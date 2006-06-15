//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Откуда текут «Боржомные» реки

№ 6(6) от 15.06.2006 [«Аргументы Недели », Владимир ЛЕОНОВ ]

Откуда текут «Боржомные» реки
Фото PHOTOXPRESS

 Что же произошло со знаменитой минералкой, и почему не только российские лаборатории, но и анализы «Боржоми» в Латвии показывают несоответствие воды заявленным характеристикам? Или грузинское руководство готово обвинить и латвийских экспертов в выполнении «политического заказа»?

 ЧЕМ ближе к Бор­жоми, тем выше и гуще у придорожных палаток растут ряды упаковок с водой. Что интересно, близость к источникам на цену не влияет – в Тбилиси бутылочку «Боржоми» можно приобрести чуть дешевле. А здесь действует своеобразная «туристическая» наценка. В рекламных слоганах постоянно звучит словосочетание «долина родников Боржоми». Видимо, сыграла роль склонность грузин приукрашивать даже то, что в этом не нуждается.    

 Отвесные кряжи Бор­жом­ского ущелья завораживают в любое время года.

 Поразительно, но еще 5 лет назад именно здесь, буквально в двух шагах от «первородного» продукта, было проще всего нарваться на фальсификат – розливом занимались все кому не лень. Запыленные емкости вдоль раздолбанной турецкими бензовозами дороги напоминают именно то время. Правда, сегодня бутылки и упаковки приведены к единообразию, снабжены защитой от подделки и, по идее, должны иметь абсолютно идентичное содержание.

 Должны – но не имеют! Так, во всяком случае, утверждают российские контролирующие органы во главе с главным санитарным врачом Геннадием Онищенко. А в связи с тем, что концерн Georgian Glass & Mineral Water Co.N.V. выдворил из «долины родников» всех мелких производителей минеральной воды и получил эксклюзивное право на разработку источников и дистрибьюцию «Боржоми» по всему миру, все претензии Роспотребнадзора адресуются именно к этой международной компании. К слову, в Грузии ее штат сотрудников не превышает трехсот человек, а вот в России их более двух тысяч. И 60% продукции потребляла Россия.

 Говорить об этом приходится в прошедшем времени, но до 7 мая этого года компания GG&MW контролировала 12% российского рынка минеральной воды и занимала прочное первое место. Даже в сельской глубинке «Боржоми» воспринимался как само собой разумеющееся, своего рода «данность». Но как в российскую торговую сеть мог попасть некондиционный или фальсифицированный продукт?

Не более 300 миллионов!

 В СЕРЕДИНЕ 70-х годов прош­лого века производство минеральной воды достигло 400 млн. бутылок, и в 1976 г. произошло обводнение источников, изменился химический состав воды. «Боржоми» стал аптечным дефицитом. В пожарном порядке, привлекли ученых-гидрогеологов, создали объединение «Боржомминводы». Пробурили исследовательские скважины, поставили диагноз – безболезненно для качества можно разливать не более 300 млн. бутылок. Источникам дали «передохнуть», и производство на двух боржомских заводах возобновили уже в меньших объемах.

Внимание, газы!

 НЕПОВТОРИМЫЙ вкус и аромат «Боржоми» придает одна особенность. Подавляющее большинство компаний использует в процессе газирования промышленный углекислый газ. В производстве «Боржоми» применяется природная углекислота, которая вместе с водой выходит из скважины. Как утверждает предприниматель, владевший раньше небольшим, но прибыльным цехом по розливу воды, ситуация такова: «Из-за растущих на 40% в год объемов производст­ва минералки, попутного СО2 не хватает. Заводы используют газ из другой местности, иногда даже из соседней Армении». Тогда «Боржоми» и вправду перестает соответствовать стандарту по вкусу и запаху – «органолептическим характеристикам».

Вода живая и мертвая

 «ПРАВИЛЬНЫЙ» «Боржоми» должен быть залит в бутылку и закатан сразу, на месте. Через 2 часа природная минеральная вода уже теряет целебные свойства. Заводская технология эту специфику учитывает. И производитель утверждает, что именно такая вода экспортируется в Россию. Но есть соблазн уменьшить транспортные расходы и увеличить прибыли. И здесь на сцену выходит «Боржоми», восстановленный из «концент­рата».

 Например, Узбекские Ферганский и Алмалыкский пивоваренные заводы совершенно официально закупают минеральные соли в Грузии, затем растворяют их в своей воде и обогащают углекислым газом. Вот вам и «Боржоми» узбекского розлива. Так почему бы нелегально, втихую, не использовать эту схему в России, поближе к главным потребителям? Главное – минеральные соли, а воды везде – хоть залейся! По вкусу – вроде то, а вот добиться соответствия заявленным характеристикам почти невозможно.

Похмелье, кацо!!!

 ГРУЗИНЫ, большие любители застолья, называют «Боржоми» «антипохмелином». По легенде, еще во времена Политбюро ЦК КПСС и КГБ СССР некий НИИ получил заказ создать средство для партийных функционеров, разведчиков и дипломатов, которое быстро и надежно избавляло бы «страдальцев» от банкетной болезни – похмелья. Ученые долго экспериментировали и изобрели растворимую в воде таблетку. Ее состав в точности совпадал с химическим составом воды боржомских источников! Но сейчас голова болит у владельцев знаменитого бренда. Бутылочка «Боржоми» им, увы, не поможет. Но если бутылки настоящие, пробки и этикетки тоже, а внутри что-то не то, кому, как не им, за это отвечать?

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

Москва будет добиваться от Киева заключения краткосрочного договора на транзит газа в Европу после 2019 г., чтобы выиграть время для завершения строительства газовых магистралей. О поистине теплом будущем Украины размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.

//В мире

СМИ: близкий к президенту США сенатор сорвал санкции в отношении "Северного потока – 2"

СМИ: близкий к президенту США сенатор сорвал санкции в отношении "Северного потока – 2"

В СМИ сегодня появилась информация о том, что близкий к президенту США Дональду Трампу сенатор Рэнд Пол помешал принять закон, который вводит санкции против газопровода "Северный поток – 2".

//Общество

Страна государственной дезинформации?

Страна государственной дезинформации?

«Дезинформация действительно превратилась в государственную политику. Если человек не сделал то, что требуется, он начинает врать», - говорит в интервью главному редактору «Аргументов недели» Андрею Угланову доктор экономических наук и профессор Василий Симчера.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Власти Крыма заявили о готовности принимать рейсы с Украины в Симферополе

Власти Крыма заявили о готовности принимать рейсы с Украины в Симферополе

Председатель комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что международный аэропорт в Симферополе готов принимать рейсы с Украины.

//Общество

Парад в честь Дня военно-морского флота прошел во Владивостоке

Парад в честь Дня военно-морского флота прошел во Владивостоке

Во Владивостоке прошел парад в честь Дня Военно-морского флота. Согласно последней информации, в смотре участвовали более двух тысяч военнослужащих и 40 боевых кораблей и судов Тихоокеанского флота.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Косенькие зеркала успехов

Косенькие зеркала успехов

Цензуры, понятно, у нас нет. Можно выйти на площадь и смело сказать, что американский президент дурак. И украинский – дурак! А грузинский – тот еще дурак! Про остальных тоже можно. Но в зависимости от политического момента. А про наших чиновников так говорить нельзя, потому что они умные!

//Общество

В Москве в воскресенье резко похолодает, в ночь на 29 июля температура воздуха опустится до 10 градусов

В Москве в воскресенье резко похолодает, в ночь на 29 июля температура воздуха опустится до 10 градусов

По прогнозу синоптиков, в ночь на понедельник, 29 июля, температура воздуха опустится до 10 градусов. По данным метеорологов, температура воздуха в столичном регионе понизится на 15-17 градусов.

//Общество

«Я была о нём лучшего мнения». Какие поступки известных людей меняют отношение к ним?

«Я была о нём лучшего мнения». Какие поступки известных людей меняют отношение к ним?

Иногда популярность портит людей. Кто-то хамит и оскорбляет окружающих, кто-то нарушает правила дорожного движения. Чаще всего знаменитостям такие поступки сходят с рук. Но имеют ли известные люди право так себя вести?

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//Культура

Актриса Инна Макарова празднует день рождения, ей исполнилось 93 года

Актриса Инна Макарова празднует день рождения, ей исполнилось 93 года

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня поздравил известную российскую актрису, народную артистку СССР Инну Макарову с днем рождения. В воскресенье, 28 июля, ей исполнилось 93 года.

//Новости СМИ2

//Спорт

Хусаинов: Пенальти не было, Килин не выставлял руку в сторону - защищал лицо

Хусаинов: Пенальти не было, Килин не выставлял руку в сторону - защищал лицо

В матче «Тамбов» - «Спартак» (2:0) арбитр Михаил Вилков принял с точки зрения некоторых комментаторов Матч-ТВ несколько спорных решений, в частности не усмотрел нарушение правил со стороны игрока «Тамбова» Килина, которому на 25-й минуте матча после штрафного удара Фернандо мяч угодил в руку.

//Общество

Минобороны России ко Дню ВМФ опубликовало архивные фотографии известных российских флотоводцев

Минобороны России ко Дню ВМФ опубликовало архивные фотографии известных российских флотоводцев

Министерство обороны РФ ко Дню Военно-Морского Флота опубликовало редкие фотографии известных флотоводцев России Уникальные снимки размещены сайте военного ведомства.

//В мире

Соседям принца Гарри и герцогини Меган запретили здороваться с семейной парой

Соседям принца Гарри и герцогини Меган запретили здороваться с семейной парой

В СМИ появилась информация о том, что для соседей британского принца Гарри и его супруги Меган составили список правил поведения в присутствии семейной пары. В частности, им нельзя здороваться с четой.

//Общество

Украинская автокефаль проводит свой крестный ход

Украинская автокефаль проводит свой крестный ход

Православная церковь Украины объявила свой крестный ход в честь 1031-летия Крещения Киевской Руси. Аналогичное шествие, но под эгидой официальной Украинской православной церкви Московского патриархата, в Киеве уже состоялось накануне.

//В мире

В Евросоюзе прокомментировали задержания участников несанкционированной акции в центре Москвы

В Евросоюзе прокомментировали задержания участников несанкционированной акции в центре Москвы

В ЕС прокомментировали задержания участников несанкционированной акции в центре Москвы, которые прошли 27 июля. Представитель МИД ЕС Майя Косьянчич назвала задержания «нарушением права на свободу слова и собраний».

//Общество

Ушел из жизни журналист Владимир Кара-Мурза-старший

Ушел из жизни журналист Владимир Кара-Мурза-старший

Утром в воскресенье, 28 июля, скончался российский журналист Владимир Кара-Мурза. Эту информацию сегодня утром предоставил на своей страничке в социальной сети его сын Владимир Кара-Мурза-младший.

//Новости партнеров

//В мире

Пострадавшим от ливней жителям сел в Турции предложили переехать в Абхазию

Пострадавшим от ливней жителям сел в Турции предложили переехать в Абхазию

Власти Абхазии пригласили переехать в республику жителей абхазских сел в Турции, пострадавших от ливней и наводнения. В середине июля в результате сильных дождей в Турции подтопило несколько сел.

//Общество

Путин: Военно-морской флот России может дать отпор любому агрессору

Путин: Военно-морской флот России может дать отпор любому агрессору

Утром в воскресенье, 28 июля, в День ВМФ президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о готовности и способности Военно-морского флота страны дать достойный отпор любому агрессору.

//Происшествия

Лихач на иномарке устроил серьезную аварию на МКАД

Лихач на иномарке устроил серьезную аварию на МКАД

Утром в воскресенье, 28 июля, лихач на иномарке стал виновником серьезного дорожно-транспортного происшествия в районе 86-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги в столице.

//Шоу-бизнес

Надежда Михалкова показала свое лицо без макияжа, но в сети актрису пожурили за веснушки на носу

Надежда Михалкова показала свое лицо без макияжа, но в сети актрису пожурили за веснушки на носу

Актриса Надежда Михалкова смело показала свое лицо без макияжа, без прикрас, без фотошопа. И пользователи сети отчитали 32-летнюю знаменитость за неухоженное лицо, особенно за веснушки.

//В мире

Повышенный уровень опасности из-за угрозы наводнения введен в семи департаментах Франции

Повышенный уровень опасности из-за угрозы наводнения введен в семи департаментах Франции

Предпоследний "оранжевый" уровень метеоопасности ввели в семи департаментах Франции из-за угрозы наводнения. Об этом сегодня утром сообщила национальная метеорологическая служба Meteo France.

//Общество

Владимир Путин "по-семейному" побеседовал с родственниками погибших офицеров-подводников

Владимир Путин "по-семейному" побеседовал с родственниками погибших офицеров-подводников

Владимир Путин встретился с родственниками офицеров, погибших на борту глубоководного аппарата в Баренцевом море. Он выразил соболезнования родным военных моряков и обсудил меры по оказанию помощи семьям подводников.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Почему в Европе стоит рекордная жара, а в России ожидается резкое похолодание
2

Актриса Надежда Михалкова сфотографировалась в простом черном платье и произвела фурор в сети
3

Возле базы ВМФ России в Сирии пропал военный самолет США
4

Названы пять причин, для чего нужно есть яблоки каждый день
5

«Я была о нём лучшего мнения». Какие поступки известных людей меняют отношение к ним?

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры