жителям сел в Турции предложили переехать в Абхазию

Власти Абхазии пригласили переехать в республику жителей абхазских сел в Турции, пострадавших от ливней и наводнения. В середине июля в результате сильных дождей в Турции подтопило несколько сел.

//Общество

Путин: Военно-морской флот России может дать отпор любому агрессору

Путин: Военно-морской флот России может дать отпор любому агрессору

Утром в воскресенье, 28 июля, в День ВМФ президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о готовности и способности Военно-морского флота страны дать достойный отпор любому агрессору.

//Происшествия

Лихач на иномарке устроил серьезную аварию на МКАД

Лихач на иномарке устроил серьезную аварию на МКАД

Утром в воскресенье, 28 июля, лихач на иномарке стал виновником серьезного дорожно-транспортного происшествия в районе 86-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги в столице.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Почему в Европе стоит рекордная жара, а в России ожидается резкое похолодание
2

Актриса Надежда Михалкова сфотографировалась в простом черном платье и произвела фурор в сети
3

Возле базы ВМФ России в Сирии пропал военный самолет США
4

Названы пять причин, для чего нужно есть яблоки каждый день
5

«Я была о нём лучшего мнения». Какие поступки известных людей меняют отношение к ним?

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры