Белых воротничков отметили

8 ИЮНЯ общероссий­ская общественная организация Муници­пальная академия награждала лауреатов V Всероссийского конкурса «Лучший муниципальный служащий» по итогам 2005 года.

По мнению Владимира Зотова, вице-президента академии, в России сегодня насчитывается более 12000 муниципальных образований, и все они находятся в разных финансовых условиях. Для того чтобы повысить престиж этой профессии и поддержать «белых воротничков», имеющих значительные достижения в области местного самоуправления, и был создан этот конкурс.

В этом году заявки на участие в нем прислали 407 номинантов из 62 регионов России. Лауреатами стали 271 человек. Среди них 88 глав администраций, 14 ученых, которые занимаются проблемами местного самоуправления и вносят вклад в ее развитие, и обычные служащие, без которых немыслимо развитие экономики, правового обеспечения наших городов и поселков. Также «Золотым знаком» Российской муниципальной академии «За большой личный вклад в становление и развитие муниципальных образований и местного самоуправления» были отмечены 14 человек. Это – глава Екатеринбурга, президент Союза российских городов Аркадий Чернецкий, мэр Череповца Михаил Ставровский, мэр Ярославля Виктор Волончунас, мэр города Ишима Тюменской обл. Виктор Рейн, глава администрации муниципального образования города Глазова Республики Удмуртия и другие.

– Вся собственность теперь поделена на федеральную и муниципальную, но люди остались те же, – сказал губернатор Нижегородской обл., президент Муниципальной академии Валерий Шанцев. – И нам надо сделать так, чтобы люди от этой реформы не пострадали, потому что именно они – главный ресурс и проводник между властью.

Многие лауреаты, произнося ответную речь, говорили, что и не предполагали, что их труд простого муниципального служащего из российской глубинки смогут заметить на столь высоком уровне.