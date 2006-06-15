Откуда текут «Боржомные» реки

Что же произошло со знаменитой минералкой, и почему не только российские лаборатории, но и анализы «Боржоми» в Латвии показывают несоответствие воды заявленным характеристикам? Или грузинское руководство готово обвинить и латвийских экспертов в выполнении «политического заказа»?

ЧЕМ ближе к Бор­жоми, тем выше и гуще у придорожных палаток растут ряды упаковок с водой. Что интересно, близость к источникам на цену не влияет – в Тбилиси бутылочку «Боржоми» можно приобрести чуть дешевле. А здесь действует своеобразная «туристическая» наценка. В рекламных слоганах постоянно звучит словосочетание «долина родников Боржоми». Видимо, сыграла роль склонность грузин приукрашивать даже то, что в этом не нуждается.

Отвесные кряжи Бор­жом­ского ущелья завораживают в любое время года.

Поразительно, но еще 5 лет назад именно здесь, буквально в двух шагах от «первородного» продукта, было проще всего нарваться на фальсификат – розливом занимались все кому не лень. Запыленные емкости вдоль раздолбанной турецкими бензовозами дороги напоминают именно то время. Правда, сегодня бутылки и упаковки приведены к единообразию, снабжены защитой от подделки и, по идее, должны иметь абсолютно идентичное содержание.

Должны – но не имеют! Так, во всяком случае, утверждают российские контролирующие органы во главе с главным санитарным врачом Геннадием Онищенко. А в связи с тем, что концерн Georgian Glass & Mineral Water Co.N.V. выдворил из «долины родников» всех мелких производителей минеральной воды и получил эксклюзивное право на разработку источников и дистрибьюцию «Боржоми» по всему миру, все претензии Роспотребнадзора адресуются именно к этой международной компании. К слову, в Грузии ее штат сотрудников не превышает трехсот человек, а вот в России их более двух тысяч. И 60% продукции потребляла Россия.

Говорить об этом приходится в прошедшем времени, но до 7 мая этого года компания GG&MW контролировала 12% российского рынка минеральной воды и занимала прочное первое место. Даже в сельской глубинке «Боржоми» воспринимался как само собой разумеющееся, своего рода «данность». Но как в российскую торговую сеть мог попасть некондиционный или фальсифицированный продукт?



Не более 300 миллионов!



В СЕРЕДИНЕ 70-х годов прош­лого века производство минеральной воды достигло 400 млн. бутылок, и в 1976 г. произошло обводнение источников, изменился химический состав воды. «Боржоми» стал аптечным дефицитом. В пожарном порядке, привлекли ученых-гидрогеологов, создали объединение «Боржомминводы». Пробурили исследовательские скважины, поставили диагноз – безболезненно для качества можно разливать не более 300 млн. бутылок. Источникам дали «передохнуть», и производство на двух боржомских заводах возобновили уже в меньших объемах.



Внимание, газы!



НЕПОВТОРИМЫЙ вкус и аромат «Боржоми» придает одна особенность. Подавляющее большинство компаний использует в процессе газирования промышленный углекислый газ. В производстве «Боржоми» применяется природная углекислота, которая вместе с водой выходит из скважины. Как утверждает предприниматель, владевший раньше небольшим, но прибыльным цехом по розливу воды, ситуация такова: «Из-за растущих на 40% в год объемов производст­ва минералки, попутного СО2 не хватает. Заводы используют газ из другой местности, иногда даже из соседней Армении». Тогда «Боржоми» и вправду перестает соответствовать стандарту по вкусу и запаху – «органолептическим характеристикам».



Вода живая и мертвая



«ПРАВИЛЬНЫЙ» «Боржоми» должен быть залит в бутылку и закатан сразу, на месте. Через 2 часа природная минеральная вода уже теряет целебные свойства. Заводская технология эту специфику учитывает. И производитель утверждает, что именно такая вода экспортируется в Россию. Но есть соблазн уменьшить транспортные расходы и увеличить прибыли. И здесь на сцену выходит «Боржоми», восстановленный из «концент­рата».

Например, Узбекские Ферганский и Алмалыкский пивоваренные заводы совершенно официально закупают минеральные соли в Грузии, затем растворяют их в своей воде и обогащают углекислым газом. Вот вам и «Боржоми» узбекского розлива. Так почему бы нелегально, втихую, не использовать эту схему в России, поближе к главным потребителям? Главное – минеральные соли, а воды везде – хоть залейся! По вкусу – вроде то, а вот добиться соответствия заявленным характеристикам почти невозможно.



Похмелье, кацо!!!



ГРУЗИНЫ, большие любители застолья, называют «Боржоми» «антипохмелином». По легенде, еще во времена Политбюро ЦК КПСС и КГБ СССР некий НИИ получил заказ создать средство для партийных функционеров, разведчиков и дипломатов, которое быстро и надежно избавляло бы «страдальцев» от банкетной болезни – похмелья. Ученые долго экспериментировали и изобрели растворимую в воде таблетку. Ее состав в точности совпадал с химическим составом воды боржомских источников! Но сейчас голова болит у владельцев знаменитого бренда. Бутылочка «Боржоми» им, увы, не поможет. Но если бутылки настоящие, пробки и этикетки тоже, а внутри что-то не то, кому, как не им, за это отвечать?